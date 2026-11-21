Tener una fortuna millonaria y varias propiedades no garantiza que todo quede resuelto después de la muerte. Algunas de las celebridades más reconocidas del mundo fallecieron sin dejar un testamento válido, una situación que convirtió sus herencias en largas disputas judiciales.

Detrás de los conflictos por dinero y derechos de autor, las casas y mansiones también quedaron en el centro de las discusiones. Mientras algunas terminaron en manos de familiares, otras fueron vendidas o se transformaron en espacios abiertos al público.

1) Prince: la mansión que terminó convertida en museo

Cuando Prince murió en 2016, a los 57 años, dejó una fortuna integrada por derechos musicales, inversiones y propiedades Fotos de EFE y AFP

Cuando Prince murió en 2016, a los 57 años, dejó una fortuna integrada por derechos musicales, inversiones y propiedades, pero ningún testamento. Su herencia desencadenó una disputa judicial que se extendió durante seis años.

Entre sus inmuebles se destacaba Paisley Park, un complejo de aproximadamente 6000 m² ubicado en Minnesota, donde vivía, grababa música y desarrollaba sus proyectos artísticos.

Así se ve Paisley Park, un complejo de aproximadamente 6000 m² ubicado en Minnesota Carlos Gonzalez - Star Tribune via Getty Images

Tras su muerte, la propiedad fue transformada en un museo dedicado a su vida y su obra. En cambio, su mansión en las islas Turcas y Caicos fue vendida en 2019 por aproximadamente US$10,8 millones.

2) Aretha Franklin: un papel escondido en un sillón definió quién heredaba su casa

Aretha Franklin murió en 2018 y, en un principio, se creyó que no había dejado testamento Paul Natkin - Archive Photos

La cantante murió en 2018 y, en un principio, se creyó que no había dejado testamento. Sin embargo, meses después aparecieron documentos manuscritos dentro de su vivienda, incluido uno de 2014 que estaba escondido entre los almohadones de un sillón.

El hallazgo provocó una disputa entre sus cuatro hijos. Finalmente, en 2023, un jurado reconoció la validez de ese documento.

La decisión fue clave para determinar el destino de su residencia en Bloomfield Hills, Michigan, valuada en aproximadamente US$1,1 millones al momento de su muerte. La propiedad quedó en manos de su hijo Kecalf Franklin y sus descendientes.

3) Pablo Picasso: seis años para repartir una fortuna

Pablo Picasso murió en 1973 sin dejar testamento Gentileza de Amar Gallery, Amar Singh y Camila Tapia San Martín

El artista español murió en 1973 sin dejar testamento. Su patrimonio incluía propiedades y alrededor de 45.000 obras de arte, entre pinturas, esculturas y dibujos.

La ausencia de instrucciones sobre cómo distribuir sus bienes dio lugar a un proceso sucesorio que demandó aproximadamente seis años y generó gastos millonarios.

La disputa no giró alrededor de una única mansión, sino de un patrimonio que combinaba inmuebles y obras de enorme valor económico Shutterstock

A diferencia de otros casos, la disputa no giró alrededor de una única mansión, sino de un patrimonio que combinaba inmuebles y obras de enorme valor económico. La herencia terminó distribuyéndose entre siete herederos.

4) Bob Marley: la casa que se convirtió en museo tras una disputa millonaria

La fortuna estimada de Bob Marley rondaba los US$30 millones, incluía derechos musicales y propiedades inmobiliarias en Jamaica

El legendario músico jamaiquino murió en 1981, a los 36 años, sin dejar testamento. Su fortuna, estimada en unos US$30 millones, incluía derechos musicales y propiedades inmobiliarias en Jamaica. La ausencia de instrucciones sobre cómo repartir sus bienes desencadenó una larga batalla judicial que involucró a su esposa, Rita Marley, y sus 11 hijos.

Entre sus inmuebles más emblemáticos se encontraba la casa ubicada en el número 56 de Hope Road, en Kingston, donde vivió desde 1974 hasta su muerte. La propiedad de dos plantas también funcionaba como espacio de trabajo y estudio de grabación.

Entre sus inmuebles más emblemáticos se encontraba la casa ubicada en el número 56 de Hope Road, en Kingston, donde vivió desde 1974 hasta su muerte Photo Spirit - Shutterstock

Durante el proceso sucesorio, la residencia estuvo incluida en las negociaciones por la venta de los activos del cantante. Sin embargo, la casa fue preservada y transformada en el Museo Bob Marley, que abrió sus puertas en 1986. Actualmente conserva objetos personales, fotografías y recuerdos del artista, y se convirtió en uno de los principales atractivos culturales de Jamaica.