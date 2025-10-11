Tres clásicos de Diane Keaton para ver en streaming y rendirle homenaje

La muerte de Diane Keaton a los 79 años causó conmoción en el mundo. Actriz, directora y productora de cine estadounidense, es considerada una leyenda de Hollywood y un ícono de la moda en los años 70. A modo de homenaje, te traemos tres clásicos que forman parte de su extensa y significativa filmografía y que podés ver en streaming.

La última publicación de Diane Keaton junto a su mascota (Foto: Instagram @dianekeaton)

Tres clásicos de Diane Keaton disponibles en streaming

El Padrino (1972)

El Padrino, el clásico drama criminal narra la historia de la poderosa familia mafiosa Corleone en Nueva York, liderada por Don Vito Corleone (Marlon Brando).

La trama se centra en Michael Corleone (Al Pacino), el hijo menor que inicialmente rechaza el mundo criminal de su familia, pero se ve forzado a tomar las riendas tras un intento de asesinato a su padre, transformándose de un héroe de guerra a un jefe frío y despiadado.

Diane Keaton interpreta a Kay Adams, la esposa de Michael, cuya perspectiva ajena a la mafia sirve como testigo de la trágica y gradual pérdida de humanidad de su marido.

¿Dónde verla? Disponible en Netflix.

El Padrino, tráiler oficial

El gran casamiento (2013)

El Gran Casamiento es una comedia de enredos que gira en torno a Don (Robert De Niro) y su exesposa, Ellie (Diane Keaton).

Aunque están divorciados, se ven obligados a fingir que siguen felizmente casados para la boda de su hijo adoptivo, lo que termina por desatar un fin de semana lleno de mentiras, confusiones y la resurrección de viejas tensiones familiares.

¿Dónde verla? Disponible en Amazon Prime Video.

El gran casamiento, tráiler oficial

Amor, bodas y otros desastres (2020)

La trama principal se centra en Sara (Diane Keaton), una mujer con discapacidad visual, y Lawrence (Jeremy Irons), un famoso y obsesivo organizador de bodas. Ambos son emparejados en una serie de citas a ciegas desastrosas que, inesperadamente, los llevan a conectar.

Alrededor de ellos, se desarrollan otras subtramas con una planificadora de bodas cuyo intento de encontrar el amor se cruza con las locuras de su trabajo.

¿Dónde verla? Disponible en Amazon Prime Video.

Amor, bodas y otros desastres, tráiler oficial

Quién era Diane Keaton

La actriz se catapultó a la fama en la década del setenta gracias a su memorable interpretación de Kay Adams-Corleone en el clásico dirigido por Francis Ford Coppola, El Padrino. Posteriormente, consolidó una prestigiosa trayectoria marcada por sus diversas y exitosas colaboraciones con el director Woody Allen. Fue precisamente esta alianza la que le otorgó el reconocimiento de la industria al ganar el Premio Oscar a Mejor Actriz en 1977 por su papel en Annie Hall.

Diane Keaton tenía 79 años MICHAEL TRAN - AFP

Pese a que hasta el momento se desconocen las causas del deceso de la artista, la noticia fue dada a conocer por sus allegados a la revista estadounidense People, quienes pidieron respeto y privacidad en este momento de profundo dolor.