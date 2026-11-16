Estados Unidos: un mercado con cada vez más multimillonarios que compran propiedades de más de US$100 millones

En las afueras de Tampa, una propiedad de estilo neoclásico francés, valorada en US$115 millones, cuenta con una bolera con un restaurante privado al estilo de los años 50, un museo de automóviles y una pista de karts. En Los Ángeles, un complejo de 6500 m2, con un precio de US$400 millones, incluye dos casas con un total de 39 habitaciones, cuatro cocinas, tres piscinas, un hammam y una máquina de rayos X similar a las de los aeropuertos.

La era de las propiedades que cotizan con cifras de nueve dígitos llegó.

Casas en Miami Unplash / Gautier Salles

Este año resultó ser un año récord en cuanto a propiedades anunciadas por valor de US$100 millones, con más viviendas listadas a ese precio o por encima de él que en cualquier otro momento de la historia, según Redfin.

Según Redfin- un portal inmobiliario-, entre enero y agosto de 2026 se pusieron a la venta 17 viviendas por US$100 millones o más, frente a las nueve del mismo periodo de 2025. En el mismo período de 2019, solo se registraron seis propiedades de este tipo en Redfin.

Las entrevistas realizadas a agentes inmobiliarios en los mercados más caros del país —Manhattan, el sur de Florida, Los Ángeles, Aspen y los Hamptons— revelan una demanda insaciable por parte de las familias más ricas del país de mansiones palaciegas que ofrezcan una privacidad extrema y lujos espectaculares.

Es un prestigioso barrio reconocido por sus lujosas residencias y su ubicación privilegiada junto a la Bahía Biscayne Captura de pantalla Google Maps

“Es casi la nueva norma entre los multimillonarios: no se conforman con una casa normal, quieren algo especial”, dijo Jack Elkins, un agente inmobiliario de Palm Beach, Florida, cuya propiedad de US$135 millones, un complejo de 35.000 pies cuadrados en Manalapan, ya está bajo contrato.

Mientras el país genera nuevos multimillonarios a un ritmo vertiginoso, cuyas fortunas se disparan gracias a una combinación de importantes recortes de impuestos, un mercado bursátil sólido y un auge tecnológico impulsado por la IA, crece el deseo de poseer propiedades de lujo.

“Antes la gente coleccionaba arte y lo colgaba en sus paredes”, dijo John Gomes, agente inmobiliario asociado en Manhattan. “Ahora coleccionan bienes raíces para colgar arte en sus paredes”.

Las propiedades también son cada vez más grandes. De la misma manera que los promotores suelen unir varios terrenos contiguos para construir rascacielos, los multimillonarios hacen lo mismo con las viviendas unifamiliares: compran una y luego adquieren todas las que la rodean para crear un complejo y aislarse de sus vecinos. El resultado es un resort todo incluido para una persona, con boleras, centros de bienestar, varias piscinas, pistas de tenis, galerías de arte, oficinas ejecutivas y aulas para los niños.

“La casa no es solo un hogar, es un centro de negocios”, dijo Kobi Karp, un arquitecto de Miami que diseñó una casa en Miami Beach que está a la venta por US$110 millones . “Es una residencia, es un lugar para negocios, es un lugar para que los niños se eduquen”.

Sin embargo, que una casa se anuncie a un precio exorbitante no significa que alguien vaya a pagarlo. En 2022, una mansión de 9750 metros cuadrados en Bel Air, con 20 habitaciones, cinco piscinas, un salón de belleza y un garaje para 30 coches, salió a subasta después de que el promotor, que originalmente esperaba obtener US$500 millones por la propiedad, incumpliera con sus préstamos y deudas. (Se subastó por tan solo US$126 millones).

A finales de septiembre, un ático en la calle 57 Oeste de Manhattan, cuyo precio de venta estimado era de US$150 millones para 2024, fue retirado discretamente del mercado tras permanecer inactivo. Este fue el segundo intento fallido de venta de la propiedad, que salió al mercado por primera vez en 2021 al mismo precio.

Ser propietario en Miami conlleva una serie de gastos fijos que es clave conocer. Archivo.

Algunos de los precios desorbitados “se aplicaron para llamar la atención o para obtener publicidad, y nunca se tomaron en serio”, afirmó Kurt Rappaport, agente inmobiliario de Los Ángeles que trabajó con clientes adinerados como Larry Ellison, David Geffen, Tom Brady y Adele. Si una vivienda tiene un precio exorbitante, es más probable que reciba una atención desmesurada por parte de los medios, destacando en un mercado saturado.

Michael Fahimian y Jack Harris, dos agentes inmobiliarios de 28 años, insisten en que fijaron correctamente el precio de una propiedad en Bel Air valorada en US$400 millones, teniendo en cuenta el precio del terreno y la inversión realizada por el propietario en su construcción, que abarca ocho acres. La propiedad, una de las más caras de la historia estadounidense, recibió una amplia cobertura mediática cuando salió al mercado la primavera pasada. “No se trató simplemente de una estrategia de marketing o de elegir un precio al azar”, declaró Fahimian. “El precio fue cuidadosamente calculado”.

Lleva seis meses en el mercado.

A pesar de que las propiedades en venta rondan los US$500 millones, ninguna venta superó lo que el fundador de Citadel, Ken Griffin, pagó en 2019 por un ático en Manhattan. Gastó US$238 millones por la adquisición de dos apartamentos en la cima del edificio 220 Central Park South, una torre ubicada en la llamada “Fila de los Multimillonarios” de Nueva York.

La casa está construido sobre las laderas de las montañas de Santa Mónica y tiene vista al Cañón Coldwater Dirt

En cierta medida, Estados Unidos sigue siendo un mercado asequible para las mansiones de lujo. La venta más cara del mundo tuvo lugar en 2024 en Mónaco, cuando un multimillonario ucraniano pagó US$550 millones por un apartamento de 21 habitaciones distribuido en cinco plantas, según informó Bloomberg. Y en abril de 2026, una mansión en Chelsea, Londres, se vendió por unos US$350,5 millones, pulverizando el récord de la venta más cara del Reino Unido, según The Wall Street Journal.

Los agentes inmobiliarios insisten en que es solo cuestión de tiempo antes de que el mercado estadounidense se dispare aún más.

“No tengo una bola de cristal, pero diría que en los próximos tres años veremos una venta de mil millones de dólares en Estados Unidos”, dijo Danny Hertzberg, un agente inmobiliario de Miami Beach que representó a los vendedores de la propiedad ubicada en 7 Indian Creek Island Road, que fue vendida al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a principios de este año por US$170 millones.

¿Y qué se obtiene ahora por 100 millones de dólares o más? Bastante.