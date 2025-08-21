Barrio por barrio: cuál es el precio de una cochera para alquilar en CABA

Luego de la derogación de la ley de alquileres y de un 2024 con una inflación acumulada del 117,8%, muchos se preguntan en cuánto rondan los valores de alquiler.

Según los últimos números de la plataforma inmobiliaria Zonaprop, los alquileres publicados en la Ciudad de Buenos Aires continúan en alza. A pesar de que la oferta de propiedades en el mercado aumentó significativamente luego de la derogación de ley -en diciembre de 2023-, llegando casi al 200%, lo que derivó en incrementos mensuales más moderados, en julio la suba fue del 2%, de acuerdo al último informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

La rentabilidad anual que deja el alquiler de una cochera oscila entre el 4% y 5% Shutterstock

Este número representa un aumento acumulado en 2025 del 21,5%, notablemente por debajo de lo registrado en el mismo período de 2024, cuando el dato era del 39%, pero por arriba de la inflación (15,1%). Según la plataforma, los departamentos chicos son los de mayor incremento de precio en el año.

En números concretos, un monoambiente se ubica en $571.653 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por $668.538 por mes y un departamento de tres ambientes por $896.504 mensuales.

¿Cuál es el precio de una cochera para alquilar en CABA?

Vale aclarar que las departamentos no son los únicos inmuebles que se pueden comprar para alquilar. En ese sentido, Gonzalo Painceira, de Toribio Achával, señala que "la rentabilidad anual que deja el alquiler de una cochera oscila entre el 4% y 5% y es un negocio a tener en cuenta por su bajo tikcet, casi nulo mantenimiento y alta demanda en la Ciudad”.

Si se observan los valores de alquiler de cocheras publicadas en CABA en la plataforma Zonaprop, estas se ubican entre $80.000 y $150.000 mensuales, aunque pueden llegar a más de $200.000 en zonas más demandadas o para inmuebles más premium. Ahora bien, si se analizan valores de oferta en barrios específicos, estos son algunos de los precios, luego de buscar en el portal inmobiliario Zonaprop:

El alquiler de cocheras se ubica los entre $80.000 y $150.000 mensuales, aunque pueden llegar a más de $200.000 en zonas más demandadas o en inmuebles más premium Imagen generada por IA

Palermo Hollywood: el alquiler de una cochera en esta zona, de 12 m², cubierta, con 4 años de antigüedad, ubicada en Humboldt al 1300, se ofrece en alquiler por $120.000 al mes, más expensas de $33.000.

el alquiler de una cochera en esta zona, de 12 m², cubierta, con 4 años de antigüedad, ubicada en Humboldt al 1300, se ofrece en alquiler por $120.000 al mes, más expensas de $33.000. Recoleta : en Austria al 2400, se ofrece una cochera de 12m² cubiertos, a estrenar, por $120.000.

: en Austria al 2400, se ofrece una cochera de 12m² cubiertos, a estrenar, por $120.000. Flores : el alquiler de una cochera de 12m², dentro de un nuevo emprendimiento ubicado a 2 cuadras de la terminal de subte San Pedrito, se alquila por $110.000 mensuales.

: el alquiler de una cochera de 12m², dentro de un nuevo emprendimiento ubicado a 2 cuadras de la terminal de subte San Pedrito, se alquila por $110.000 mensuales. Villa Devoto: una cochera de 12m², de seis años de antigüedad, con acceso mediante portón automático, en Nazarre al 3900, se ofrece en alquiler por $140.000, más $10.000 de expensas.

una cochera de 12m², de seis años de antigüedad, con acceso mediante portón automático, en Nazarre al 3900, se ofrece en alquiler por $140.000, más $10.000 de expensas. Núñez: el alquiler de una cochera a estrenar, de 12 m² cubiertos, en la calle Arribeños al 3200, se ofrece por $230.000.

A la hora de analizar el precio de una cochera, es importante tener en cuenta que la ubicación determinará fuertemente el valor. Esta se puede entender en dos sentidos: la localización teniendo en cuenta si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo, y la ubicación analizando la zona en la que se encuentra (el tránsito que suele tener, la disponibilidad de estacionamiento que suele haber y por ende, la demanda que tendrá).

Vale aclarar que es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier inquilino, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o quienes vivan en el edificio y prohíben el alquiler a vehículos externos.