Los barrios más baratos para comprar los departamentos más buscados

El mercado inmobiliario sigue dando señales de cambios. Esta vez, con un actor que genera mayor impulso: el crédito hipotecario.

Desde su reaparición a fines de abril de 2024, los préstamos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) empiezan a reconfigurar el mapa de la demanda y, con él, las zonas más buscadas para acceder a la vivienda propia.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en abril de este año se firmaron 1192 escrituras con hipoteca, un crecimiento del 1012% en relación con el mismo mes del año pasado. Aunque todavía lejos de los niveles de 2018, el dato marca un punto de inflexión: vuelven al juego los compradores que, sin financiamiento, habían quedado fuera del mercado.

“El crédito genera un círculo virtuoso. Aparecen compradores que antes no estaban en el mercado, y eso dinamiza toda la cadena. Quien vende, muchas veces compra algo más grande o de mayor valor”, explican desde la entidad.

A diferencia de los últimos años, donde la oferta se adaptaba a un perfil de comprador inversor o temporario, el regreso del crédito hipotecario trajo consigo un cambio profundo en las preferencias. Hoy, los protagonistas son los departamentos de dos, tres y hasta cuatro ambientes. Los monoambientes, que durante años dominaron el mercado por su bajo costo, pierden terreno.

De acuerdo con el Relevamiento de Operaciones Inmobiliarias (ROI) elaborado por Selectia, durante 2024 los departamentos de tres ambientes concentraron el 30% de las operaciones, seguidos por los dos ambientes (25%) y los de cuatro (22%). Muy por detrás aparecen los cinco ambientes (12%) y los monoambientes (11%).

“El producto estrella hoy son las unidades de dos y tres dormitorios”, resume Daniel Salaya Romera, presidente de la inmobiliaria que lleva su nombre. “El consumidor final, que es quien accede al crédito, está detrás de viviendas más amplias. Y los monoambientes dejaron de ser atractivos en este contexto”, explica.

Soledad Balayán, titular de Maure Inmobiliaria, coincide: “El año pasado la reactivación fue impulsada por la búsqueda de vivienda propia, no por inversores. Y el crédito fue el gran motor de ese cambio. Pero ese crédito no se volcó a los monoambientes. El que compra para vivir no busca un solo ambiente”.

Además, la bróker destaca que los tres ambientes “siempre fueron la tipología más demandada para la compra porque responde a una conformación familiar tipo, es decir, el matrimonio con al menos un hijo o la pareja recién casada. También hay un segmento que quiere achicarse porque vienen de departamentos grandes y ven en esta cantidad de ambientes una nueva etapa”.

Los tres ambientes ganan terreno entre los consumidores finales Gentileza

Los barrios más baratos para los más buscados

En un escenario donde los departamentos de tres ambientes son los más buscados, surge la pregunta clave: ¿dónde están los barrios más económicos para comprarlos?

Según los valores relevados por Zonaprop, hay barrios donde es posible conseguir este tipo de unidades a precios significativamente más bajos que el promedio de la ciudad (US$176.091). Estos son:

Lugano : US$77.970

: US$77.970 Nueva Pompeya : US$100.194

: US$100.194 Parque Avellaneda : US$104.092

: US$104.092 La Boca : US$108.440

: US$108.440 Villa Riachuelo : $110.906

: $110.906 Floresta : US$112.973

: US$112.973 Parque Patricios : US$116.117

: US$116.117 Vélez Sarsfield : US$120.510

: US$120.510 Constitución : US$122.443

: US$122.443 San Cristóbal: US$123.645

Mientras que por el lado contrario, como los barrios más caros para comprar, se encuentran: