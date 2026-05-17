Buenas noticias en Florida: Hialeah ofrece renta gratis por un año a negocios que califiquen

La ciudad de Hialeah, en Florida, planea revitalizar la zona comercial en Palm Centre. Con ese objetivo, diseñó un plan por el que ofrece renta gratis a negocios calificados, lo que les permite ocupar un local sin costo durante un año. Estos son los requisitos y pasos para participar.

Hialeah ofrece renta gratis por un año a locales en Palm Centre

El Departamento de Edificación, Vivienda y Servicios Comunitarios de Hialeah informó sobre el Programa de Oportunidades de Negocio en su sitio web.

en su sitio web. El objetivo de la iniciativa es ofrecer a emprendedores y pequeñas empresas un lugar para operar sin pagar renta durante un año.

El programa apoyará tanto a negocios nuevos como a aquellos que se encuentren en etapa de crecimiento y tengan potencial para fomentar la actividad económica y dinamizar los espacios comerciales en la zona de Palm Centre.

Requisitos y cómo solicitar el apoyo en Hialeah

Las autoridades de la ciudad de Hialeah crearon un formulario para que los interesados en beneficiarse del Programa de Oportunidades de Negocio puedan enviar su solicitud. En el documento se destaca que la iniciativa es impulsada por el alcalde Bryan Calvo.

Entre los datos que los solicitantes deberán compartir se incluyen:

Información del dueño de la empresa.

Nombre del negocio.

Redes sociales.

Tipo de producto o servicio que se ofrece.

Cantidad de espacio necesaria para operar.

Aclarar si se necesitan requisitos especiales como cocina o un área de oficinas.

El formulario de solicitud ya está disponible en la página de Hialeah Pexels

Las empresas deben respaldar su solicitud con un plan de negocios, fotos de los productos o servicios que ofrecen, logotipo y un comprobante del Departamento de Impuestos Comerciales de la ciudad.

Como parte del cuestionario, los interesados también deben responder preguntas sobre si requieren una licencia o permiso del estado para operar, si servirán bebidas alcohólicas, si manejan materiales peligrosos y el número de lugares de estacionamiento que requerirán.

En la solicitud se deja en claro que el llenado y envío no garantiza que la empresa será seleccionada, ya que las autoridades de la ciudad realizarán un análisis antes de dar a conocer los datos de los negocios beneficiados.

El formulario con los datos requeridos por la ciudad de Florida puede completarse y enviarse a través del sitio web o directamente en el ayuntamiento.

Palm Centre, la zona comercial que Hialeah planea revitalizar

A través de la iniciativa Oportunidades de Negocio, la ciudad planea llenar un edificio comercial de locales para revitalizar la zona.

De acuerdo con Telemundo, la construcción está ubicada en el 240 East First Street y pertenece al gobierno local.

El gobierno de Hialeah quiere revitalizar la zona de Palm Centre Google Maps

La intención es que, una vez concluido el proceso de selección, entre 10 y 20 negocios ocupen el lugar con el objetivo de atraer inversión privada y mejorar la imagen del área.

Al respecto, el alcalde Calvo le dijo al medio que el programa no está limitado a una industria, sino que se busca que participen negocios de diferentes rubros como restaurantes, entretenimiento y otros.

Finalmente, señaló que una de las razones por las cuales las autoridades eligieron Palm Centre es que alrededor hay muchas personas sin hogar y problemas de limpieza, por lo que esperan renovar la imagen de la zona.