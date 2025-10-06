Hermanos a la obra: la oferta de Drew a Jonathan para que por fin se case con Zooey Deschanel

El 14 de agosto de 2023, Jonathan Scott y Zooey Deschanel le contaron al mundo que estaban comprometidos. Dos años después y sin boda a la vista, Drew Scott -el gemelo del novio, además de su socio y compañero de Hermanos a la obra- hizo en público una oferta nada despreciable para que por fin la esperada fiesta de casamiento.

La estrella canadiense, de 47 años, participó el sábado pasado de la Gala del 10º Aniversario de la asociación sin fines de lucro A Sense Of Home, que se realizó en West Hollywood. Cuando un cronista de la revista People le preguntó si él y su hermano Jonathan iban a tener que construir un lugar para la boda, el agente inmobiliario reaccionó de inmediato.

Drew y Jonathan Scott, los Hermanos a la obra

“Me voy a ofrecer para construir un lugar, ¿ok?”, disparó con humor. “Lo voy a acosar. ¿Sabes qué? Le voy a comentar tu pregunta. No soy yo quien presiona, pero le voy a decir que me dijeron que la gente anda diciendo que tenés que terminar con esto”, sumó en relación al largo compromiso y la falta de planificación de una boda a la vista.

Superado el chiste, Drew Scott explicó que no está preocupado por Jonathan y Deschanel, quienes en la actualidad están ocupados con el trabajo y con su vida familiar. “Se aman. Son increíbles juntos. Yo les digo: ‘Chicos, sucederá cuando suceda’. Y por ahora, les encanta pasar tiempo con los niños”, confió.

La explicación de Jonathan Scott

La feliz pareja en uno de los tantos eventos a los que asisten juntos Agencias

Hace dos meses, en una charla con People, Jonathan Scott habló en primera persona sobre su compromiso y explicó que él y Deschanel tuvieron muchas cosas que hacer y que por eso no están tan concentrados en decir “Sí, quiero”. “Nos hemos divertido mucho viajando con los niños y filmando este programa y esas cosas”, dijo en referencia a Hermanos a la obra: casas de campo. “Así que no, en realidad no hemos hecho ningún plan todavía”.

El empresario contó también que, el día que se casen, será a lo grande. “Hagamos lo que hagamos, tiene que ser significativo para nosotros y queremos reunir a nuestros amigos y familiares y pasar un buen rato”, adelantó. También aseguró que esperan que los flashes de los paparazzi no estén presentes. “Queremos mantenerlo muy, muy íntimo”, agregó.

La historia de amor

La pareja se conoció grabando un episodio de Carpool Karaoke: The Series Instagram

Scott y Deschanel se conocieron en 2019 mientras filmaban un segmento de Carpool Karaoke, de James Corden, con sus respectivos hermanos, el gemelo de Scott, Drew, y la hermana de la intérprete, la actriz Emily Deschanel.

La primera vez que se los vio juntos fue ese mismo año agarrados de la mano mientras salían a cenar en el mes de septiembre. A los pocos días, confirmaron su relación cuando asistieron a una grabación del programa Dancing with the Stars.

Los protagonistas de la historia oficializaron finalmente su romance en Instagram en octubre durante una cita a los estudios Universal con motivo de la noche de Halloween, junto a Drew y su esposa, Linda. Zooey compartió una foto grupal de aquel encuentro junto a personas disfrazadas del parque temático, en donde se ve a Jonathan sostener en brazos a la actriz.

En 2020, Deschanel participó de un programa de los hermanos Scott, en donde los famosos ayudaban a renovar casas. Dos años después, la pareja compartió fotos de su casa recientemente renovada en Los Ángeles en una nota para la revista Reveal.

La pareja fortaleció aún más su vínculo durante la cuarentena en tiempos de pandemia cuando disfrutaron de los momentos de encierro compartiendo música, juegos y diversión con sus fans en las redes sociales.

Scott le propuso matrimonio a la actriz en agosto de 2023, durante un viaje familiar a Escocia. La pareja confirmó la noticia en Instagram al publicar una imagen de ambos anunciando su futuro enlace: “Para siempre comienza ahora”, expresaron en un posteo conjunto. En la imagen compartida por los novios se ve a la estrella de New Girl mostrando el anillo de piedras mientras ambos sonríen emocionados.