La impensada razón por la que Nicki Minaj podría perder su mansión de US$20 millones

Una jueza de California, Estados Unidos, afirmó que pronto podrá ordenar la venta de la mansión de la cantante Nicki Minaj, valuada en US$20 millones. Esto sucedió luego de que, supuestamente, la rapera se negara a pagar la indemnización otorgada a un exguardia de seguridad que afirma haber sido agredido por Kenneth Petty, esposo de la artista.

El caso se remonta al 22 de marzo de 2019, cuando un fan irrumpió en el escenario durante una actuación del rapero. El exguardia de seguridad, Thomas Weidenmuller, interrumpió el espectáculo, lo que, según se informa, enfureció al cantante.

Según el empleado, al entrar al camerino para ofrecerle apoyo, fue recibido por la artista, su esposo y otros dos guardias de seguridad. Nicki Minaj le gritó, le lanzó un zapato y luego Kenneth Petty le dio un puñetazo en la barbilla. La agresión, según se informa, resultó en una cirugía de mandíbula.

Nicki Minaj podría perder su mansión que cuenta con 1115 m2 11 habitaciones y 16 baños

Durante una audiencia celebrada el 24 de noviembre, la jueza Cindy Pánuco del Tribunal Superior de Los Ángeles, advirtió a los abogados de ambas partes que puede autorizar la venta de la residencia de lujo, pero que aún desea revisar un último documento antes de tomar una decisión final.

Según la revista Rolling Stone, el único elemento pendiente es un extracto del Bank of America que detalla pagos hipotecarios por US$13,3 millones desde octubre de 2022, más los intereses devengados. La jueza declaró que debe revisar el documento para garantizar que una venta forzosa de la propiedad sea suficiente para cubrir los US$503.000 adeudados al exguardia de seguridad.

“Supongamos que no hay postores que ofrezcan los US$20 millones, la propiedad se subasta y el comprador no obtiene el valor justo de mercado. Si la cantidad no cubre todo, incluida la compensación, usaría esa evidencia para determinarlo”, explicó.

El abogado del ex guardia de seguridad, Paul Saso, intentó argumentar que la venta probablemente generaría más millones de los necesarios y que cualquier diferencia podría resolverse posteriormente. Sin embargo, la jueza se mantuvo firme y declaró que solo tomaría una decisión tras recibir el extracto bancario.

Weidenmuller debería recibir más de US$500.000 en daños y perjuicios, pero afirma que nunca obtuvo el pago, que el cantante supuestamente atribuyó a un asesor financiero.

El 6 de octubre, el exguardia de seguridad presentó una demanda solicitando al tribunal la venta de la mansión de Los Ángeles. Según la petición, el valor estimado actual de la propiedad —US$20 millones— sería suficiente para cubrir la hipoteca de US$13,3 millones y la exención de residencia de US$722.000, lo que dejaría un patrimonio neto de aproximadamente US$6 millones.

Los abogados del guardia de seguridad destacan que el patrimonio neto de Nicki Minaj está estimado entre US$150 millones y US$190 millones, y afirman que ella es totalmente capaz de pagar la deuda, pero no lo ha hecho a pesar de pedidos formales e intentos de embargo de activos.

La mansión Hidden Hills es actualmente la residencia principal del rapero. Con 1115 m², la propiedad cuenta con 11 habitaciones, 16 baños, una piscina estilo resort, una cabaña, una terraza con vistas a las colinas y una casa de huéspedes.