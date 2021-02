Dilema: ¿un departamento en zona Norte o dos en zona Oeste -Sur al mismo precio?

Los precios de venta en el mercado inmobiliario del Gran Buenos Aires continúan en descenso y acumulan un total de 22 meses consecutivos con tendencia a la baja. De acuerdo con un relevamiento que realizó el portal Zonaprop durante el primer mes del año, en el corredor Norte los valores de los inmuebles registraron 20 meses de caída desde mayo de 2019 (con un retroceso del 6,6% desde su valor máximo), mientras que en zona Oeste-Sur el desplome comenzó en octubre de 2018, por lo que ya lleva 27 meses con números en rojo (y un acumulado del 11,4% frente a su valor máximo).

Si se observan los valores de zona Norte, en enero el precio por metro cuadrado fue de US$ 2297, una baja del 0,6% respecto a diciembre de 2020. De esta manera, por una unidad de dos ambientes y 50 metros cuadrados con balcón se pidió un precio promedio de US$115.000, mientras que una propiedad de tres ambientes y 70 metros cuadrados con balcón alcanzó los US$161.000.

Por su parte, en el corredor Oeste-Sur el valor del metro cuadrado se posicionó en los US$ 1661, una merma del 1,1% respecto al mes anterior. En números, un departamento de dos ambientes con las mismas características que el de zona Norte cotizó a US$ 83.100 y una vivienda de tres ambientes costó en promedio US$ 110.500. Al comparar los diferentes corredores, el dato impacta: un tres ambientes en zona Norte cuesta casi lo mismo que comprar dos departamentos de dos ambientes en el Oeste-Sur.

Comprar dos departamentos de dos ambientes en zona Oeste-Sur, cuesta casi lo mismo que una unidad de tres ambientes en el Norte bonaerense. Gentileza:

Zona Norte: precios por barrio

Los barrios que presentaron los valores más caros del mercado inmobiliario de zona Norte fueron Marinas del Sol (4.302 US$/m²), La Lucila (3.699 US$/m²) y Pilar Golf (3.684 US$/m²). En contraposición, los metros cuadrados más baratos se ubicaron en el barrio de La Cañada de Pilar (US$ 1.083 el metro cuadrado), seguido por Billinghurst (1.145 US$/m²) y Villa Bonich (1.253 US$/m²).

Al analizar en qué municipios se registró la mayor caída de precios, el primer lugar lo ocupó Malvinas Argentinas con un derrumbe del 7,6% en 12 meses. Además, otros partidos que se vieron afectados por la crisis del sector fueron San Fernando (-6,5%), Vicente López (-6,3%) y Tigre (-6,0%). Sin embargo, hubo tres municipios que valorizaron sus metros cuadrados incluso durante la pandemia: Escobar (3,6%), San Isidro (3,4%) y José C Paz (1,2%).

Zona Oeste-Sur: precios por barrio

En lo que respecta a la zona Oeste-Sur, los barrios Agustinas I (3.063 dólares/m²), Greenville Polo Resort (2.577 US$/m²) y Barrancas de Iraola (2.419 US$/m²) presentaron el mayor valor por metro cuadrado. En tanto, el Venado I (552 US$/m²) se posicionó como el barrio con los precios más bajos, seguido por Dock Sud (756 US$/m²) y Longchamps (901 US$/m²).

En un 2020 marcado por la pandemia y la casi nula compraventa de inmuebles, el metro cuadrado en Almirante Brown se desplomó 11,5% en doce meses, seguido por Tres de Febrero (-7,0%) y Avellaneda (-5,9%). Un dato destacado es que el metro cuadrado en Esteban Echeverría creció 20,1% en el último año, mientras que en Berazategui el aumento fue del 2,9%.