La historia detrás de este castillo del siglo XVIII que está en venta y fue ocupado en la Segunda Guerra Mundial

A solo dos horas de París, en el valle del Somme y cerca de Amiens, se vende por €8.500.000 una de las propiedades más notables del patrimonio francés: el Château de Long, una residencia aristocrática del siglo XVIII que fue ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, restaurada en los años 60 y hoy combina historia, elegancia y naturaleza en una finca de más de 20 hectáreas.

Con una superficie de más de 1500 m², el castillo fue construido en 1733 por Honoré-Charles de Buissy, señor de Long, como una “folie” —una residencia de recreo y prestigio—. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Charles-Étienne Briseux, quien se inspiró en sus propias publicaciones sobre arquitectura residencial de campo. Su hijo, Pierre de Buissy, completó la decoración interior, en la que participó el reconocido pintor Jean-Baptiste Huet. Algunos paneles originales, vendidos años más tarde, fueron rescatados por Gérard de Berny y se conservan hoy en el Musée de l’Hôtel de Berny, en Amiens.

Así es el Château de Long, una propiedad del siglo XVIII que fue ocupada en la Segunda Guerra y hoy está restaurada

El castillo fue construido con ladrillo rosado y piedra blanca, y está rematado por un techo a la mansarda, típico del estilo francés. La fachada principal se distingue por tres volúmenes que sobresalen, con detalles escultóricos florales y una clave de arco decorada con una máscara, símbolo de fuerza. La fachada trasera, orientada al este, es más sobria pero conserva la simetría del conjunto.

Las construcciones anexas, también restauradas, incluyen antiguos pabellones unidos por una galería central y un invernadero escalonado que desciende en terrazas hacia el río.

El predio se despliega sobre más de 20 hectáreas, con jardines franceses, estanques, un pequeño puerto privado y un sistema de invernaderos restaurados.

El château cuenta con 10 dormitorios y salones con boiseries, espejos dorados y pisos de roble. Su interior recuerda a los grandes salones versallescos y conserva detalles ornamentales típicos del rococó francés.

El invernadero restaurado se encuentra frente al castillo y forma parte del conjunto de construcciones anexas que descienden en terrazas hacia el río Instagram Emile Garcin

Desde el lago del parque, el castillo se refleja en el agua mientras que los jardines franceses cuidadosamente diseñados rodean la propiedad Instagram Emile Garcin

El living conserva mobiliario de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando la propiedad fue ocupada por las tropas alemanas Instagram Emile Garcin

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el castillo pasó por distintas familias de la nobleza, como los Rouvroy y los Panévinon de Marsat. En 1916, en medio de dificultades económicas acentuadas por la Primera Guerra Mundial, fue vendido. Abandonado durante décadas, quedó en estado ruinoso hasta que en 1964 el industrial Roger Van Glabeke lo adquirió y emprendió una restauración integral, que le valió el Gran Premio de Obras Maestras en Peligro.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el château fue ocupado por las tropas alemanas, lo que agravó su deterioro estructural. La actual restauración respeta tanto la traza original del edificio como sus valores decorativos y simbólicos, y convierte al Château de Long en una pieza única del patrimonio francés residencial.

El hall de entrada destaca por su escalera que conecta las plantas superiores, mientras una de las habitaciones mantiene su mobiliario antiguo original Instagram Emile Garcin

El salón principal se caracteriza por sus grandes ventanales y la ornamentación típica del estilo rococó francés Instagram Emile Garcin

Actualmente, se encuentra a la venta a través de la firma Emile Garcin, especializada en propiedades de alto valor histórico y patrimonial. Con una ubicación estratégica, dimensiones generosas, vista directa al Somme canalizado y una historia que abarca más de tres siglos, el Château de Long ofrece una oportunidad única para quienes buscan una residencia con carácter y significado.