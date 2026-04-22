El lugar donde los alquileres cuestan lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires y son más caros que en zona norte

Marzo trajo sorpresas respecto al precio de los alquileres publicados en el Gran Buenos Aires, con un aumento mensual por debajo de la inflación.

En el primer trimestre de 2026, en la zona norte del GBA, los alquileres registraron una suba del 7,3%, por debajo de la inflación (8,5%) y del aumento registrado en el mismo período de 2025 (10,4%). Aunque los valores continúan siendo alcistas, el ritmo del crecimiento muestra una desaceleración respecto a los años previos.

Lo mismo ocurre en el sur, con una suba del 6,5%, casi la mitad del aumento registrado en igual período de 2025 (10,9%), según el índice de marzo de Zonaprop.

La situación es similar en la zona oeste: el incremento trimestral es del 6,1%, por debajo del registrado en el mismo periodo de 2025 (13,9%) y también de la inflación.

El aumento del alquiler en zona sur

Los precios en la zona sur del Gran Buenos Aires llaman la atención. Si se analiza de manera general, un departamento medio de dos ambientes (50 m²) se ubica en $598.588 -lo que representa una suba mensual del 2,3%- y un tres ambientes (70 m²) en $811.540.

Sin embargo, hay un barrio que alcanzó el promedio de CABA y superó el de zona norte: Canning. Con un valor de alquiler de un dos ambientes de $813.757 mensuales, la localidad se encuentra con precios similares a los de la Capital Federal ($814.659), y 5,4% superiores a los de la zona norte —un área donde se concentran los alquileres más costosos del GBA— y donde el valor medio es de $772.380.

Canning alcanzó el promedio de CABA y superó el de zona norte con un valor de alquiler de un dos ambientes de $813.757 mensuales Toribio Achával

Un dato no menor es que de los 311 departamentos relevados en el barrio por Zonaprop, 188 son a estrenar, es decir un 60,5%. Este número explica los valores altos que defiende el área.

Este fenómeno se da en la misma línea en la que los especialistas coinciden: “Hay mucho interés y demanda en la zona”, algo que se evidencia en las ventas activas. Es por esto que se produce una expansión de emprendimientos y urbanizaciones cerradas de alta gama, que elevan los valores promedio.

De los 311 departamentos relevados en el barrio por Zonaprop, 188 son a estrenar, es decir un 60,5%

Por otro lado, si se analizan las zonas que registraron la suba interanual más alta en los precios de los alquileres, el listado es:

Llavallol : 58,8%

58,8% Valentín Alsina: 53,8%

Villa de los Industriales: 51,5%.

En el otro extremo, hay tres barrios que fueron los que menores aumentos interanuales registraron:

Ezpeleta: 14,9%

Villa Fisher: 12,2%

Don Bosco: 11,1%

En el medio se encuentran:

El Jagüel: 34,9%

Villa Sarmiento: 33,8%

Avellaneda: 32,2

Cuánto cuesta alquilar en las diferentes localidades de zona sur

El ranking, que tiene en cuenta el precio de alquiler mensual de las unidades de dos ambientes, se compone por:

Canning: $813.757

City Bell: $704.836

Banfield: $673.304

Los barrios de la zona que presentan la oferta de alquileres de dos ambientes más accesibles son:

Los Hornos: $460.426

Villa Elvira: $460.281

Luis Guillón: $453.030

Los alquileres en la zona norte

En números, los valores de los alquileres en la zona norte son mayores que los de la zona sur y oeste. Un departamento medio de dos ambientes se alquila por $772.380 con una suba del 2,1% en marzo, mientras que uno de tres ambientes por $1.092.911, un 34,7% más que en la sur.

Dentro de esta zona, las tres áreas que registraron la mayor suba de los precios de los alquileres de manera interanual son:

Don Torcuato: 65,3%

Del Viso: 60,3%

Acassuso: 59,3%.

En el otro extremo, hay tres barrios que fueron los que menos aumentos interanuales registraron:

Belén de Escobar: 14,4%

El Talar: 11,6%

Los Polvorines: 5,6%

Los precios de los alquileres por localidad

El barrio que se lleva el primer puesto como el más caro de la zona norte es La Lucila Alejandro Guyot

El barrio que se lleva el primer puesto como el más caro de la zona norte es La Lucila, con un valor promedio de $963.117 mensuales para una tipología de dos ambientes, según el informe. El listado se compone por:

La Lucila: $963.117

Acassuso: $951.855

Olivos: $939.186

La diferencia de los valores en el podio es muy chica: La Lucila es un 2,6% más caro que Olivos, y un 1,2% más que Acassuso.

En el medio se encuentran:

Nordelta: $832.687

Dique Luján: $766.353

San Fernando: $739.832

En el otro extremo, los barrios más accesibles de la zona tienen un valor de casi la mitad de los más caros:

José C. Paz Oeste: $555.449

Los Polvorines: $539.498

José C. Paz Centro: $500.228

Los alquileres en la zona oeste

Los valores en el oeste del GBA son más accesibles que en el norte. Sin embargo, si se los compara con la zona sur no se observa una diferencia clara. En la tipología de dos ambientes el promedio es de $606.843, una suba del 1,9% mensual, casi igual que en el sur que se ofrecen por $598.588. Si se comparan los tres ambientes, la brecha, aunque un poco mayor, continúa siendo reducida: en el oeste el valor es de $783.239, apenas $28.301 menor que en el sur: $811.540.

Hay tres sectores que aumentaron más que el resto de manera anual:

Hurlingham: 60,2%

El Palomar: 53,9%

Martín Coronado: 47,1%

Por el contrario, las áreas con el menor incremento son:

Villa Bosch: 22,7%

Villa Madero: 15,8%

Villa Tesei: 11,5%

El precio para alquilar en el oeste

En el caso de la zona oeste, el sector que registra el valor de alquiler más alto es Sáenz Peña con $739.201. Por el contrario, el que tiene el menor precio es Paso del Rey, con $464.880, una brecha del 59%. El ranking está compuesto por:

Sáenz Peña: $739.201

Castelar: $698.256

Ituzaingó: $688.565

En el extremo opuesto se encuentran:

La Tablada: $486.914

Isidro Casanova: $480.983

Paso del Rey: $464.880

¿Qué zona tiene mejor rentabilidad?

Zona sur

La relación entre alquiler y precio en la zona sur del Gran Buenos Aires se ubica en promedio en 6,97% anual. En este contexto, se necesitan 14,3 años de alquiler para repagar la inversión de compra, 16% menos que hace un año.

Los barrios que tienen un mejor retorno son:

Villa Elvira: 10,2%

Tolosa: 9,1%

Rafael Calzada: 8,9%

En el otro extremo se encuentra:

Lomas de Zamora: 5,3%

Adrogué: 5,2%

Don Bosco: 3,7%

Don Bosco aparece como uno de los barrios que menos aumentó su precio de manera interanual y es el que menor rentabilidad tiene.

Es relevante destacar la elevada rentabilidad de Villa Elvira, con un 10,2% anual, es decir 3,2 puntos porcentuales por encima del promedio del sector.

Zona norte

La zona norte presenta una rentabilidad media 0,77 puntos porcentuales menor que la del sur, con un 6,20% anual. Se necesitan 16,1 años de alquiler para pagar la inversión de compra, es decir un 22% menos que hace un año.

Los barrios que registran la mayor rentabilidad son:

Virreyes: 9,2%

Villa Maipú: 8,9%

José C. Paz Centro: 8,7%

Los que menor retorno tienen son:

Del Viso: 4,3%

Vicente López: 4,3%

La Lucila: 4,2%

Vicente López es una de las zonas con menos retorno de inversión, con un 4,3% Alejandro Guyot

En este contexto, La Lucila es el barrio con el alquiler más caro, y al mismo tiempo el que tiene la menor rentabilidad: menos de la mitad que Virreyes.

Zona oeste

En el oeste la rentabilidad promedio se ubica entre la del sur y la del norte, con un 6,84% anual. Se necesitan 14,6 años de alquiler para repagar la inversión de compra, 12% menos que un año atrás.

El podio lo componen:

Gregorio de Laferrere: 10,1%

Paso del Rey: 9,5%

Isidro Casanova: 8,7%

Por el otro lado están:

Haedo: 6,3%

Ramos Mejía: 5,9%

Ituzaingó: 5,8%

Al igual que lo que ocurre con Villa Elvira, Gregorio de Laferrere ya supera el 10% de rentabilidad, con 3,3 puntos porcentuales por encima del promedio.