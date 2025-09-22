Así es la casa de Pampita que robaron en Barrio Parque

Este lunes, la casa de Carolina “Pampita” Ardohain fue víctima de un robo. Delincuentes ingresaron al domicilio de la conductora en la calle Juez Tedín al 2900, en Barrio Parque, y se habrían llevado dinero en efectivo de una caja fuerte y diferentes objetos de valor, según trascendió.

La modelo no estaba en el lugar ya que se encontraba en España por compromisos laborales.

¿Cómo es la casa de Pampita en Barrio Parque?

Después de un fuerte incremento en el alquiler del triplex de Palermo donde vivía junto a su familia, Pampita” decidió mudarse a Barrio Parque, uno de los rincones más exclusivos y silenciosos de la Ciudad de Buenos Aires. Desde enero de 2024, la conductora se instaló en una propiedad lujosísima, con un diseño que fusiona elegancia contemporánea, calidez y funcionalidad.

La casa es una verdadera joya arquitectónica característica de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires, de líneas modernas y espacios generosos. Uno de los detalles que más llaman la atención al llegar a la residencia es la imponente puerta de entrada.

Al ingresar por esas grandes puerta de hierro en color negro que presentan un diseño al estilo de las grandes casonas porteñas, sobresale el piso de la propiedad en color blanco y negro estilo ajedrez.

Pampita frente a las imponentes puertas de su casa en Barrio Parque Instagram

Desde el ingreso, impacta el diseño de concepto abierto que integra el living y el comedor en un mismo ambiente, con grandes ventanales corredizos que permiten una conexión directa con el jardín verde y garantizan luz natural durante todo el día.

Pampita mostró el interior de su casa en Barrio Parque

Sin dudas el corazón de la vivienda es su imponente living. El sillón en forma de L, de gran tamaño, organiza la vida cotidiana en torno a una mesa de centro baja. Todo en tonos neutros que demuestran el estilo minimalista que tiene la modelo.

Pisos de mármol se ven en casi toda la propiedad, que cuenta además con amplias habitaciones y una sala de juegos pensada para que pueda disfrutar con sus cuatro hijos.

La casa de Pampita en Barrio Parque

Los muebles claros son muestra del minimalismo elegido para la decoración

El departamento que dejó para mudarse a Barrio Parque

El departamento donde vivía Pampita con su familia, antes de mudarse a una casa, era un lujoso triplex ubicado en la zona del museo Malba, en la avenida Figueroa Alcorta, Buenos Aires. El triplex ocupaba los pisos 22, 23 y 24 del edificio y contaba con siete habitaciones y 11 baños, además de una piscina climatizada.

En ese momento, la modelo señaló que el alquiler por los pisos del edificio rondaba entre los US$15.000 y US$20.000 al mes. La modelo y conductora decidió dejar esa propiedad por el alto costo en la renovación del contrato de alquiler y porque la vivienda era muy grande y la familia no le daban el uso que pensaron en un inicio.