Cochera en Recoleta: cuánto cuesta alquilar y comprar en marzo 2026 (y qué conviene)

El mercado inmobiliario no se limita únicamente a las propiedades residenciales. En un mundo cada vez más conectado, donde autos y motos forman parte de la rutina cotidiana, crece la necesidad de contar con espacios seguros para guardarlos. Las cocheras, por lo tanto, se consolidan como un segmento en expansión dentro del sector.

El factor determinante en su valor es la ubicación. En las zonas céntricas o de alto tránsito, donde estacionar en la vía pública se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas aumenta y los precios tienden a subir. Además, no cuesta lo mismo una unidad en un edificio antiguo que en uno a estrenar, donde los valores suelen ser más altos debido a la modernidad de las instalaciones y las comodidades adicionales.

Las cocheras varían su valor dependiendo si se encuentran en un edificio antiguo o en uno a estrenar Imagen generada por IA

Otro aspecto que influye son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden alquilar sus cocheras a personas externas, lo que amplía la oferta. Pero cuando el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, la disponibilidad disminuye y los valores suelen incrementarse.

El tipo de cochera también impacta en la tarifa. Las destinadas a motos suelen ser más económicas, mientras que las diseñadas para autos grandes, con acceso cómodo y ubicadas en edificios modernos, cotizan más alto. A esto se suman los servicios de seguridad, que pueden incluir vigilancia las 24 horas, cámaras, alarmas o portones automáticos, factores que elevan significativamente el costo mensual.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Recoleta

A la hora de analizar el precio, la ubicación vuelve a ser el punto clave. Este factor puede entenderse en dos dimensiones: por un lado, la antigüedad o el estado del edificio (si es nuevo, en pozo o con años de uso), y por otro, la localización geográfica, que determina el nivel de tránsito, la disponibilidad de estacionamiento en la zona y, en consecuencia, la demanda. En la combinación de estos elementos se define, finalmente, cuánto cuesta estacionar con seguridad en los barrios porteños.

Si se elige el barrio de Recoleta, el valor del alquiler de una cochera varía entre $130.000 y $300.000 mensuales, dependiendo de la calle y las características del inmueble. En la calle Guido, por ejemplo, pueden encontrarse opciones de $210.000, como una cochera ubicada a metros de Callao. En esa misma área, una unidad de 15 m², a estrenar, puede encontrarse desde $200.000 mensuales.

En números, el valor del alquiler de una cochera en Recoleta varía entre $130.000 y $300.000 mensuales Valeria Rotman

Cuánto cuesta comprar una cochera en Recoleta

Comprar una cochera puede parecer una opción interesante para muchos inversores. En ese sentido, en el barrio porteño de Recoleta, la unidad más accesible publicada a la venta se encuentra en US$6500 en la calle Junín al 1550, tiene 24 m² y 42 años de antigüedad. Por el contrario, la cochera más cara es de 13m2, se ubica en la calle Marcelo Torcuato de Alvear al 1700, es a estrenar y tiene un valor de US$50.000, según los anuncios publicados en Zonaprop.

En la calle Presidente José Evaristo Uriburu se concentra gran parte de la oferta de la zona, con unidades de 15 m² en promedio, que van desde los US$20.000 hasta los US$25.000.

¿Conviene comprar o alquilar una cochera?

La pregunta si conviene comprar o alquilar una cochera no tiene una respuesta fácil, ya que depende del uso que tendrá.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario, sobre todo en este barrio que no abundan los espacios de estacionamiento, opina Daniel Salaya Romera, presidente de la inmobiliaria homónima.

Si la cochera adquirida tiene uso propio, es ventajoso, ya que es un bien de uso necesario Gentileza

Sin embargo, si el plan es comprarla para alquiler el beneficio disminuye: “Es un bien de uso muy necesario, pero no es un bien de renta” declara Salaya Romera, y argumenta que esto se debe a los elevados costos fijos que tienen y que están a cargo del propietario.

Para ejemplificar, el experto dice que comprar uno de estos inmuebles tiene un costo promedio de entre US$20.000 y US$30.000. Un alquiler de esta tipología en la zona difícilmente supera los $180.000. Los gastos de mantenimiento, que incluyen las expensas e impuestos, deben ser absorbidos por el propietario del bien. En este sentido, si tiene $60.000 de gastos, eso se le resta a la ganancia “Los elevados gastos fijos en pesos hacen que no sea un negocio rentable comprar cocheras para alquilar”, agrega el profesional.

En este sentido, Manuel Mel, de la inmobiliaria homónima, recomienda alquilar estas unidades, y concuerda con Salaya Romera: los gastos fijos de estos inmuebles son muy altos, por ende la rentabilidad es casi nula. Considera que la única excepción es si un propietario de un departamento adquiere una cochera en el mismo edificio, de esa manera sube el valor de la vivienda.