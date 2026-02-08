Le encontraron la vuelta a la crisis de vivienda: venden habitaciones en lugar de departamentos o casas

España pide a gritos una solución a la grave crisis de acceso a la vivienda. Mientras Gobierno y comunidades tratan de acelerar la puesta en el mercado de casas en alquiler a precios asequibles, surgen propuestas empresariales que rompen con la lógica tradicional.

Oriol Valls, ingeniero de Barcelona, y Anna Bedmar, que estudió administración y dirección de empresas y es de Terrassa, ambos de 33 años, crearon en 2023 una start-up que permite comprar habitaciones. “Veíamos que la mayoría de los jóvenes no podían ahorrar y malgastaban todos sus ingresos en un alquiler y, a final de mes, no eran propietarios de nada porque no habían podido ahorrar. A nosotros nos pasaba igual, ya que ambos destinamos una gran parte de nuestros ingresos al alquiler de una habitación o de un inmueble”, explican los cofundadores. Con su método, dicen, los jóvenes pueden empezar a ahorrar, beneficiarse de la revalorización del inmueble y, en apenas unos años, contar con el capital necesario para dar el salto a su primera vivienda completa.

Esta es la filosofía de Habitacion.com, que cerró 2024 con más de 80 operaciones que supusieron €3,4 millones transaccionados y una facturación de €1,4 millones. Aún no informaron sus números de 2025.

De momento no tienen ganancias, aunque esperan ser rentables durante 2026. Aseguran tener más de 21.000 personas en lista de espera para comprar una habitación.

Están en Barcelona, Madrid, Valencia y Granada y pretenden escalar la plataforma en el sur de Europa.

Cómo funciona el modelo de comprar habitaciones

El modelo funciona igual que la compra de cualquier proindiviso. Habitacion.com identifica pisos en venta, los reforma de forma integral y los comercializa por habitaciones. Conecta propietarios vendedores con compradores interesados en adquirir una habitación en propiedad, y se encarga de todo el proceso de compraventa.

La titularidad de la propiedad se divide proporcionalmente a los metros cuadrados que supone la habitación más un porcentaje a partes iguales de las zonas comunes. “Cuando comprás una habitación estás adquiriendo una parte indivisa del inmueble (proindiviso) o, lo que es lo mismo, un porcentaje. Es la misma forma jurídica que cuando un matrimonio compra un piso”. Se escritura la compraventa ante escribano y se inscribe en el Registro de la Propiedad.

El precio de una habitación depende de la localización, superficie, si dispone de baño o terraza… Cuestan entre €60.000 y €80.000. “Por ejemplo, si cada mes un usuario paga €450 de alquiler por una habitación, son €5400 al año. Como copropietario, con esa misma cuota mensual, tendrá el mismo esfuerzo económico, pero estará generando un activo en propiedad. En un plazo de cinco años podría obtener más de €20.000 de retorno en caso de querer vender la habitación”, comenta Bedmar. La compra de una habitación dentro de una propiedad puede realizarse al contado, pero la opción más habitual es mediante financiación.

Llegado el momento de vender la habitación, los copropietarios tienen derecho de adquisición preferente y la start-up dispone de un servicio de recompra en caso de buscar otro comprador.