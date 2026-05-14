Dormir en el Monumental y patear penales con Montiel: cómo anotarse para vivir esta experiencia única y gratis

El penal que quedó tatuado en la historia del fútbol argentino ahora tendrá revancha, pero esta vez con vista al césped del Monumental y cama incluida. A semanas del Mundial 2026, River y Airbnb lanzaron una experiencia inédita: dormir dentro del estadio más grande de Sudamérica con Gonzalo Montiel, el hombre que selló la tercera estrella de la selección argentina en el mundial de Qatar.

La propuesta, además de permitir a dos personas pasar la noche dentro de la cancha de River, incluye la oportunidad de participar junto a otros 11 fans de una tanda de penales con el campeón del mundo.

Esta experiencia se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, tan solo dos semanas antes del inicio del Mundial 2026. Todos los invitados realizarán un recorrido por las zonas exclusivas del estadio, donde estuvieron grandes jugadores de la historia del club y de la selección argentina, conocerán a Montiel y disfrutarán de una cena al borde de la cancha.

“El fútbol ha marcado mi vida y es un honor tener la oportunidad de abrir las puertas a los fanáticos y compartir con ellos lo que hace que este deporte sea tan especial. Este es un estadio que significa mucho para nuestra selección; se trata de celebrar los momentos, las historias y la pasión que nos une a todos los que amamos el fútbol”, expresó Montiel.

La experiencia incluye patear penales junto a uno de los campeones del mundo Airbnb

Este anuncio se da en un contexto en el que el fútbol continúa marcando las tendencias de viaje a nivel global. Según datos de la plataforma Airbnb, el 65% de las fechas y destinos más buscados están vinculados a estos grandes eventos. En el caso argentino, el fenómeno se intensifica: 8 de cada 10 usuarios interesados en la agenda cultural eligen el fútbol por encima de cualquier otra opción en sus viajes.

Por su parte, Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica, comentó: “El Mâs Monumental es uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial y ahora los aficionados pueden vivirlo como nunca antes, pasando la noche en él”.

Los fans podrán dormir en el Monumental

Así será experiencia con Montiel

Recorrido por zonas exclusivas: los elegidos ingresarán por la zona de jugadores y visitarán la zona de los vestuarios, el túnel y el campo de juego. Este recorrido estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino.

los elegidos ingresarán por la zona de jugadores y visitarán la zona de los vestuarios, el túnel y el campo de juego. Este recorrido estará acompañado de relatos de interés sobre la historia del fútbol argentino. Momento de penales con Gonzalo Montiel: luego entrarán al campo de juego junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto de penal.

luego entrarán al campo de juego junto a Montiel para conocer de cerca sus secretos al ejecutar penales y tener la oportunidad de realizar un tiro propio desde el punto de penal. Cena con vista al campo: al finalizar tendrán una experiencia gastronómica junto al resto de los invitados.

Gonzalo Montiel será el anfitrión en el estadio de River Airbnb

Dormir en el estadio de River

Una noche más allá de los penales: tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco.

tras colgar los botines, dos huéspedes se convertirán en los primeros fanáticos en la historia en dormir dentro del estadio Mâs Monumental, en un espacio privado diseñado especialmente en un palco. Despertar frente al campo de juego: comienza la mañana con una vista privilegiada de la cancha.

comienza la mañana con una vista privilegiada de la cancha. El ritual del mate: tendrán una degustación de mate acompañada de delicias locales.

Los dos fanáticos dormirán frente al campo de juego en un palco acondicionado como habitación Airbnb

Cómo reservar la experiencia

Tanto para la estadía como para la experiencia con Montiel, quienes quieran participar podrán solicitar la reserva de forma gratuita a partir de las 8 de la mañana del viernes 15 de mayo de 2026 a través de la web de la plataforma. Los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud. Se encuentra disponible un único cupo para una estadía de una noche (del 29 al 30 de mayo de 2026), que podrá reservarse sin costo para un invitado y un acompañante de su elección.

“Los traslados hacia el lugar de la estadía y la experiencia no están incluidos, y los cupos se asignarán por estricto orden de solicitud”, aseguraron desde Airbnb.

Una experiencia Monumental: Gonzalo Montiel abre las puertas de uno de los estadios más icónicos del fútbol Airbnb

Otra experiencia para dormir en un estadio mundialista

Esta no es la primera vez que la plataforma de alojamientos temporarios realiza una acción semejante. El 5 de abril el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula y durante décadas como Estadio Azteca, abrió sus puertas para sus fanáticos.

Con capacidad para cuatro huéspedes, la experiencia permitió que duerman dentro del “templo” del fútbol y con una vista privilegiada a la cancha.

La experiencia permitió dormir dentro del “templo” y con una vista privilegiada a la cancha Airbnb

Al igual que Montiel, el anfitrión fue uno de los grandes atractivos: la estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, fue el encargado de guiar un recorrido exclusivo por el estadio y de compartir anécdotas de su carrera.

Además, uno de los beneficios más exclusivos es que la reserva incluyó entradas para asistir al partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio en este mítico estadio.