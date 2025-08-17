El desconocido pasaje porteño inspirado en la Toscana italiana

En el corazón de uno de los barrios porteños, que fue inmortalizado por Jorge Luis Borges en su cuento El hombre de la esquina rosada, se esconde un rincón con historia que recuerda a la Toscana italiana.

Villa Santa Rita tiene apenas dos kilómetros cuadrados y es una de las pocas zonas sin plazas ni parques en la Ciudad de Buenos Aires. En este lugar, sobrevive un pasaje que parece detenido en el tiempo. Se llama Guillermo Enrique Granville, aunque muchos lo conocen como “La Puñalada”, y es una de las callecitas peatonales más encantadoras y secretas de la Ciudad de Buenos Aires.

El Pasaje Enrique Granvielle mide apenas 60 metros Toribio Achával

Este pequeño rincón escondido de la ciudad mide apenas 60 metros, pero su magia lo hace parecer mucho más grande. A lo largo de su camino empedrado, enmarcado por canteros con limoneros, higueras, damas de noche, palmeritas y faroles, se encuentran 14 casas bajas que fueron construidas a comienzos del siglo XX, en su mayoría por inmigrantes italianos.

Las glorietas cubiertas de enredaderas y las rejas antiguas aportan una estética que lo vuelve un lugar perfecto para que todo aquel que lo descubre se lo quede mirando.

Pasaje Enrique Granvielle en Villa Santa Rita Toribio Achával

Sus calles empedradas y repleto de verde lo hacen un lugar mágico Toribio Achával

Se encuentra en la manzana delimitada por las calles Cuenca, Campana, Álvarez Jonte y el Pasaje Julio Dantas, otro pequeño espacio empedrado característico del barrio. El pasaje Granville atraviesa el centro de esa manzana atípica, lo que le valió ser reconocido como “sitio de interés turístico”.

Al haber tan pocas propiedades, es muy difícil que haya alguna en venta, pero el valor del metro cuadrado en la zona ronda los US$2035 en promedio.

Pero, más allá de su encanto, representa un sitio que los vecinos defienden. En 2011, un grupo autoconvocado logró frenar la construcción de tres torres que amenazaban con alterar para siempre el paisaje del pasaje. En 2018, realizaron una procesión fúnebre simbólica para “velar” a su callecita, en protesta por nuevos proyectos inmobiliarios que volvían a poner en jaque al lugar.

Se encuentra en la manzana delimitada por las calles Cuenca, Campana, Álvarez Jonte y el Pasaje Julio Dantas Toribio Achával Propiedades

Pasaje Enrique Granvielle, más conocido en el barrio Santa Rita como La Puñalada Toribio Achával

Pero también, todos los 8 de diciembre, como dice la tradición, los vecinos sacan sus cajas con luces y adornos navideños, y decoran entre todos un único arbolito que colocan en un cantero central.

Uno de sus secretos más particulares es que tiene una pequeña biblioteca al paso. “Llevate uno y dejá otro”, se puede leer en un buzón lleno de libros ubicado en el pasaje.

PASAJE GRANVIELLE

¿Quién le dio el nombre al pasaje?

El pasaje lleva el nombre del marino inglés Guillermo Enrique Granville, que luchó en la Guerra de la Independencia Argentina y en la Guerra del Brasil. Granville sufrió una herida grave en el brazo izquierdo, que debió ser amputado hasta el codo, y murió a los 49 años, en 1836, como consecuencia de aquella herida. Su legado fue tal que dos buques de la Armada Argentina fueron bautizados en su honor.

Villa Santa Rita, a pesar de ser uno de los barrios más pequeños de la ciudad, encierra joyas como esta. Con sus 56 calles, 32 son cortadas o pasajes. No tiene parques ni plazas, pero cuenta con lugares como el pasaje Granvielle, que reúnen historia, identidad y resistencia barrial.