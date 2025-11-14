El auge de los “propietarios accidentales”

Cuando los propietarios no encuentran compradores para sus propiedades, suelen tener tres opciones:

Bajar el precio

Retirar la propiedad

Ofrecerla en alquiler

Al rastrear las propiedades en venta que se convirtieron en alquiler, Parcl Labs, una empresa de análisis de datos inmobiliarios, descubrió que los “locadores accidentales” (propietarios que eligieron esta última opción) eran cada vez más comunes, especialmente en la región del Cinturón del Sol -del sur y suroeste de Estados Unidos-.

La tendencia de los “propietarios accidentales” se está acelerando, según los investigadores, sobre todo en mercados donde grandes inversores institucionales (empresas propietarias de más de 1000 viviendas unifamiliares) poseen una parte sustancial de los inmuebles disponibles.

Desde el fin de la pandemia, estos grandes inversores han acudido en masa a los estados que bordean la costa sur de Estados Unidos, de costa a costa, en busca de empleo y crecimiento poblacional. Sin embargo, el aumento del inventario y la disminución del número de compradores han dado lugar a una generación competitiva de antiguos vendedores que ahora son “propietarios accidentales”.

La mayoría son propietarios individuales que compiten con estos grandes inversores institucionales en el mercado del alquiler.

El mayor crecimiento se registró en Houston Freepik

Seis mercados del Cinturón del Sol —Houston, Dallas, Phoenix, Tampa, Florida, Atlanta y Charlotte, Carolina del Norte— concentran el 37% del mercado inmobiliario institucional de gran tamaño a nivel nacional, según Parcl Labs. Los propietarios accidentales han aumentado en cinco de las seis ciudades.

El mayor crecimiento se registró en Houston, donde el 7% de propiedades en alquiler que fracasaron en su venta en abril representó un aumento del 41% con respecto al año pasado.

El 5% de propiedades en alquiler accidental en Dallas representó un aumento del 32% con respecto al año pasado.

El único de los seis mercados del Cinturón del Sol, dominados por instituciones, que experimentó un descenso fue Charlotte, cuyos alquileres que fracasaron en la venta disminuyeron un 7%.

Esta tendencia es una de varias señales de que el mercado inmobiliario se está volviendo cada vez más hostil para los vendedores. Las bajas de propiedades aumentaron un 57% en julio en comparación con el año pasado, según un informe de Realtor.com que calificó el verano de 2025 como “el menos favorable para los vendedores desde que Realtor.com comenzó a registrar datos en 2016”.