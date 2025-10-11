Qué se sabe de la muerte de Diane Keaton

Diane Keaton, la actriz ganadora del Óscar y famosa por sus papeles en Annie Hall, El Padrino y diversas comedias dramáticas, murió a los 79 años en California, Estados Unidos, según informó la revista estadounidense People. Su familia solicitó privacidad y aún no se conoció la causa ni otros datos oficiales sobre el deceso.

Keaton nació como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California. Desde joven siempre supo que quería ser artista, pero no fue hasta entrados los años setenta que se volvió globalmente conocida, con roles clave en películas como El Padrino y su estrecha colaboración con Woody Allen.

Noticia en desarrollo...