Casas sin terminar: el Presidente volvió a apelar al “odio” del gobierno anterior y dijo que “muchos quisieran construir barrios privados”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, presentaron el Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas cuyas obras han sido paralizadas en todo el país a partir del año 2016.

Las obras formaban parte de diferentes planes o programas de vivienda con financiamiento del Estado Nacional que fueron aprobadas, proyectadas e iniciadas hasta 2015 pero que luego quedaron detenidas a partir de 2016, en perjuicio de aquellas familias que esperaban hacer realidad sus deseos de una casa propia.

En su presentación, el ministro Ferraresi destacó: “Nos preguntábamos por qué no se terminaron estas viviendas y tiene que ver con el odio que se ve y que muestran en las acciones de todos los días, pero nuestro objetivo es reconstruir los sueños de estas 55 mil familias argentinas, sueños que Néstor Kirchner empezó”. Y agregó: “Nuestro gobierno representa la continuidad del de Néstor y Cristina, el compromiso y la tarea de construir solidaridad, un espacio sólido donde hombres y mujeres trabajan con sueños de crecer y las viviendas sean un sinónimo de clase social ascendente”.

Por su parte, Kicillof expresó que “se nos estruja el corazón viendo que los esqueletos de viviendas iniciadas hace más de cinco años y que, por motivos que nadie ha explicado aún, han quedado abandonadas sin finalizar”. Y concluyó: “Nos dejaron 55 mil viviendas sin terminar y pidieron 55 mil millones de dólares al FMI para endeudarnos para siempre”.

En tanto, el Presidente fue el último en hablar en el acto y enfatizó: “Nos llenaron el país de miseria y debilidad, porque estaban convencidos que no era el Estado quien tenía que ayudar a aquellos que no tenían casa, que lo iba a hacer el mercado. Pero el mercado siempre irá donde se gane plata, no donde la gente lo necesite. En cambio el Estado está donde hay una necesidad, porque donde hay una necesidad hay un derecho, y por lo tanto debemos cubrirlo”.

También pidió a los fotógrafos y camarógrafos presentes que “saquen esta foto, por favor, porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no habrá tapa de diario ni sentencia judicial que nos lleve a hacer algo distinto de lo que creemos que tenemos que hacer en favor de los argentinos. Esta es la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a nuestra Argentina, después de un tiempo en el que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud”.

Al igual que el ministro Ferraresi, el presidente dijo que se pregunta “cuál habrá sido la razón que tuvo quien decidió que estas casas queden paradas durante cuatro años, y siempre llego a la misma conclusión: debe ser alguien que odió tanto, que temió que la gente que accedía a cada una de las casas recuerde que era una casa que había construido Cristina. Y el odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casa antes de que los argentinos recuerden que hubo una presidenta que se ocupó de ellos”. Y agregó que “me preocupo de terminarlas porque hay decenas de miles de habitantes que están necesitándolas. (...) No me perdono ver las casas casi terminadas y vacías. Esto es algo que ideó Nestor, que ejecutó en gran medida Cristina y yo vengo a terminar la obra de ellos dos”.

"Es evidente que muchos no quieren esto, que muchos quisieran que aquí se construya un barrio privado con casas de otro tipo y seguir postergando a los que necesitan una casa." Alberto Fernández, presidente de la Nación

Un argumento recurrente

Pero esta no es la primera vez que el presidente apela a la idea del “odio” por el abandono de viviendas en plena construcción. En un acto dqe entrega de viviendas realizado la semana pasada en Avellaneda, Fernández manifestó por primera vez su conjetura sobre el odio del gobierno de Cambiemos que motivó que se paralicen las obras iniciadas por el gobierno de Cristina con el mismo argumento que manifestó en el acto de Ensenada de hoy: “Cada vez que vengo a estos barrios, muchas de estas casas quedaron prácticamente terminadas en el 2015, y me pregunto: ¿Cómo es que alguien no las terminó? ¿Cómo fue que no se pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas? No le encuentro respuesta. La única que le encuentro es el odio. Que alguien odie tanto, que deje las casas vacías para que la gente no recuerde quién las hizo”.

Consultado por LA NACION; Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de la Nación durante el mandato de Mauricio Macri, dijo luego de las declaraciones pasadas que “el Presidente falta a la verdad” porque el proyecto de casas que inauguró ahora Alberto Fernández en Avellaneda fue lanzado en el 2010 y no estaba ni cerca de estar terminado cuando asumió la administración macrista en 2015. Y a pesar de la reactualización de partidas ofrecidas por el gobierno de Cambiemos en la obra pública, no sólo no fue terminado por el municipio (que en ese momento tenía de intendente a Ferraresi), sino que redujo las viviendas a la mitad.

En qué consiste Reconstruir

El programa Reconstruir contará con una inversión de $110 mil millones de pesos financiados a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, y posibilitará movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promover la incorporación de mano de obra, la reinserción social y laboral, y contribuirá al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.

Durante la presentación, y para dar inicio formal al flamante Programa Reconstruir, el ministro Ferraresi llevó adelante la firma de una serie de convenios de colaboración junto a los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Chaco, Jorge Capitanich; y de San Juan, Sergio Uñac. A través de los mismos, ambas partes se comprometieron a colaborar en la puesta en marcha de los proyectos y terminación de las viviendas.

Participaron del acto realizado en Ensenada el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la Vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; los ministros de Obras Públicas y de Interior, Gabriel Katopodis y Wado De Pedro; los secretarios de Hábitat y de Desarrollo Territorial, Santiago Maggiotti y Luciano Scatolini; el intendente de Ensenada, Mario Secco; además de intendentes, intendentas y funcionarios de la provincia.

