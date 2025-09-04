¿Cuáles son los barrios de CABA que más aumentaron las propiedades en septiembre 2025?

El precio de las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires continúa en aumento, a pesar de que en el último mes se pudo ver una desaceleración en el incremento intermensual de los inmuebles usados. En agosto -el último mes relevado-, el valor del m² de los departamentos subió 0,4% en promedio en comparación con julio y 6,5% en el último año, de acuerdo al informe de Zonaprop.

De esta manera, el precio del m² de un dos ambientes promedio en la Ciudad se ubica en los US$2450, con un valor medio de US$3001 de las unidades en pozo, US$2891 para los a estrenar y US$2218 para los usados.

Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubica en los US$107.530, en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$129.621; y un tres ambientes de 70 m², en los US$178.698.

Pero, cabe destacar que estos números corresponden a un promedio de todos los barrios de la ciudad. Hay zonas en las que los aumentos evidenciaron un alza mucho mayor a otras; el 98% de los barrios registra suba interanual y los del noroeste y suroeste de la ciudad son los de mayor incremento. A continuación se presentan los que más aumentaron las propiedades.

El 98% de los barrios registra suba interanual de los valores de los departamentos Soledad Aznarez

Los barrios que más aumentaron sus departamentos

En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes, al hacer la comparación con el año anterior, son:

Villa Riachuelo : con un 15% más. Tiene un valor actual de US$1639/m²

: con un 15% más. Tiene un valor actual de US$1639/m² Núñez : aumentó un 13,7%, con un precio promedio de US$3312/m²

: aumentó un 13,7%, con un precio promedio de US$3312/m² Villa Pueyrredón: subió un 12,1%. Con un m² de US$2263

Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que prácticamente no subieron sus valores promedio y hay uno que bajó su valor. Estos son:

Retiro : subió un 1,1% y tiene un valor de mercado de US$2647/m²

: subió un 1,1% y tiene un valor de mercado de US$2647/m² Parque Avellaneda : aumentó un 1% y el precio actual ronda los US$1590/m²

: aumentó un 1% y el precio actual ronda los US$1590/m² Versalles: es el único que bajó de precio, con un 4,3% menos que el año anterior, y se ubica en los US$1760/m² en promedio

Los barrios más caros para comprar un departamento:

Puerto Madero : US$6138/m²

: US$6138/m² Palermo : US$3426/m²

: US$3426/m² Núñez: US$3312/m²

Los más baratos:

La Boca : US$1578/m²

: US$1578/m² Nueva Pompeya : US$1440/m²

: US$1440/m² Lugano: US$1057/m²

¿Qué pasa con las casas?

La situación de las casas es muy distinta a la de los departamentos. En este caso, el valor promedio de una propiedad de tres dormitorios y 170 m² tiene un valor de US$298.000, mientras que una de cuatro dormitorios y 260 m² alcanza los US$493.000.

En este caso, el precio medio en CABA subió 0.7% en agosto y se ubica en US$1828 por m². En 2025 acumula un incremento de 6%, por arriba del incremento de los departamentos (5.4%). Mientras que, en los últimos 12 meses el precio sube 6.7%. Las casas grandes (cuatro o más dormitorios) son las de mayor incremento de precio interanual.

El precio medio de las casas en CABA subió 0.7% en agosto Hernan Zenteno - La Nacion

Los barrios que más aumentaron en este segmento son:

Villa Crespo : con un 23,4% más

: con un 23,4% más Recoleta : aumentó un 15,7%

: aumentó un 15,7% Belgrano: subió un 14,2%

Pero también, al igual que los departamentos, hay barrios que evidenciaron bajas importantes. Estos son:

Villa Real : bajó un 4,7%

: bajó un 4,7% Villa General Mitre : la disminución fue del 5,6%

: la disminución fue del 5,6% Boedo: fue el que más bajó, con el 5,8%

Los barrios más caros para comprar una casa:

Palermo : US$3527/m²

: US$3527/m² Belgrano : US$2937/m²

: US$2937/m² Recoleta: US$2500/m²

Los más baratos: