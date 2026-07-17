Dibu Martínez: así es la casa que se convirtió “en el lugar en el mundo” de la familia, cerca de la playa

Si bien el arquero de la Selección vivió gran parte de su vida en Inglaterra, siempre se mantuvo muy unido a la Argentina y principalmente a sus raíces marplatenses. Tal es así que compró una propiedad en uno de los barrios cerrados más exclusivos al sur de la ciudad costera, que elige como refugio para pasar sus días libres.

La imagen que subió Mandinha, junto con Emiliano Martínez cuando compraron la casa en Mar del Plata

Campo, sol y tranquilidad. Esto es lo que refleja la casa del Dibu Martínez y su esposa Mandinha en Mar del Plata con dos pisos y estilo inglés.

Los videos subidos al Instagram de Mandinha dejan entrever algunos sectores del hogar, donde el estilo rústico, acompañado de colores neutros y madera, otorgan una personalidad cálida al espacio.

La casa del Dibu Martínez

La sala de estar, que cuenta con una chimenea, y dos sillones está conectada con el comedor. Lo principal: un ventanal que transporta a un parque amplio repleto de árboles, y que sirve para iluminar el espacio.

La casa del Dibu Martínez

Pero lo que más sorprende es su exterior: una galería con mesa, sillas y sillones, y un campo extenso. Un lugar ideal para desconectarse y disfrutar al aire libre. En una historia que subió la influencer a la red social escribió: “Un sueño cumplido”. En la imagen se muestra a la pareja disfrutando de su jardín.

Así es el barrio donde tiene la casa el Dibu Martínez

En una ciudad como Mar del Plata históricamente atravesada por la estacionalidad, el punto cardinal sur encontró su propio ritmo. Más verde, más seguridad y mejor calidad de vida empujaron una expansión hacia donde están las playas más valoradas y mayor contacto con la naturaleza. En ese sentido, el eje de la avenida Jorge Newbery se consolidó como el corredor más codiciado de los barrios privados.

No es un fenómeno aislado: responde a una combinación de seguridad, disponibilidad de tierra, cercanía a las mejores playas y un cambio profundo en las formas de vivir que terminó de consolidarse luego de la pandemia.

Los datos oficiales del municipio de General Pueyrredón lo confirman. Hoy existen 24 barrios privados en el distrito. De ese total,17 se concentran en la zona sur y apenas siete en el norte. En términos porcentuales, el sur explica cerca del 65% de las urbanizaciones cerradas del partido.

El primer barrio cerrado de Mar del Plata es donde tiene su propiedad el Dibu Martínez Gentileza

En el corredor de la avenida Jorge Newbery se concentra hoy el corazón del crecimiento inmobiliario del sur marplatense. Allí conviven algunos de los barrios privados más reconocidos de la ciudad, como Arenas del Sur, Haras Santa María del Mar, Casonas y Apartamentos del Haras, Rumencó y Rumencó Joven. Más hacia el sur, el mapa se completa con desarrollos que también marcaron época, como Marayuí (el club de golf pionero de la zona), Olas de Chapadmalal, Pueblo Chapa, La Paloma y San Benito.

En ese conjunto de urbanizaciones, el barrio donde tiene su propiedad el arquero de la Selección Argentina se encuentra en plena expansión. Rumencó no solo fue el primer barrio cerrado de la ciudad: con el paso de los años terminó funcionando como una marca en sí misma y como síntesis del proceso de expansión del sur de Mar del Plata. Lanzado en el año 2000 (su nombre en mapuche significa “aguas que corren”), se desarrolló sobre 150 hectáreas y hoy alberga a cerca de 1000 familias, distribuidas en seis barrios internos: Los Pinos, Los Sauces, Las Lomas, Los Álamos, Los Ceibos y Olivos, el último en consolidarse.

Hoy en día, al ser un barrio ya consolidado, prácticamente no queda tierra disponible: los lotes en venta que hay son todos de reventa y de alrededor de 700 m², con valores que rondan los US$400/m² (cuando se lanzó el emprendimiento, hace más de 20 años, ese mismo terreno costaba US$40/m²).

El nuevo plan del barrio sumará 35 hectáreas a las ya 150 ya consolidadas Gentileza

Y, en ese contexto de escasez aparece la última incorporación: Rumencó Boulevard, un séptimo barrio que no estaba previsto en el masterplan original y que se desarrolla sobre tierras anexadas al predio. Son 35 hectáreas adicionales que se suman a las 150 ya consolidadas y que, según sus desarrolladores, “revalorizarán todo el barrio”. La inversión estimada es de US$11 millones, con una proyección de obra de tres años.

El proyecto contempla 190 lotes de entre 700 m² y 1700 m², con una particularidad que ya es sello del lugar: los fondos de los terrenos no se tocan entre sí, sino que dan a espacios comunes.