Se desploma la oferta de viviendas y crece la presión sobre los precios inmobiliarios

La oferta de la vivienda en España ha caído en un 39% desde su máximo de 2019, una reducción que está exacerbando el desequilibrio entre oferta y demanda y contribuyendo así al sobrecalentamiento del mercado.

Según datos publicados el martes por la plataforma inmobiliaria Idealista, esta reducción ha sido generalizada en todas las provincias y capitales españolas desde el segundo trimestre del año 2019, con Valencia y Bilbao como las ciudades en la que la disponibilidad de viviendas se ha reducido más.

El portal inmobiliario añade que en 45 capitales de provincia el “stock” disponible para la venta se ha reducido en un 50% o más. La contracción de la oferta ha disparado los precios, agravando la crisis de acceso a la vivienda y generando un creciente malestar social. En tan solo un año, el valor de un departamento de 80 metros cuadrados en España ha pasado de los €992 a los €1122 en agosto de 2025, según datos publicados por Fotocasa esta semana.

Más a largo plazo, entre agosto de 2020 -en plena pandemia de COVID 19- y el mismo mes de 2025, la compra de una vivienda se ha encarecido un 45%, según datos de Idealista por metro cuadrado.

En 45 capitales, el “stock” disponible para la venta se ha reducido en un 50% o más EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Por contra, la oferta de vivienda en alquiler ha crecido más de un 15% desde abril del año pasado, estimulada por la fuerte subida de precios, según un estudio publicado por UVE Valoraciones este martes.

El fuerte repunte de los precios de arrendamiento continúa motivando a los propietarios a sacar sus inmuebles al mercado, que ya ha recuperado niveles prepandemia con casi 69.000 anuncios en agosto.

Sin embargo, se trata de una tendencia a corto plazo, ya que el desajuste entre oferta y demanda también ha tensionado el mercado de alquiler en los últimos años y ha levantado por ello barreras al acceso a la vivienda.

Entre el verano de 2020 y 2025, también según cifras de la web de Idealista, el precio medio del alquiler ha subido un 33%.