Los barrios de zona norte que subieron casi un 30% el precio de sus propiedades en un año

En un momento de muchos cambios para el mercado inmobiliario, las propiedades en zona norte muestran un crecimiento estable: la demanda se mantiene firme y los precios siguen creciendo, aunque con moderación.

Efectivamente, según el último informe de Zonaprop, el metro cuadrado se ubicó en US$2329 en julio, lo que habla de un crecimiento mensual del 0,2% y una suba del 4,4% en lo que va del 2025. Ahora bien, si la mirada es interanual (julio de 2024-julio de 2025), el aumento promedio de los precios de publicación en zona norte es del 4,8%.

De esta forma, un departamento medio de dos ambientes y 50 m² tiene un valor promedio de US$113.468. Por su parte, una unidad un poco más grande, de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$175.561.

El 80% de los barrios registra suba de precio interanual Zonaprop

Lo interesante del análisis es que, aunque el aumento interanual promedio fue de casi el 5%, existen barrios que tuvieron un crecimiento en los valores de casi el 30%. Es el caso de Manzanares, con una suba del 27,2%, de Villa Adelina (24,1%) y de General Pacheco (23,1%). Del otro lado, Pablo Nogués registra la mayor baja, con una disminución del 20,6% en sus valores. Le sigue Villa Lynch (-9,2%) y Loma Verde (-8,9%). Vale aclarar que el 80% de los barrios registra suba de precio interanual; el mapa señala en color los barrios que tuvieron mayores incrementos.

“Los accesos y la ubicación geográfica de Pacheco hicieron que tuviera un crecimiento muy grande. También vale destacar que los alrededores de Tigre crecieron y generaron un efecto derrame en la zona. Pacheco hoy cuenta con muy buenos barrios cerrados de calidad y vale destacar que los valores de barrios abiertos venían muy bajos. Históricamente, Pacheco como Don Torcuato, no eran lo más buscado, pero como en el último tiempo los alrededores se transformaron y los accesos mejoraron, empezaron a ser opciones tentadoras. Además, cuenta con un potencial enorme y todavía tiene mucho para crecer”, señala Alejandro Vidal, director de Mieres Propiedades.

¿Cuáles son los barrios más caros y más baratos de zona norte?

Más allá de los lugares que tuvieron mayores o menores aumentos, el podio de los precios más altos en las propiedades en venta de zona norte lo tienen otros sitios. En este sentido, La Lucila es el barrio con la oferta más cara, con un precio de US$3665/m². Le siguen Vicente López y Nordelta, con precios medios de US$3579/m² y US$3076/m², respectivamente. Por el contrario, Barrio Infico (917 dólares/m²), José C. Paz Centro (982 dólares/m²) y Loma Hermosa (1.053 dólares/m²) son los más económicos.

Si el análisis se traslada a la rentabilidad, se observa que, la inversión en real estate lentamente va recuperando su atractivo: la relación alquiler/precio continúa en alza y se ubica en 5,33% anual. Actualmente se necesitan 18,8 años de alquiler para repagar la inversión inicial, un 28% menos que hace un año.

El metro cuadrado se ubicó en US$2329 en julio en zona norte, lo que habla de un crecimiento mensual del 0,2% y un incremento del 4,4% en lo que va del 2025 Ricardo Pristupluk

San Miguel es el barrio que presenta mayor rentabilidad, con un retorno bruto del 8,1%. Bella Vista y Belén de Escobar completan el podio, con retornos brutos de 8% y 7,8%, respectivamente. Por el contrario, La Lucila y Vicente López son los barrios con menor ventaja rentable, con un retorno del 4,1% cada uno.

¿Cómo se encuentra la oferta y demanda de propiedades?

Según los últimos datos de escrituras concretadas en la provincia de Buenos Aires, la demanda se mantiene activa. Según números del Colegio de Escribanos bonaerense, en el mes de junio se registraron 11.706 compraventas de inmuebles. Estas cifras hablan de un crecimiento del 33% en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque también vale aclarar que muestran una leve baja con respecto al mes de mayo (del 0,7%) cuando se habían concretado 11.790 operaciones.

Según números de Daniel Bryn, titular de Invertire, “el mercado muestra una reducción consistente en el volumen de propiedades ofertadas, especialmente departamentos y casas”. Detalla que el stock de propiedades de zona norte suma 91.623 inmuebles, de los cuales 41% son casas, un 28% terrenos, un 24% departamentos, un 4% PH y un 3% locales y oficinas.