Las cosas más raras con las que se encontraron los inquilinos al visitar una propiedad

La poca oferta y los altos precios que hoy marcan el pulso del mercado de los alquileres dificultan la búsqueda de los inquilinos. Cada semana, las opciones disminuyen y las propiedades que guardan una relación razonable entre su valor y las condiciones que ofrecen, prácticamente desaparecen tras publicarse. En la misión de encontrar un lugar en el que sea posible asentarse por tres años -de acuerdo a lo que establece la nueva ley- muchas personas se encuentran con algunas sorpresas: desde espacios poco cuidados hasta decisiones arquitectónicas insólitas. En un estudio realizado por ZonaProp en exclusiva para el Summit de Real Estate de LA NACION, casi 3000 usuarios cuentan sus experiencias.

De acuerdo al informe, la mayoría de los inquilinos argentinos encuestados (76%) indica que tiene más dificultades para alquilar que hace un año atrás. Al respecto, explica que se debe a “la falta de oferta”; un aumento “exorbitante” de los precios de los alquileres; propietarios que “se pusieron más rígidos con los requisitos” y la ausencia de una garantía para presentar.

A los problemas más comunes que se presentan durante la búsqueda de un nuevo hogar, los inquilinos suman otro: muchas veces, las unidades ofrecidas en los portales esconden algunas “sorpresas” que solo se revelan durante una visita presencial. De las respuestas de los encuestados se desprende que algunas de las cosas más comunes tienen que ver con el mal estado del inmueble. “Espacios poco cuidados a un precio irracional”; “pisos rotos, paredes venidas abajo y con humedad”; “ambientes pequeños, descuidados y sucios”, son solo algunos de los comentarios de los inquilinos.

Muchos denuncian que las fotos publicadas en los avisos no coinciden ni un poco con la realidad. Así, unidades que parecen espaciosas en verdad son oscuras y estrechas. Según un usuario, en una visita se encontró con que los ambientes eran tan “reducidos” que por la puerta de entrada no llegaba a pasar el cochecito del bebé. Otro cuenta que, en una ocasión, fue a ver un departamento que se suponía que tenía dos habitaciones, pero finalmente una de ellas resultó ser “un pequeño espacio tipo descanso antes de la salida a la terraza”. En el mismo sentido, otro posible inquilino asegura haber descubierto “espejos pintados simulando paredes”.

Varios comentarios hacen alusión a “un estado general de abandono” del inmueble que, aunque intente ocultarse, finalmente sale a la luz. Un usuario recuerda que, durante una visita, “una mesa desayunador se desprendió de la pared” y cayó al lado de sus pies. Otro relata que el departamento “tenía la mesada completamente quebrada y arreglada con pegamento” y uno cuenta que a la unidad “le faltaban paredes”, pero que, ante la consulta, la respuesta del propietario fue que eso era “apenas un detalle”.

Los encuestados también remarcan que muchas veces se encontraron con decisiones arquitectónicas desacertadas. Entre las más mencionadas, aparecen los departamentos que no tienen espacio para poner una heladera y los que tienen lugares de guardado muy reducidos y espacios desaprovechados. ¿Las características más raras? La ducha de un baño ubicada “arriba del inodoro”; el lavamanos que “estaba adentro de la ducha”; la cocina “metida adentro de un ropero” y “una casa que estaba dentro de otra”, por lo que para salir de una había que pasar por la otra. En cuanto a la decoración “extraña” de las unidades, los inquilinos cuentan haber visto colores particulares y cuadros llamativos, como por ejemplo, uno del músico de cuarteto Fernando Bladys.

Por último, muchos encuestados hacen alusión a inconvenientes con los vecinos: uno cuenta que durante la visita se encontró con que “era demasiado ruidoso”; otro menciona que el balcón de la unidad que fue a ver estaba enfrentado al de otro inquilino, que tenía cientos de plantas de cannabis y un tercero lamenta haber visto al otro habitante desnudo.

La ley de alquileres, muy cuestionada

En la Argentina, el 68% de los inquilinos encuestados asegura que el nuevo marco legislativo no resultó favorable. Un 72% señala que el principal motivo por el que se vio perjudicado tiene que ver con la suba de precios y la baja de la oferta de propiedades en alquiler, mientras que un 52% está en desacuerdo con el aumento del valor del alquiler mediante la indexación anual y un 13% destaca como negativa la extensión del plazo de contrato a tres años.

Aquellos que sí se sienten beneficiados con la nueva ley (32%) consideran como importante el no tener que pagar más de un mes de depósito en un 61%. Un 55% encuentra como ventaja la extensión del contrato a tres años; un 53%, poder elegir el tipo de garantía que desee y un 51% resalta la indexación anual del aumento del alquiler.

Actualmente, de acuerdo al estudio de ZonaProp, un 66% de los inquilinos consultados afirma que se encuentra en búsqueda de un nuevo hogar para vivir. Por su parte, un 34% cuenta que ya consiguió una propiedad. De ellos, el 68% asegura que demoró más de cuatro semanas en concretar la operación.

La mirada de los propietarios

Mientras tanto, ocho de cada 10 propietarios encuestados consideran que la ley de alquileres los perjudicó. ¿En qué puntos sienten que los desfavorece? La tendencia se encuentra dividida: la mitad se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y la otra por la extensión del plazo del contrato a tres años. Asimismo, una gran parte no está de acuerdo con tener que registrar el contrato en la AFIP. Un 40% percibe como negativo no poder elegir el tipo de garantía que le interesa que presente su inquilino. A su vez, un 26% critica que ya no puede requerir más de un mes de depósito.

Por el contrario, el 41% del grupo que sí se siente respaldado por la norma (que alcanza un 18%) destaca como favorable la indexación anual del aumento del alquiler; la extensión del plazo del contrato a tres años y el registro del contrato de alquiler en la AFIP. En este contexto, ¿cuántos propietarios lograron alquilar su inmueble? El 74% de los consultados pudo concretar la operación, mientras que un 26% restante aún no lo consiguió. La mayoría de quienes sí pudieron hacerlo, cuenta que demoró más de cuatro semanas.