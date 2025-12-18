Vacaciones en Brasil: los precios de los alquileres para este verano

Los argentinos ya marcaron el rumbo del verano 2026: las búsquedas vuelven a concentrarse en Brasil. Mientras en la Costa argentina los alquileres temporarios exhiben aumentos desparejos y una dispersión de precios cada vez mayor, del otro lado de la frontera aparece un escenario que combina tarifas competitivas, servicios turísticos consolidados y una estacionalidad estable. Ese combo sostiene un movimiento que se fortaleció durante el último verano y que vuelve a ganar impulso para la próxima temporada.

La tendencia no surge de cero. El verano pasado, Brasil recibió un flujo constante de viajeros argentinos y un gasto promedio de US$700 por cinco noches, según la Secretaría de Turismo de la Nación.

Ese dato explica el nuevo salto en el interés: Maceió crece 75% en búsquedas, Buzios 40%, San Pablo 35%, Río de Janeiro 25% y Florianópolis 15%, de acuerdo con datos de Despegar. La mayor anticipación en las reservas, las estadías más largas (cercanas a nueve noches) y la búsqueda de equipamiento específico completan el cuadro de preferencias que hoy orienta la demanda.

El escenario que se proyecta para el verano 2026 permite observar con mayor precisión un fenómeno que ya no se explica solo por precios atractivos o por la tradición de vacacionar en Brasil.

La lectura comparada entre los distintos destinos revela que el viajero argentino está operando con un criterio más técnico: identifica qué mercados permiten anticipar gasto, qué zonas combinan mejor relación entre infraestructura y precio, cómo se comporta la ocupación por quincena y cuáles son los períodos en los que todavía existe margen para negociar.

Es una lógica que se repite en Maceió, Búzios, Río, San Pablo y Florianópolis, cada uno con sus particularidades, pero todos con un denominador común: el interés argentino llegó antes que otros años y con criterios de selección más definidos. La decisión del destino ya no se centra únicamente en el valor final, sino en la posibilidad de organizar el gasto y garantizar la experiencia buscada. En ese marco, Brasil aparece como un mercado que se adapta bien a estas nuevas preferencias.

Con esa lectura, la conveniencia final depende del tipo de viaje y del grado de anticipación. Para quienes buscan el mar más cálido y tarifas competitivas, Maceió concentra las mejores oportunidades. Para los que valoran la vida social, la cercanía al centro y una postal más sofisticada, Búzios se mantiene en la cima. Río ofrece escala y variedad para presupuestos diversos, mientras que San Pablo y Florianópolis funcionan como opciones complementarias, cada una con su propio mapa tarifario y su estacionalidad.

El Caribe brasileño, el mar más buscado del verano

En Maceió la primera quincena de enero continúa siendo el período más solicitado Shutterstock

En Maceió, uno de los destinos que más creció en interés, la oferta permite trazar un mapa tarifario con diferencias claras según la zona y la tipología. En Ponta Verde, Ipioca y Pajuçara conviven alternativas económicas, unidades estándar y departamentos premium con vistas abiertas y servicios de mayor complejidad.

En el rango accesible, es posible encontrar en la plataforma Airbnb valores de US$215 por cinco noches, como es el caso de un departamento con un dormitorio, un baño con cocina y una cama. Este tipo de unidad esta ubicada en la primera cuadra del paseo marítimo Orla de Ponta Verde.

En la franja media, generalmente para cuatro huéspedes, los valores publicados se ubican alrededor de los US$350 a US$800 por cinco noches. Un ejemplo es un departamento de US$568 para cuatro huéspedes (por cinco noches) que se encuentra en el paseo marítimo de Pajuçara y cuenta con un dormitorio, dos camas, dos baños, vista al mar y piscina infinita al mar.

En el segmento superior, las tarifas rondan los US$4500 por cinco noches. Este es el caso de una casa de cinco dormitorios en suite y seis camas a 500 metros de la playa en el barrio de Ipioca.

Rodrigo Lourenço, de Rodrigo Lourenço Propiedades, explica que el valor final depende “ante todo de la tipología y de la cercanía a los servicios y atractivos”. Advierte que la primera quincena de enero continúa siendo el período más solicitado, aunque todavía con disponibilidad razonable para quienes anticipan la reserva.

Para la temporada 2026, la proyección local de Maceió señala una ocupación cercana al 80% entre Año Nuevo y mediados de enero, impulsada por argentinos y brasileños que priorizan el acceso al mar. En este escenario, Lourenço aclara que la negociación de precios es poco frecuente, incluso fuera de los picos tradicionales, y que la temporada alta se extiende con fuerza hasta abril.

Buzios, el valor de estar cerca del mar

La ocupación actual en Búzios ronda el 70% Shutterstock - Shutterstock

Buzios se mantiene como otro de los epicentros de la temporada 2026. A pesar de que la ocupación actual ronda el 70%, con un crecimiento constante hacia el inicio de la temporada, en febrero y marzo “se espera un descenso moderado tanto en valores como en demanda”, afirma Marcelo Trindade de Buzios Imóveis. Esa baja abre espacio para estadías más largas y para un público que busca tarifas más contenidas.

Las plataformas muestran la siguiente estructura: para alternativas económicas, se encuentran departamentos de US$590 (por cinco noches) como es el caso de una unidad con un dormitorio, dos camas y un baño, ubicado en el paseo marítimo de Orla Bardot.

En la franja media de valores se encuentran unidades que oscilan los US$820 a US$1470 por cinco noches. En el primer caso se hace referencia a un departamento de dos dormitorios, tres camas y dos baños a tres minutos a pie de Rua das Pedras. Mientras que, la segunda alternativa corresponde a una casa ubicada en la playa João Fernandes de tres dormitorios, tres camas y tres baños con cochera.

En el caso de tipologías premium, los departamentos frente al mar superan los US$6000 por cinco noches tal como es el ejemplo de una casa en Ferradura Beach, -una de las playas más reconocidas de la ciudad- con cinco dormitorios, ocho camas y cinco baños con piscina privada, parrilla, sauna de vapor y un jardín.

De esta forma, ambas fuentes consultadas coinciden en que la demanda aumentó respecto de 2025, impulsada por argentinos que priorizan ubicación y equipamiento. Respecto de la negociación, Guido Albornoz, de la red premium de RE/MAX, aclara que existe margen “pero no en los períodos más fuertes” y generalmente con mejores condiciones para estadías prolongadas.

San Pablo, una alternativa urbana

Por su cercanía, Guarujá es una de las playas más visitadas por los residentes de la ciudad de San Pablo

San Pablo se incorpora al mapa de búsquedas argentinas como un destino urbano complementario, elegido por su vida cultural, su oferta gastronómica y su ubicación estratégica para combinar estadías con el litoral paulista. En plataformas como aribnb, las tarifas más económicas publicadas en la zona de la ciudad sin playa comienzan en US$182 por cinco noches, como es el caso de un departamento en el barrio de Moema para dos huéspedes con un dormitorio y un baño.

Por su parte, en el segmento premium, los valores se ubican en torno a los US$3300 por cinco noches en barrios residenciales de alto nivel como Jardins, para departamentos con capacidad para cuatro personas, dos dormitorios y tres baños.

La dinámica tarifaria en la zona costera, sin embargo, muestra matices. Daniele Garcia dos Santos, de Factual Imóveis, explica que, en temporada, “por quincena no cambia mucho respecto del precio diario, lo que sí varía es cuando la estadía se extiende a un mes, tres meses o un año”. En esas situaciones, los valores se diluyen y se aplican tarifas diferenciadas según duración y paquete de servicios.

De esta manera, en cuanto a playas y barrios más buscados en la costa de San Pablo, destaca Guarujá, Pitangueiras, Enseada, y Asturias, zonas que combinan infraestructura sólida, buena oferta gastronómica y cercanía al mar.

Los valores en la zona costera por cinco noches, en temporada, pueden encontrarse entre los US$600 (alternativa mas económica) y US$5300 (opción premium). En el caso de la propiedad de menor costo se trata de un departamento ubicado en la playa Pitangueiras para cuatro huéspedes, con un dormitorio, un baño y tres camas .

Mientras que, en el extremo de mayor valor, se encuentra una casa en Guarujá ubicada en la playa Guaiúba con cuatro dormitorios, 10 camas, cuatro baños, piscina climatizada, hidromasaje y cochera cubierta .

Sobre la negociación, la agente señala que “existe margen y suele ser posible según la forma de pago”. Grupos pequeños o estadías largas suelen obtener mejores condiciones: “Si el departamento es para ocho y se alojan cuatro, ahí se conversa y el valor tiende a bajar”.

Río de Janeiro: un clásico con demanda firme

La ocupación en Rio de Janeiro alcanza un 80% en el período festivo EMBRATUR - EMBRATUR

Río de Janeiro sostiene uno de los niveles de atracción más altos para 2026. Ana Carolina Ribeiro, de City Rio Turismo, afirma que la agencia ya superó las 300 reservas y que el público argentino continúa entre “los más fuertes” de la ciudad, en especial en excursiones a Angra dos Reis y Arraial do Cabo.

Las tarifas presentan un abanico amplio. Las alternativas económicas disponibles en las plataformas se ubican en un promedio de US$494 por cinco noches. Tal es el caso de un departamento cerca del Fuerte de Copacabana de un dormitorio, una cama y un baño para dos inquilinos.

En Ipanema o Flamengo, zona sur de Río de Janeiro, los valores estándar oscilan entre US$600 y US$1100 (cinco noches), con acceso a piscina o terraza. Un ejemplo de departamento dentro de este rango en la zona de Ipanema se alquila por US$790 para dos personas, cuenta con un dormitorio, una cama y un baño.

En el segmento premium, los precios publicados pueden rondar los US$10.500 por cinco noches. Una tipología de ejemplo, es una casa en Ponta da Joatinga, zona que conecta São Conrado con Barra da Tijuca, sobre el mar de Joatinga, para ocho huéspedes con cuatro dormitorios, cuatro camas y cuatro baños. La propiedad cuenta con vistas 360°, piscina privada, parilla y servicio de limpieza.

La disponibilidad para Navidad es limitada y ronda el 20%. Después de Año Nuevo, la oferta se amplía y la ocupación desciende, lo que eleva la disponibilidad a cerca del 40%. En términos generales, Río mantiene a lo largo del año un nivel de ocupación alto —entre 70% y 90%—.

Desde Horizon Rio, Emilio Rivero afirma que la zona sur (Leblon, Ipanema, Copacabana y Leme) continúa siendo la más solicitada, junto con Barra da Tijuca para quienes buscan amplitud y valores competitivos.

Florianópolis: el destino que cambia con la marea

Canasvieiras lidera el ranking de las zonas más solicitadas en Florianópolis Tomás Cuesta - LA NACION

Florianópolis aparece al final del ranking de búsquedas, pero conserva presencia argentina sostenida, sobre todo en playas familiares del norte y sur de la isla. Gustavo Cor, de Top Turismo, resume el fenómeno: “De cada 10 consultas que recibimos, siete son de argentinos”. Aun así, aclara que el movimiento “todavía no alcanza el nivel del año pasado”.

El mapa tarifario se fragmenta según zona, tipología y categoría. Las zonas más consultadas, Canasvieiras, Jurerê, Cachoeira do Bom Jesus e Ingleses, “concentran la mayor parte de las reservas, acompañadas por un crecimiento en volumen y una mayor anticipación en las consultas”, afirma el broker.

Pueden encontrarse alternativas económicas de US$531 por cinco noches en la playa Ingleses. Este caso se trata de un departamento de un dormitorio, dos camas y un baño.

Por su parte, las opciones intermedias se ubican entorno a los US$850 y US$2200 (cinco noches). Por el primer valor es posible alquilar un departamento en Canasvieiras, capital de Santa Catarina al norte de Florianópolis, con dos dormitorios, dos camas y dos baños con una terraza exterior compartida con piscina y parrilla. Mientras que, por el segundo monto es posible encontrar un departamento de 140 m² con dos suites, tres baños y terraza ubicado en el barrio de Jurerê, ubicado también al norte de la isla.

Por otro lado, en el segmento premium, los valores pueden alcanzar los US$6000 por cinco noches como es el caso de una casa ubicada a 800 metros del mar de Jurerê con seis suites y once camas. La propiedad cuenta con 1100 m² sobre los cuales se distribuyen la piscina, el jardín con parrilla y la cochera.

Por su parte, Valdir Cristiano, de Cristiano Imóveis, confirma que la disponibilidad refleja anticipación: “Todo está alquilado para la semana de las fiestas y la mayor parte de enero ya está reservada”. De esta forma, en febrero y marzo la demanda se sostiene, aunque las tarifas comienzan a descender progresivamente.