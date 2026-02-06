La emotiva razón por la que Kristen Stewart compró este teatro en ruinas de Los Ángeles

La actriz Kristen Stewart acaba de comprar el histórico Teatro Highland, un cine clásico de Los Ángeles, ubicado en el barrio de Highland Park.

Así lo confirmó la propia actriz en un vídeo de la revista de decoración Architectural Digest en un artículo que dedica un reportaje fotográfico y una entrevista a la actriz en su edición de marzo.

“No me di cuenta de que buscaba un cine hasta que vi este lugar. Fue como si sonara un disparo y empezara la carrera. Corrí hacia él con todas mis fuerzas”, señala la actriz a la revista.

La actriz de Crepúsculo desde la ventana del histórico Highland Theater

Kristen Stewart anunció la compra a través de un video a una revista de decoración

“Me fascinan los teatros antiguos y deteriorados”, asegura. “Todo lo que ya está aquí es precioso. Solo necesita que lo cuiden -añadió-. Es decir, el lugar se está cayendo a pedazos. Definitivamente, necesitamos mucha ayuda, pero vale la pena”.

El Teatro Highland, inaugurado en 1925, fue un lugar emblemático del barrio hasta su cierre en 2024 y ha sido escenario de numerosas películas y series.

El cine requiere una renovación exhaustiva. El objetivo de la actriz es convertir el lugar en un espacio para toda la comunidad, en una era marcada por el consumo de películas en plataformas.

El cine cerró sus puertas hace unos años y ahora requiere una renovación para que vuelva a funcionar

Este es el único cine que existe en el barrio de Highland Park

“La gente ve películas en sus tablets y televisores, y probablemente viendo un par de cosas a la vez”, explica. “Es una oportunidad para crear un espacio donde reunirnos, planificar y soñar juntos... Queremos que sea un evento familiar, algo para la comunidad. No es solo para cinéfilos pretenciosos de Hollywood. Lo veo como un antídoto contra toda la basura corporativa, un lugar que aleja la cultura cinematográfica de la simple compraventa”.

Según señala Variety, este es el único cine que existe en el barrio de Highland Park, pero muy cerca, en el barrio de Eagle Rock, se encuentra el cine Vidiots y el Teatro Vista. A su vez, la propiedad de Quentin Tarantino está cerca, en Silver Lake.

El Teatro Highland fue inaugurado en 1925

Kristen Stewart compró el histórico Highland Theater

"Hay muchísimos detalles hermosos que necesitan ser restaurados. Creo que hay una manera de revivir el edificio de una manera que refleje su historia, pero que también aporte algo nuevo al barrio y a toda la comunidad cinematográfica de Los Ángeles. Ese es el objetivo: nuevas ideas", explica la actriz.