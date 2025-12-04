La primera casa que compró un integrante de los Jonas Brothers está en venta y baja de precio

Definitivamente, los Jonas Brothers están viviendo su mejor momento en años, con un nuevo álbum recién lanzado, una película que se estrenó hace pocos días y otra en camino. Es por este éxito que los hermanos viven en importantes mansiones, muy lejos de aquellas primeras casas donde dieron sus primeros pasos en Hollywood.

Ahora, una de esas propiedades iniciales vuelve a escena. La antigua “casa inicial” de Joe Jonas, donde el músico vivió su etapa más doméstica, acaba de regresar al mercado… y con un precio más bajo del que tuvo hace apenas unos meses.

La propiedad -una tradicional vivienda californiana de 1923 ubicada en 1614 N. Fairfax Ave., en Sunset Square, Los Ángeles- se ofrece nuevamente por US$3,99 millones, la misma cifra por la cual la vendió el hermano del medio en 2022, de acuerdo al NYPost.

La actual dueña, una reconocida cardióloga llamada Martha Gulati, la había publicado en septiembre por US$4,5 millones, pero tuvo que ajustar las expectativas para alinearse con la demanda real. Joe Jonas, por su parte, la había comprado a la diseñadora de interiores Erin Fetherston por US$2,59 millones en 2015.

Cómo es la propiedad

Construida en 1923, la casa cuenta con cuatro habitaciones, seis baños y 350 m2, y está ubicada sobre un lote de 787 m², con pileta y patio trasero privado.

Unas puertas dobles conducen al estudio de la planta baja, que funciona como biblioteca o sala multimedia. El comedor formal se conecta con una despensa y una cocina con zona de comedor diario.

En el piso superior, la suite principal tiene vestidor, un baño tipo spa y vistas abiertas. El exterior completa la experiencia californiana: pileta rodeada de setos altos, terraza semicubierta, parrilla, cabaña, brasero y una casa de huéspedes independiente con un dormitorio y entrada propia.

La vivienda que acompañó al músico en sus primeros años en Los Ángeles regresa al mercado lista para sumar un nuevo capítulo, mientras los Jonas continúan escalando en su propio universo pop.

La mansión que compró junto a Sophie Turner

Joe Jonas y su ex novia, la actriz Sophie Turner, poseían una ostentosa mansión en Miami. La pareja, que se divorció en 2023, había comprado la propiedad en 2021 por US$11 millones en la bahía de Biscayne, luego de vender la que tenían en Los ángeles.

En ese entonces, una vez hecha la transacción de compra, Joe Jonas solicitó servicios especializados de decoración para que su casa familiar tuviera un aire “clásico de los 70 y tropicalismo moderno”, según informó Architectural Digest.

Joe Jonas y su ex pareja, Sophie Turner Evan Agostini - Invision

Vista exterior de la casa que compartieron Joe Jonas y Sophie Turner Michael Stavaridis y Alex Tarajano vía Architectural Digest

La casa de seis habitaciones, tiene como distintivo un estanque para peces koi -en el interior-, símbolo de la prosperidad y la buena suerte, muy cerca de una larga escalera de cristal. Además, los jardines exteriores y privados cuentan con mucha vegetación.

Según el medio especializado en mercado inmobiliario, el área principal de la casa tiene techos de hasta nueve metros de altura, además de una chimenea y una sala de billar. Por otra parte, llaman la atención las paredes de cristal del interior del hogar, que permiten tener una vista privilegiada de su jardín privado. La residencia cuenta, además, con varias piletas, una bañadera de hidromasaje y cocina al aire libre.

Entre otros amenities, la propiedad cuenta con un sauna, bodega de vinos, gimnasio, una biblioteca de doble altura y un acogedor comedor con una mesa redonda, un espacio en el que predomina el verde.

Una bañera de hidromasaje en la casa que perteneció a Joe Jonas y Sophie Turner Michael Stavaridis y Alex Tarajano via Architectural Digest

La casa que fue de Sophie Turner y Joe Jonas tenía un comedor con decoración inspirada en Miami Michael Stavaridis y Alex Tarajanovía Architectural Digest

Pero, tan solo dos años después de su adquisición, Joe Jonas y Sophie Turner pusieron la mansión a la venta en casi US$17 millones. Sin embargo, tuvieron que bajar el precio para que se vendiera en el menor tiempo posible. El comprador, citó AD, estuvo representado por Sotheby’s International Realty.