Los alquileres mostraron el mayor aumento en los últimos 13 años, por encima de la inflación

Después de un año y medio conflictivo para los alquileres como consecuencia de la nueva legislación que los regulariza, los precios registraron aumentos por encima de la inflación una vez más. En la Ciudad de Buenos Aires, los departamentos de dos ambientes usados subieron 58,5% en promedio y se consagran como los que mayores incrementos mostraron. Mientras tanto, los tres ambientes también le ganaron a la inflación pero menos que las unidades más chicas ya que aumentaron un 56,1%, según un informe de Reporte Inmobiliario.

¿Cuánto cuesta alquilar?

En el mercado hay una gran demanda de alquileres insatisfecha, ya que las condiciones que obliga la ley llevó a muchos propietarios a querer resignar las rentas y retirar sus unidades del mercado. Los inquilinos que buscan pagar mensualmente por un departamento de dos ambientes usado en febrero se encuentran con un precio promedio de casi $36.000. Los tres ambientes, por su parte, cotizan su valor de alquiler $10.000 más, y se consiguen por casi $46.000 por mes.

De acuerdo a los números relevados por Reporte Inmobiliario, el barrio donde promedian los alquileres más caros para departamentos de dos ambientes usados es Palermo con $48.665, monto que se contrasta con los $27.665 que se pagan mes a mes en La Boca por esta tipología. En los tres ambientes, Las Cañitas muestra el precio más costoso con un promedio de $67.335 mientras que el más barato se encuentra en Nueva Pompeya por $36.800.

Según el informe que la entidad elabora desde el 2009, estos precios reflejan el mayor aumento interanual de los últimos 13 años. La última suba interanual que había mostrado un salto tan marcado como el del último año había sido en la diferencia de 2017 a 2018, cuando de un año a otro los departamentos de un dormitorio usados en la Ciudad aumentaron un 43,03%.

Clima de descontento

Después de los aumentos registrados en los alquileres el mes pasado, una cantidad de usuarios se quejaron en las redes sociales por la insuficiencia del ajuste en sus sueldos en poder alcanzar las subas de los alquileres.

“Martes con M de me aumentaron más de un 50% mi alquiler pues no así mi sueldo”, publicó en Twitter una inquilina bajo el arroba @SharonEpelbaum. “Yo contenta porque me aumentaron el sueldo... Inmobiliaria: a partir de este mes te aumenta un 49% el alquiler”, se queja de lo mismo @FabiiMansilla, una usuaria de Twitter.

Cientos de usuarios en Twitter se quejaron del aumento de alquileres que no es acompañado por el de sueldos Twitter: @SharonEpelbaum

“A mi me aumentaron el alquiler un 40%, pago de alquiler solamente más de la mitad de mi sueldo y como no tengo garantía no puedo irme a otro depto”, se descarga el usuario @CarlitoGaido en la red social. Según una encuesta realizada a 5000 personas de parte de la asociación de Inquilinos Agrupados, “en promedio, un inquilino destina el 45% de sus ingresos en el pago del alquiler”, detalla el informe.