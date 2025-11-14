“Un sueño cumplido”: así es la nueva casa del Dibu Martínez en Mar del Plata

Campo, sol y tranquilidad. Esto es lo que refleja la nueva casa de Emiliano “Dibu” Martínez y su esposa Mandinha Martínez en Mar del Plata, donde están pasando estos días libres del arquero junto a sus hijos Santino y Ava.

Los videos subidos al Instagram de Mandinha dejan entrever algunos sectores del hogar, donde el estilo rústico, acompañado de colores neutros y madera, otorgan una personalidad cálida al espacio.

La sala de estar, que cuenta con una chimenea, y dos sillones está conectada con el comedor. Lo principal: un ventanal que transporta a un parque amplio repleto de árboles, y que sirve para iluminar el espacio.

Pero lo que más sorprende es su exterior: una galería con mesa, sillas y sillones, y un campo extenso. Un lugar ideal para desconectarse y disfrutar al aire libre. En una historia que subió la influencer a la red social escribió: “Un sueño cumplido”. En la imagen se muestra a la pareja disfrutando de su nuevo jardín.

También compartió videos de Emiliano Martínez disfrutando su tiempo libre junto a su hija, los dos en un cuatriciclo por los caminos de tierra de la propiedad. El arquero de la Selección pudo disfrutar de este tiempo libre ya que no fue citado para el amistoso contra Angola, otorgándole una oportunidad para regresar a la Argentina junto con su familia.