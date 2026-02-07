Estos son los barrios en los que vivir con una mascota es más fácil: plazas, caniles, bares y espacios pet friendly

La rutina porteña cambió. Cada vez más personas organizan horarios, salidas y hasta decisiones de mudanza en función de las necesidades de sus mascotas. Lo que antes era un detalle —como buscar un balcón, una plaza cercana o un edificio con reglas más flexibles— hoy se volvió un factor central a la hora de definir dónde y cómo vivir para quienes tienen animales domésticos.

Este cambio no solo refleja un vínculo más estrecho con los animales de compañía, sino también una nueva forma de habitar la ciudad. Los paseos se integraron a la vida diaria, los espacios verdes se transformaron en puntos de encuentro y la demanda de lugares que admitan mascotas creció de manera sostenida. Esa transformación ya impacta, también, en el mercado inmobiliario.

Desde D’Aria Propiedades, Charlie D’Aria lo plantea con una mirada pragmática: permitir mascotas no agrega valor en términos de precio ni mejora la calidad de una propiedad, pero sí incide directamente en la eficiencia comercial. “Cuando se prohíben, se pierden oportunidades de cierre de operaciones”, explica.

En la plaza San Martín hay bebederos especiales para mascotas Patricio Pidal / AFV - LA NACION

De esta manera, en un contexto donde cada vez más personas conviven con animales, restringir ese ingreso reduce de manera significativa el universo de interesados, prolonga los tiempos de vacancia y vuelve más difícil la comercialización, especialmente en el mercado de alquileres.

“Permitir mascotas alinea la comercialización con la demanda real”, resume D´Aria. En ese sentido, el concepto de cercanía e inclusión de mascotas aparece como una lectura de cómo vive hoy la gente.

Sin embargo, el concepto de “barrio pet friendly” no es tan lineal como parece. Para Carolina Marco del Pont, licenciada en Psicología, educadora canina y educadora vincular felina, no existe una definición única ni universal. “Depende de muchísimos factores y, sobre todo, de la individualidad de cada animal”, advierte. En ese marco, remarca que los primeros en ser verdaderamente pet friendly deberían ser los tutores, respetando la personalidad, los límites y las necesidades de cada compañero animal.

Juntada de amigos paseadores y perros en su recorrido por una plaza Ricardo Pristupluk

Algunos barrios de la Ciudad dieron un paso más y se consolidaron como polos pet friendly, con infraestructura, espacios públicos y dinámicas cotidianas que facilitan la convivencia con animales. Son zonas donde hay circuitos seguros para caminar, plazas con caniles, comercios que permiten el ingreso con mascotas y edificios que se adaptan a este estilo de vida. Aun así, como subraya Marco del Pont, no todo lo “dog friendly” funciona para todos los perros: pasear por un shopping o sentarse en un café no siempre es una experiencia tolerable para cualquier animal.

La mayor sensibilidad hacia los animales también empieza a reflejarse en iniciativas con impacto social dentro del sector inmobiliario. Desde D’Aria Propiedades, el enfoque pet friendly se vincula tanto con una lectura de mercado como con una convicción ética sobre el rol de las empresas en la comunidad. En esa línea se inscribe la campaña que la inmobiliaria desarrolla junto al refugio Zaguates, una organización que trabaja de manera integral en el rescate de animales en situación de abandono, su recuperación, el acompañamiento a través de hogares de tránsito y un programa sostenido de castraciones orientadas al control poblacional responsable.

“La campaña no nace para decir que una propiedad vale más si acepta animales”, aclara D’Aria. “Nace para no perder oportunidades y para actuar con responsabilidad frente a una realidad que ya está instalada”, afirma. En los últimos años, la tenencia de mascotas se consolidó como una tendencia clara: más personas conviven con animales, los integran a su familia y asumen esa responsabilidad en su vida cotidiana. Acompañar ese cambio, sostienen desde la inobiliria, es parte de entender el real estate desde una lógica contemporánea.

El Censo 2022 en la Argentina, cruzado con la Encuesta Anual de Hogares (EAH), reveló datos impactantes sobre mascotas, especialmente en CABA, donde hay más perros y gatos que niños menores de 14 años, con casi 862,000 mascotas (493.676 perros, 368.176 gatos) frente a unos 460.000 niños, mostrando un fuerte vínculo humano-animal y una tendencia de “humanización de mascotas” como compañeros.

Dónde viven mejor las mascotas en CABA

Hay plazas en CABA donde se crearon caniles especiales para el disfrute de los perros Patrcio Pidal / AFV - LA NACION

Recoleta, Palermo, Caballito, Belgrano y Saavedra se destacan por concentrar una mayor cantidad de plazas, caniles y espacios que admiten mascotas. La cercanía entre áreas verdes y la oferta de lugares donde las mascotas sean aceptadas amplían las posibilidades de paseo y de tiempo compartido, algo clave en una ciudad donde cada vez más familias conviven con animales.

Palermo

Dentro del mapa pet friendly porteño, Palermo aparece como uno de los barrios donde esta forma de vida se volvió parte de su identidad. Además de ser el barrio más extenso de Buenos Aires, concentra una gran diversidad de espacios que acompañan las rutinas con mascotas.

Su red de áreas verdes —con los Bosques de Palermo como eje y plazas como Italia, Serrano (Cortázar), Armenia, Alemania y el Jardín Botánico— funciona como un gran circuito urbano para caminar, explorar y socializar con animales. Marco del Pont señala que este tipo de entornos amplios y abiertos son los que mejor se adaptan a las necesidades de muchos perros, siempre que se respeten las normas básicas de convivencia.

Los espacios verdes funcionan como un gran circuito urbano para caminar, explorar y socializar con animales Ricardo Pristupluk

Entre los espacios verdes del barrio que cuentan con caniles se encuentran en:

Playa Ferroviaria (Soler y Atacalco)

Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)

Parque Las Heras (Jerónimo Salguero 2360)

Plaza República de Chile (Av. del Libertador 2000)

Plaza Inmigrantes de Armenia (Armenia 1827)

Plaza Intendente Seeber (Av. del Libertador 3422)

Plaza Santos Dumont (Cramer 300)

Sobre estos espacios, la especialista hace una advertencia clave: los caniles pueden ser útiles, pero requieren supervisión activa. “Muchas veces la diferencia entre un perro que está jugando y uno que intenta escapar de una situación incómoda es muy sutil”, explica. Mirar el celular en lugar de observar al animal puede convertir una interacción en un riesgo.

La oferta gastronómica y de esparcimiento pet friendly en este barrio es:

Alto Palermo Shopping: el centro comercial ubicado en la avenida Santa Fe 3253 se promueve como pet friendly, permitiendo la circulación de mascotas en sus espacios comunes —con correa, collar y normas de convivencia— y ofreciendo agua para ellos. El acceso a las tiendas depende de la política de cada local.

el centro comercial ubicado en la avenida Santa Fe 3253 se promueve como pet friendly, permitiendo la circulación de mascotas en sus espacios comunes —con correa, collar y normas de convivencia— y ofreciendo agua para ellos. El acceso a las tiendas depende de la política de cada local. Distrito Arcos: el paseo comercial a cielo abierto de Palermo en la avenida Juan B. Justo al 50 funciona como espacio pet friendly, permitiendo recorrer sus pasillos al aire libre con mascotas con correa.

el paseo comercial a cielo abierto de Palermo en la avenida Juan B. Justo al 50 funciona como espacio pet friendly, permitiendo recorrer sus pasillos al aire libre con mascotas con correa. Casa Dingo : ubicado en Armenia al 1900, es un café de ambiente relajado donde muchos eligen pasar la tarde acompañados por sus perros.

: ubicado en Armenia al 1900, es un café de ambiente relajado donde muchos eligen pasar la tarde acompañados por sus perros. El Patio: se trata de un restaurante en Armenia 1764 con mesas al aire libre que funciona como punto de encuentro para quienes buscan almorzar o comer con tranquilidad junto a sus mascotas.

se trata de un restaurante en Armenia 1764 con mesas al aire libre que funciona como punto de encuentro para quienes buscan almorzar o comer con tranquilidad junto a sus mascotas. Perro: es un restaurante y bar de estilo contemporáneo ubicado en Honduras 5182. Se distingue por ser un espacio pet friendly, permitiendo la presencia de mascotas en su terraza exterior.

Sin embargo, la especialista aclara que estos planes no reemplazan el paseo: “Sentarse a tomar un café con su humano no es paseo para el perro. Antes o después, necesita el paseo que le corresponde”.

Recoleta

Las mascotas tienen cada vez más presencia en los hogares

Con una impronta más clásica y residencial, Recoleta también se adaptó a una vida urbana donde las mascotas tienen mayor presencia. Calles arboladas, veredas amplias y plazas cercanas entre sí hacen que el paseo diario forme parte del ritmo habitual del barrio.

En este barrio, los puntos verdes más utilizados con caniles donde los perros pueden disfrutar sin correa son los siguientes:

Plaza Rodríguez Peña (Marcelo T. de Alvear 1763)

Plazoleta Petronila Rodríguez (Paraguay 1730)

Plaza Monseñor Miguel de Andrea (Jean Jaurès 1050)

Plaza Teniente Emilio Mitre (avenida General Las Heras 2280)

Parque Thays (Avenida del Libertador y Av. Callao)

Por su lado, la oferta gastronómica acompaña principalmente a través de terrazas y patios:

Recoleta Urban Mall : en Vicente López 2050, este shopping es conocido por su política dog-friendly, que permite el ingreso de perros acompañados por sus dueños. En el interior suelen ofrecer agua y, a pedido, menú para mascotas.

: en Vicente López 2050, este shopping es conocido por su política dog-friendly, que permite el ingreso de perros acompañados por sus dueños. En el interior suelen ofrecer agua y, a pedido, menú para mascotas. Croque Madame Café : la sucursal de la Avenida del Libertador 1902 cuenta con un amplio patio en los jardines del Museo de Arte Decorativo, donde es posible almorzar o merendar acompañado por una mascota.

: la sucursal de la Avenida del Libertador 1902 cuenta con un amplio patio en los jardines del Museo de Arte Decorativo, donde es posible almorzar o merendar acompañado por una mascota. Social Paraíso Bistró : en Riobamba 1220, este spot permite la presencia de mascotas siempre con correa y bajo normas básicas de convivencia. Se integra bien a la lógica pet friendly del barrio, especialmente para planes tranquilos durante el día o la tarde.

: en Riobamba 1220, este spot permite la presencia de mascotas siempre con correa y bajo normas básicas de convivencia. Se integra bien a la lógica pet friendly del barrio, especialmente para planes tranquilos durante el día o la tarde. Bartola: Bar-restaurante ubicado en Junín 1761, a pasos del Cementerio de la Recoleta. Su ambiente relajado y su terraza exterior lo convierten en una parada habitual tras paseos con mascotas.

Croqué Madame dentro del Museo de Arte Decorativo permite el ingreso de mascotas Gentileza Museo Nacional de Arte Decorativo

Belgrano

Belgrano integra la vida con mascotas de manera natural. Veredas anchas, calles arboladas y plazas cercanas favorecen paseos previsibles y menos caóticos, algo especialmente valorado por perros más sensibles al estímulo urbano.

Entre los espacios verdes más utilizados por los dueños de cuadrúpedos se encuentran:

Plaza Alberti cuenta con canil (Arcos 2667)

Plaza Castelli cuenta con canil (Conde 2080)

Plaza Noruega (Amenábar 2174)

Barrancas de Belgrano (Av. Virrey Vértiz 1855)

Parque de Las Américas (Av. Monroe 780)

Plaza Moldes (Moldes y Federico Lacroze)

En cuanto a la vida comercial hay varias opciones para hacer junto a los animales de compañía, algunas son las siguientes:

Barrio Chino: Varios locales gastronómicos con espacios exteriores reciben a clientes con mascotas durante recorridos informales por la zona, lo que convierte al paseo en una actividad habitual para compartir con animales.

Varios locales gastronómicos con espacios exteriores reciben a clientes con mascotas durante recorridos informales por la zona, lo que convierte al paseo en una actividad habitual para compartir con animales. Le Blé: Con presencia en distintas esquinas del barrio y espacios abiertos utilizados por quienes salen con perros, la marca admite mascotas, especialmente en los locales que cuentan con terrazas.

Con presencia en distintas esquinas del barrio y espacios abiertos utilizados por quienes salen con perros, la marca admite mascotas, especialmente en los locales que cuentan con terrazas. Big Rabbit : Esta cafetería, ubicada en Av. Juramento 1717, permite el ingreso de mascotas dentro del local, una opción práctica para paseos en días lluviosos.

: Esta cafetería, ubicada en Av. Juramento 1717, permite el ingreso de mascotas dentro del local, una opción práctica para paseos en días lluviosos. Corredor Av. Juramento: Concentra propuestas gastronómicas con veredas amplias y alto movimiento peatonal, lo que facilita planes urbanos junto a mascotas.

En el Barrio Chino hay un café apto para gatos que además funciona como refugio Ricardo Pristupluk

Saavedra

La escala barrial y la presencia de grandes espacios verdes califican a Saavedra entre los entornos más amigables para la vida con mascotas. La cercanía entre parques y la menor densidad de tránsito permiten recorridos más seguros y variados.

Los principales espacios verdes son:

Parque Saavedra (Entre las calles Pinto, García del Río, Vilela y Melián)

Parque Sarmiento (Av. Balbín 4750)

Parque General Paz (Crisólogo Larralde 6293)

Plaza Alberdi (Machain 3500)

Plaza Hungría (Av. Parque Roberto Goyeneche 4501-4599)

Parque Benjamín Vicuña Mackenna (Ramallo y avenida Crámer)

Parque Pioneros de la Antártida, cuenta con canil (Juan Bautista de Lasalle 4660)

Plaza Benjamín Vicuña Mackenna, cuenta con canil (Arias y Av. Crámer)

La oferta gastronómica acompaña el paseo cotidiano:

Rosie Café : Ubicado en Ruiz Huidobro 3049, es un café de barrio pet friendly elegido por vecinos que pasean con sus mascotas. Sus mesas al aire libre ofrecen un espacio cómodo para los cuadrúpedos.

: Ubicado en Ruiz Huidobro 3049, es un café de barrio pet friendly elegido por vecinos que pasean con sus mascotas. Sus mesas al aire libre ofrecen un espacio cómodo para los cuadrúpedos. Cosecha : En Pinto 3899 y frente al Parque Saavedra, funciona como un punto de café pet friendly gracias a su terraza y mesas al aire libre.

: En Pinto 3899 y frente al Parque Saavedra, funciona como un punto de café pet friendly gracias a su terraza y mesas al aire libre. Crisol: Esta cafetería acepta mascotas en todos sus espacios y se ubica en Crisólogo Larralde 3609.

Sentarse a tomar un café con el perro no es una salida para el animal, luego se debe hacer una caminata con él we.bond.creations

Caballito

Caballito mantiene una escala intermedia que resulta funcional para la vida con animales. El Parque Centenario, el Parque Rivadavia y el Parque Lineal Honorio Pueyrredón estructuran gran parte de los paseos diarios.

Los caniles se distribuyen en:

Plaza Dr. Amadeo Sabattini (Colpayo 670)

Parque Centenario (avenida Patricias Argentinas 76)

Parque Centenario (Franklin 400)

Plaza Irlanda (avenida Donato Álvarez 1010)

Plaza Giordano Bruno (Parral, Bacacy y Neuquén)

Parque Rivadavia (Beauchef 100)

La oferta gastronómica suma opciones al aire libre:

Rubí Café : ubicado en Valle 902, es un café de especialidad con impronta barrial, sus mesas sobre la vereda permiten compartir una merienda en un entorno relajado.

: ubicado en Valle 902, es un café de especialidad con impronta barrial, sus mesas sobre la vereda permiten compartir una merienda en un entorno relajado. Sabueso Café : en la avenida Directorio 2480, esta cafetería temática con su dinámica abierta y su espacio exterior facilita la convivencia con perros.

: en la avenida Directorio 2480, esta cafetería temática con su dinámica abierta y su espacio exterior facilita la convivencia con perros. Malvón Caballito : en la avenida Pedro Goyena 1800, este restaurante y casa de té cuenta con sectores exteriores que permite el disfrute junto a mascotas.

: en la avenida Pedro Goyena 1800, este restaurante y casa de té cuenta con sectores exteriores que permite el disfrute junto a mascotas. Molly’s Coffee & Bar: sobre la avenida Pedro Goyena 1700, ofrece mesas sobre la vereda que funcionan como una opción cómoda para sentarse al aire libre.

sobre la avenida Pedro Goyena 1700, ofrece mesas sobre la vereda que funcionan como una opción cómoda para sentarse al aire libre. Bracos Café Resto: en José María Moreno 460, esta cafetería y restaurante suma espacios exteriores donde es habitual ver vecinos compartiendo un café o una comida acompañados por sus perros.

El café Sabueso en Caballito Ricardo Pristupluk

Un bar apto para mascotas identificado desde su nombre Ricardo Pristupluk

Más allá del barrio

Para Marco del Pont, avanzar hacia barrios más pet friendly amplía las oportunidades de compartir tiempo de calidad con los animales, pero siempre bajo una condición central: respetar sus necesidades reales. “Cuanto más tiempo compartan con sus tutores, y mejor se respeten sus particularidades, más saludable será ese vínculo”, afirma la educadora canina.

La especialista considera que el desafío no termina en acceder a las plazas o los cafés. “El ambiente urbano ya es complejo para perros y gatos. Por eso es clave que las leyes se cumplan, como el uso de la correa, y que existan espacios bien delimitados donde sí se pueda soltar al perro de forma segura”, señala. También advierte sobre los caniles: sin supervisión, pueden volverse escenarios de interacciones riesgosas.

En esa línea, señala una deuda pendiente en la Ciudad: el transporte público. Permitir que perros y gatos viajen en colectivos y trenes, con las medidas de seguridad adecuadas, facilitaría desde paseos hasta algo tan básico como llegar al veterinario. “Pero eso también requiere humanos comprometidos y animales preparados para esos entornos”, concluye.

En definitiva, un barrio pet friendly no es solo el que admite animales, sino el que promueve tiempo compartido de calidad, respeto por las necesidades de cada especie y vínculos más conscientes entre humanos y mascotas. Ahí, más que la etiqueta, empieza la verdadera convivencia.