¿Qué programa de TV deberías ver si sos fanático de Hermanos a la Obra?

¿Quién no se ha sentado a ver en la televisión cómo se demolían casas para levantar nuevas o cómo los millonarios compraban propiedades en los lugares más caros? Los reality shows se convirtieron en un fenómeno televisivo, desde espiar la vida de las personas (como es el caso de Gran Hermano), hasta sentirse dentro de casas ajenas.

Ya no alcanza con recorrer diversas webs de agencias inmobiliarias: el entretenimiento ahora también muestra cómo viven (y negocian) los ricos y famosos, qué reformas hacen las familias comunes para volver a enamorarse de su hogar o por qué algunas personas eligen vender todo para mudarse a unatiny house.

En la Argentina, donde la compraventa de inmuebles muchas veces parece un privilegio lejano, los reality shows de real estate invitan a conocer otros mercados. Y uno de los programas más vistos y que generó fanáticos en todo el mundo es Hermanos a la Obra, donde los gemelos canadienses Jonathan y Drew Scott lograron construir un imperio con este formato que combina humor y renovación. Uno de ellos es agente inmobiliario y el otro contratista: juntos ayudan a familias a comprar casas en mal estado para transformarlas en su hogar soñado. El programa tiene múltiples spin-offs, incluyendo especiales en ciudades icónicas como Las Vegas o Nueva Orleans.

Pero, existen otros realities que combinan negocios, diseño, lifestyle y mucha puesta en escena. A continuación, un repaso por los reality shows más populares que todo fanático de Hermanos a la Obra debería ver, todos disponibles en plataformas de streaming o canales de cable especializados (como es el caso de Discovery Home & Health).

Los mejores reality shows

1) Million Dollar Listing

Uno de los pioneros del género y un clásico para los fanáticos del lujo. Con versiones en Los Ángeles y Nueva York, este reality sigue el día a día de agentes inmobiliarios de altísimo perfil que venden propiedades millonarias a celebridades, empresarios y compradores exigentes. Además de mostrar mansiones impresionantes, hay negociaciones duras, egos enfrentados y mucho glamur.

2) Selling Sunset

Más cerca de un drama estilo telenovela que de un programa tradicional de real estate, esta serie de Netflix muestra el detrás de escena de una de las inmobiliarias más exclusivas de Los Ángeles: The Oppenheim Group. Agentes que parecen modelos, disputas internas y mansiones de hasta US$40 millones. Ideal para los fanáticos de los reality shows con contenido sobre conflictos.

3) House Hunters

Un clásico del canal HGTV. En cada episodio, una pareja o familia busca casa nueva y debe elegir entre tres opciones, con la ayuda de un agente inmobiliario. Aunque la estructura es simple, el programa se volvió adictivo por su ritmo y por mostrar diferentes estilos de vida en ciudades de todo el mundo. Existen múltiples versiones.

4) Vívala o véndala (Love It or List It)

El reality muestra a propietarios que están indecisos entre quedarse en su casa actual (luego de una renovación a cargo de una diseñadora) o venderla para mudarse a una nueva, sugerida por un bróker inmobiliario. Al final, deben decidir si la “aman o la venden”. Es ideal para ver el antes y después de reformas impactantes y los dilemas reales de quienes necesitan más espacio o funcionalidad.

5) Tiny House Nation

En un mundo cada vez más atento al consumo responsable, este programa propone una alternativa radical: vivir en casas diminutas, pero ingeniosamente diseñadas. Cada episodio presenta una familia que decide achicar su vida al extremo, en viviendas que suelen tener menos de 40 m².

¿Por qué nos atrapan estos programas?

Más allá del entretenimiento, estos reality shows ofrecen una ventana al mercado inmobiliario internacional. Permiten conocer tendencias en diseño, estrategias de venta y estilos de vida, al mismo tiempo que despiertan una fantasía compartida: la de encontrar el lugar perfecto para vivir.

En un país donde el acceso a la vivienda está lleno de obstáculos, estas series funcionan como un escape y también como inspiración. Después de todo, ver cómo otros resuelven problemas habitacionales -aunque sea en contextos más glamorosos o lejanos- siempre genera ideas, proyecciones y, por qué no, un poco de ilusión.