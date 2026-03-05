El método de construcción coreano que es furor llegó a la Argentina

Las sociedades cambian constantemente y los métodos de construcción no se quedan atrás. Pero, lo curioso es cuando lo tradicional se convierte en tendencia y se une lo mejor de dos mundos: el pasado y la funcionalidad del siglo XXI.

Es más, existe un tipo de construcción caracterizado por su diseño ecológico, materiales naturales (como madera, tierra, piedra y papel) y techos curvados. Este método es conocido como hanok, una vivienda tradicional coreana originada durante la dinastía Joseon en el siglo XIV. Combina el sistema de calefacción de subsuelo (“ondol”) para inviernos fríos y el maru (suelo de madera) para ventilación en verano, buscando la armonía con la naturaleza.

El hanok se categoriza según el material con el cual está hecho su techo, como puede ser: teja, paja, láminas de pino, losas de piedra o corteza de árbol. Sin embargo, era común recubrir el techo con paja por la fácil disponibilidad y el bajo costo.

Entre los altsimos rascacielos se pueden encontrar los Hanoks, la vivienda de planta baja tradicional coreana

Con el paso del tiempo el modelo de la vivienda coreana ha cambiado drásticamente. Pese a tantos cambios, el sistema ondol todavía se utiliza en gran medida para las viviendas en Corea.

Es más, la mayoría de los hanok conservados hasta la fecha tienen un techo de paja, y ahora la imagen que se conoce es la de una casa de madera con techo de paja; mientras que la vivienda con techo de teja era considerada para las familias de clase social alta.

La arquitectura Hanok llegó a la Costa argentina

Aunque durante el avance del siglo XX muchos coreanos migraron hacia departamentos modernos, hoy existe una revalorización global de la estética hanok. Esta tendencia, conocida como “hanoks modernizados”, conserva la esencia tradicional (como el uso de materiales naturales y el patio central o madang) pero incorpora tecnología contemporánea.

En el corazón de Costa Esmeralda, entre pinos y médanos, se encuentra una vivienda única en Argentina: una casa de alquiler inspirada en la arquitectura hanok de Corea del Sur. El proyecto es obra del arquitecto argentino Félix Raspall y la urbanista estadounidense-coreana Jennifer Lee, quienes se conocieron en la Escuela de Diseño de Harvard.

As es la casa inspirada en la arquitectura hanok de Corea del Sur

La pareja, luego de vivir en Singapur y Chile, se establecieron en Buenos Aires con un objetivo: traer las raíces de Jennifer a través de una construcción que dialogara con el entorno natural.

La elección de la Costa no fue aleatoria. Un hanok auténtico debe estar rodeado de árboles, integrándose con su entorno. Por lo que, la casa de Raspall y Lee respeta esta premisa: su planta se organiza alrededor del patio central, actuando como nexo entre el bosque y el interior.

Al igual que las versiones más exclusivas de Corea, esta casa argentina demuestra la versatilidad y atemporalidad del estilo. Combina la calidez de una estructura milenaria con sistemas de iluminación inteligentes, calefacción moderna y comodidades de lujo, probando que el pasado coreano y el presente argentino pueden convivir en perfecta armonía.

La sala de estar de la casa hanok en Costa Esmeralda

Una de las habitaciones que tiene el hanok en Costa Esmeralda

En los últimos años, el resurgimiento del interés por los hanok en Corea del Sur llevó a su uso como residencias, cafés, galerías de arte y hoteles boutique. Hoy en día, es posible encontrar este tipo de casas con calefacción y aire acondicionado modernos, sistemas de iluminación inteligentes y comodidades de lujo, lo que demuestra la versatilidad y atemporalidad de este estilo arquitectónico.