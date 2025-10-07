La impensada decisión que tomó Trump en contra de Ikea

Cuando Katie Crook escuchó la noticia de que el presidente Donald Trump iba a imponer aranceles del 50% a los muebles de cocina y tocadores de baño importados, inmediatamente pensó en cocinas fabricadas en Italia y en roble americano.

“Existe una diferencia entre el roble estadounidense y el roble europeo”, dijo la Sra. Crook, cuya firma, Heritage Cabinetry and Design en Santa Bárbara, California, diseña alacenas fabricadas a pedido por empresas de Estados Unidos, Canadá y, ocasionalmente, Europa. “El roble europeo tiene una veta más apretada y es un poco más duradero”, dijo, y añadió que los muebles hechos en Italia tienen un aspecto “ultramoderno” difícil de replicar.

La Sra. Crook calificó los nuevos aranceles específicos de “cómicamente absurdos”, especialmente en un momento en que Estados Unidos está importando más muebles, alacenas de cocina y tocadores de baño del extranjero, y es poco probable que traslade gran parte de la producción a Estados Unidos rápidamente.

El presidente Trump anunció el jueves que Estados Unidos impondría un arancel del 50 por ciento a las importaciones de gabinetes de cocina y tocadores de baño, junto con un arancel del 30 por ciento a las importaciones de muebles tapizados Shutterstock

John Buscarello, instructor de la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York que ha trabajado en proyectos de renovación de viviendas durante tres décadas, dijo que el cambio “realmente afecta a todo el mercado”.

“Sí, IKEA se verá afectada, obviamente”, dijo. Pero los nuevos aranceles, que ya entraron en vigor el 1 de octubre, podrían tener un mayor impacto en el segmento de mayor consumo, donde la compra e instalación de muebles puede costar cientos de miles de dólares.

“Un arancel del 50% para los muebles de alta gama sería una locura”, dijo Buscarello.

Los nuevos aranceles, que también incluyen un impuesto del 30% sobre la importación de muebles tapizados, podrían aumentar los costos para los constructores en medio de una escasez nacional de viviendas. Si los propietarios posponen proyectos para intentar ahorrar dinero, señaló, esto podría tener un efecto dominó no solo en diseñadores, fabricantes y contratistas, sino también en plomeros y electricistas.

Muchos en la industria están esperando los detalles, dijo Bill Darcy, presidente de la Asociación Nacional de Cocina y Baño, un grupo comercial que cuenta entre sus miembros a diseñadores, constructores y minoristas como Home Depot.

“Seguiremos apoyando e identificando áreas de éxito continuo con nuestros socios de fabricación en Estados Unidos y Canadá, así como en Alemania, Italia, Brasil y en todo el mundo”, afirmó. “Una cosa es segura: los 55.000 miembros de la NKBA son resilientes”.

Sarah McDonald, portavoz de Home Depot, declaró en un correo electrónico que la compañía mantiene su compromiso de sostener precios bajos para los clientes. “Evaluaremos las tarifas más recientes una vez que se publiquen los detalles”, añadió.

Lo mueble de cocina se suelen encargar a medida y no es lo mismo que salir a comprar una heladera y tenerla en el momento Shutterstock

Según la Sra. Crook, los aranceles añadirán dificultades adicionales a los propietarios que compran armarios prefabricados, tocadores o muebles de consumo masivo en Home Depot y otras grandes tiendas, que suelen obtener esos productos de todo el mundo. Será especialmente doloroso en su estado natal, California, dijo, porque muchos propietarios están reconstruyendo sus viviendas tras los devastadores incendios forestales.

El Sr. Buscarello dijo que esperaba ver demandas de fabricantes que cuestionan la legalidad de los aranceles. Añadió que sus clientes no pueden hacer mucho para prepararse, ya que los muebles a medida deben encargarse. “No es que uno pueda salir corriendo a comprarlo, como puede salir corriendo a comprar una heladera”, dijo.

En cuanto a alacenas, dijo, la mayoría de los fabricantes estadounidenses tienden a abastecer el segmento medio del mercado, mientras que los productos de gama alta y baja suelen provenir del extranjero. En cuanto a muebles tapizados, los productos estadounidenses suelen estar en el segmento de gama alta, añadió.

La Sra. Crook apenas comenzaba a considerar las consecuencias de los nuevos aranceles y comentó que sus proveedores canadienses de ebanistería le aseguraron que no aumentarían sus costos, gracias a las condiciones establecidas en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá de 2020.

Mientras tanto, algunos diseñadores de muebles estadounidenses están contemplando una posible ganancia inesperada.

Los nuevos aranceles de Trump afectarán a grandes tiendas como IKEA, dijo John Buscarello, instructor de la Escuela de Diseño de Interiores de Nueva York LUDOVIC MARIN� - AFP�

Hace dos años, Katie Rosenfeld, diseñadora de interiores con una firma en las afueras de Boston, fundó Vanity & Co. para recuperar la fabricación de tocadores de baño artesanales de alta gama en Estados Unidos tras la pandemia del coronavirus. La Sra. Rosenfeld, quien vende sus tocadores principalmente a diseñadores y constructores, así como directamente a consumidores, comentó que esperaba recibir consultas esta semana de tiendas de muebles en línea que venden principalmente tocadores fabricados en Asia.

“Mi esposo me envió un mensaje de texto esta mañana y me dijo: ‘Esto podría ser realmente bueno para nosotros’”, dijo.