¿Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Rosario en noviembre 2025?

En Rosario, el costo de alquilar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios se ubica entre los $45.000 y los $130.000 mensuales, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Rosario según la zona

Puerto Norte: Este barrio ubicado en las cercanías del centro de la ciudad cuenta con una alternativa que ronda los $45.000 mensuales. Se trata de una cochera en ciudad ribera de 12 m² a estrenar.

Microcentro: En esta zona los valores comienzan en $30.000 mensuales y alcanzan los $130.000. El primer caso es el de un inmueble ubicado en Sarmiento al 900 con 12 m², seguridad las 24 horas y 30 años de antigüedad. Mientras que, la opción más costosa, se ubica en Thedy al 100, también tiene 12 m², pero, a diferencia de la alternativa más económica, esta cochera es a estrenar.

Echesortu: Los inmuebles en este lugar oscilan entre los $60.000 y $90.000. La primera alternativa se encuentra en Francia al 890, cuenta con 10 m² y 12 años de antigüedad. Mientras que la segunda opción, de 12 m², se ubica en Francia al 1100 y tiene seis años de antigüedad.

Barrio Martin: Las cocheras en este barrio se ubican en los $100.000 mensuales, tal como es el caso de una propiedad en Juan Manuel de Rosas al 877 de 15 m² y tres años de antigüedad. En la publicación se especifica que es cerrada, el acceso es mediante un montacargas y el ingreso se realiza a través de un portón automático con control.

República de la sexta: Aquí una cochera tiene un valor entre $50.000 y $70.000 mensuales. El inmueble de menor costo, es a estrenar, tiene 12 m² y se ubica en Necochea al 2000. Mientras que la opción más costosa, también ubicada en Necochea, tiene 15 m² y 10 años de antigüedad.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: