Encontró una nueva forma de vender casas de lujo: burlarse de los millonarios

Bajo un cielo azul brillante de Florida, Breanna Banaciski se paró frente a una mansión, miró la cámara de video que había montado en un trípode y comenzó su discurso. Empezó con un tono de fingida exasperación: “Esto se está volviendo ridículo. Esta casa tiene 650 metros cuadrados. Ni siquiera puedo enfocarla en el encuadre”, dijo, emitiendo una obscenidad antes de “encuadre”. “Cinco habitaciones, seis baños, US$3,5 millones”.

Una escena corta muestra a Banaciski tendida en el suelo, como si la mera extravagancia de las palabras la hubiera matado.

Corte a ella de pie en un dormitorio grande. “¡Esta casa sigue y sigue y sigue! ¡No tiene fin! —gritó, con tono molesto—“.

Unos momentos después está gesticulando en una enorme habitación llena de estantes y armarios.

“¿Qué hacen los ricos con un armario tan grande?”, preguntó, como si alguien realmente quisiera saberlo. Respuesta: “Aquí guardan sus deducciones fiscales”.

La agente inmobiliaria Breanna Banaciski parada frente a una casa en venta mientras hace uno de sus videos OCTAVIO JONES - NYTNS

Hay un chiste sobre el Titanic, una referencia a la fiesta de Diddy, una ocurrencia para adultos sobre el decepcionante tamaño de la piscina. Para cerrar, anima a los espectadores a que les cuenten a sus amigos sobre este lugar, aunque solo si no pueden permitírselo. Porque les va a dar un tremendo disgusto.

Si no lo supieras, podrías pensar que este video de un minuto y 13 segundos es una sátira profana y mordaz sobre la desigualdad de la riqueza, interpretada por un comediante que robó las llaves de la casa de un 1% de la población. En realidad, Banaciski es agente inmobiliaria con licencia, y este videoclip es un anuncio auténtico de esa mansión en Belleair, Florida, que está a la venta.

Banaciski ha abandonado el optimismo que caracteriza a la industria y ha traído sarcasmo y ocurrencias al mundo inmobiliario residencial. Le encantaría cerrar una venta y ganar una comisión, pero primero te hará reír.

“Esa es mi personalidad”, dijo en una entrevista telefónica. “Hago chistes”.

Resulta que el humor mordaz y el sector inmobiliario son una combinación potente. Banaciski, de 30 años, ha conquistado una enorme audiencia en redes sociales: cerca de 2,7 millones de personas vieron el video de la propiedad de Belleair en TikTok, donde tiene 328.000 seguidores (tiene un poco más en Instagram ). Y aunque la gran mayoría lo ve por las bromas, un número sorprendente se pone en contacto.

"Ahora puedes ver a un montón de corredores imitándola en línea y no tienen ni idea", dijo Lee Kernis, un representante de Hollywood sobre Banaciski OCTAVIO JONES - NYTNS

En un mercado de Tampa en crisis, Banaciski ha recibido una avalancha de llamadas de personas que buscan una casa. Tantas, de hecho, que ha transferido docenas de contactos a colegas de la inmobiliaria donde trabaja, la oficina de Realty ONE Group Advantage en Lutz, Florida. Hasta la fecha, vendió tres casas y tiene cuatro bajo contrato, un comienzo muy sólido para una agente que obtuvo su licencia a finales del año pasado, dijo Dara Khoyi, corredora propietaria de Realty One.

“Es una agente muy prometedora”, dijo, “que parece que va a batir algunos récords”.

Banaciski, quien vive con su novio en un suburbio de Tampa, no se lo esperaba. Empezó a publicar videos cómicos en marzo. Antes de eso, había grabado algunos recorridos virtuales de bienes raíces sin gracia y se irritó cuando menos de 200 personas los vieron. Así que desató su humor en un recorrido en video de una casa de cinco habitaciones recién construida en Lutz.

“Jamás podría vivir aquí. Primero, porque hay un bicho muerto en el suelo”, dijo, señalando al molesto insecto en la alfombra. “Y segundo”, añadió, girándose para mirar el balcón interior y el primer piso, “no me gustan las alturas”.

Para tranquilidad de su jefe, “ha bajado un poco el tono, no usa malas palabras, y eso me alegra”, dijo el Sr. Khoyi. “Ahora, cada vez que necesito reírme, miro sus publicaciones de Instagram y me parto de risa”.

La gente encuentra sus videos cuando busca propiedades en Florida, y ahora aparece en las publicaciones de los aficionados a la comedia. Varias productoras de televisión la han contactado. En junio, firmó con un representante en Hollywood, Lee Kernis, quien ha trabajado durante décadas con comediantes y guionistas. Él y Tornante Television, el estudio detrás de la serie BoJack Horseman, están intentando crear un programa basado en ella.

“Ahora mismo puedes ver a un montón de corredores imitándola en línea y no tienen ni idea”, dijo el Sr. Kernis. “Sabe escribir chistes y editarlos, así que entras y sales rápido de sus videos”.

La comedia y la actuación han sido las pasiones de Banaciski desde que era niña; si hubiera tenido dinero, habría seguido el consejo de un profesor de teatro que la instó a mudarse a una ciudad importante y probar suerte en el mundo del espectáculo.

Banaciski no fue a la universidad por miedo a endeudarse y realizó una serie de trabajos ocasionales antes de dedicarse a las propiedades hace un año OCTAVIO JONES - NYTNS

Banaciski recorre estas lujosas casas con la incredulidad de una extraña, que solo es en parte una farsa. Creció con cinco hermanos en un hogar de un suburbio obrero de Florida. A veces se cortaba la electricidad, y a veces los condimentos eran el único alimento en la heladera. Su padre era vendedor de autos en un concesionario Honda, y si no vendía, se llevaba a casa un sueldo muy bajo.

Se saltó la universidad por temor a asumir US$50.000 en préstamos estudiantiles. Pasó por varios trabajos: en Kmart, en Busch Gardens, en el Centro Espacial Kennedy, donde fotografiaba a los visitantes. Trabajó algunos años en la sección de vehículos motorizados de la oficina de recaudación de impuestos del condado de Pasco, ganando US$12 por hora.

Cuando un hombre se acercó a su ventana y le dijo que acababa de comprar un Subaru, ella respondió: “Bueno, ese es tu primer problema”.

Más tarde trabajó para una empresa de semiconductores que vendía a fabricantes de circuitos impresos. Durante años, llamó por teléfono a clientes potenciales. Cuando se cansó, se preguntó si podría convertir su pasión en sus ratos libres, buscar casas en Zillow, en un trabajo.

Antes de que sus videos se popularizaran hace unos meses, los compradores eran tan escasos que pensó en dejarlo. El número de personas que se mudan a Florida sigue siendo mayor que el de quienes se van, pero “la afluencia ha disminuido considerablemente en comparación con hace unos años”, dijo Chen Zhao, jefe de investigación económica de Redfin. Al mismo tiempo, la base de datos del Servicio de Listados Múltiples (MLS) muestra entre 10.000 y 15.000 nuevas propiedades en venta cada semana, aproximadamente cuatro veces la media histórica, dijo Philip Simonetta, propietario de Pier 21 Realty.

“Mucha gente intenta vender su capital porque teme que se pierda con la caída del mercado”, dijo Simonetta. “En algunas zonas de Florida, los precios han bajado un 13%”. Las altas tasas de interés son una parte importante del problema. Los huracanes y las inundaciones, agravados por el cambio climático, han provocado un fuerte aumento en el costo del seguro de vivienda.

A pesar de todo, su talento para la comedia y los algoritmos de las redes sociales le han permitido a Banaciski prosperar. Los vendedores de casas con un valor de un millón de dólares o más se ponen en contacto con ella porque quieren un trato cómico y ofensivo. No quieren ser ridiculizados por sí mismos, sino porque los videos de Banaciski pueden multiplicar por mil el número de visitantes virtuales.

Durante las visitas en persona con los compradores, se muestra espontánea y sin filtros, aunque modera las bromas despectivas. Los clientes la llaman porque alcanzó cierta fama en internet y porque su estilo directo implica una honestidad radical.

“Es muy directa con todo”, dijo Michael Plourde, un comprador de Kansas que busca casa en Tampa. “Eso me hizo confiar en ella automáticamente”.

La gerencia de Realty ONE no revisa sus videos. Las únicas restricciones que cumple son las legales. Las restricciones de Vivienda Justa impiden que los agentes inmobiliarios describan los barrios con términos como “seguro” o “promoción”. Eso es inaceptable porque implica una preferencia a favor o en contra de cierto tipo de comprador.

Jugar siguiendo las reglas le deja mucho espacio para antagonizar a casi todo el mundo, incluidos los propietarios de vehículos de gran tamaño.

“Esta cochera es lo suficientemente alta como para que quepa tu F-150 elevada”, dijo al comienzo de un video de una casa de tres habitaciones en Tampa, “pero no lo suficientemente alta como para llenar el vacío que dejó tu padre cuando se fue”.