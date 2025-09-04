¿Cuáles son los barrios de CABA que más aumentaron las propiedades en septiembre 2025?

La situación de las casas y de los departamentos es distinta en la Ciudad, ¿cuáles son las zonas en las que los precios subieron más del 10%?
El precio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires continúa en aumento, a pesar de que en el último mes se pudo ver una desaceleración en el incremento intermensual de los inmuebles usados. En agosto -el último mes relevado-, el valor del m² de los departamentos subió 0,4% en promedio en comparación con julio y 6,5% en el último año, de acuerdo al informe de Zonaprop.
De esta manera, el precio del m² de un dos ambientes promedio en la Ciudad se ubica en los US$2450, con un valor medio de US$3001 de las unidades en pozo, US$2891 para los a estrenar y US$2218 para los usados.
Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubica en los US$107.530, en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$129.621; y un tres ambientes de 70 m², en los US$178.698.
Pero, cabe destacar que estos números corresponden a un promedio de todos los barrios de la ciudad. Hay zonas en las que los aumentos evidenciaron un alza mucho mayor a otras; el 98% de los barrios registra suba interanual y los del noroeste y suroeste de la ciudad son los de mayor incremento. A continuación se presentan los que más aumentaron las propiedades.
Los barrios que más aumentaron sus departamentos
En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes, al hacer la comparación con el año anterior, son:
- Villa Riachuelo: con un 15% más. Tiene un valor actual de US$1639/m²
- Núñez: aumentó un 13,7%, con un precio promedio de US$3312/m²
- Villa Pueyrredón: subió un 12,1%. Con un m² de US$2263
Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que prácticamente no subieron sus valores promedio y hay uno que bajó su valor. Estos son:
- Retiro: subió un 1,1% y tiene un valor de mercado de US$2647/m²
- Parque Avellaneda: aumentó un 1% y el precio actual ronda los US$1590/m²
- Versalles: es el único que bajó de precio, con un 4,3% menos que el año anterior, y se ubica en los US$1760/m² en promedio
Los barrios más caros para comprar un departamento:
- Puerto Madero: US$6138/m²
- Palermo: US$3426/m²
- Núñez: US$3312/m²
Los más baratos:
- La Boca: US$1578/m²
- Nueva Pompeya: US$1440/m²
- Lugano: US$1057/m²
¿Qué pasa con las casas?
La situación de las casas es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el valor promedio de una propiedad de tres dormitorios y 170 m² tiene un valor de US$298.000, mientras que una de cuatro dormitorios y 260 m² alcanza los US$493.000.
En este caso, el precio medio en CABA subió 0.7% en agosto y se ubica en US$1828 por m². En 2025 acumula un incremento de 6%, por arriba del incremento de los departamentos (5.4%). Mientras que, en los últimos 12 meses el precio sube 6.7%. Las casas grandes (cuatro o más dormitorios) son las de mayor incremento de precio interanual.
Los barrios que más aumentaron en este segmento son:
- Villa Crespo: con un 23,4% más
- Recoleta: aumentó un 15,7%
- Belgrano: subió un 14,2%
Pero también, al igual que los departamentos, hay barrios que evidenciaron bajas importantes. Estos son:
- Villa Real: bajó un 4,7%
- Villa General Mitre: la disminución fue del 5,6%
- Boedo: fue el que más bajó, con el 5,8%
Los barrios más caros para comprar una casa:
- Palermo: US$3527/m²
- Belgrano: US$2937/m²
- Recoleta: US$2500/m²
Los más baratos:
- La Boca: US$788/m²
- Nueva Pompeya: US$763/m²
- Villa Soldati: US$713/m²
