Pinamar y Cariló: cuánto cuesta una propiedad y qué renta deja alquilarla

Ya sea porque la temporada se ha extendido, ya sea porque cada vez son más los que eligen cambiar aunque sea por unos días los bocinazos estridentes por el arrullo de las olas, lo cierto es que Pinamar se ha convertido en una ciudad de todo el año, con una oferta inmobiliaria que sintoniza con esta tendencia.

“Los turistas vienen los 12 meses; y esto sumado al cambio en el comportamiento de consumo, expresado, a la vez, en una búsqueda de amenities, servicios y seguridad, hizo y hace que este sector sea un boom”, señala Carolina Laschera Lenti, gerente de Marketing de Pinamar S.A., aludiendo a Pinamar Norte.

La afirmación se basa en cifras. En el área multifamiliar de Pinamar Norte, hay 30 proyectos de los cuales 26 son de departamentos. “Este año, con el aumento del costo de construcción en dólares, era esperable un escenario como en el resto del país pero nuestros relevamientos aseguran que hay 124 casas en construcción en este sector, incluidos los barrios Álamos, Lasalle y Pioneros”, puntualiza la ejecutiva.

Vivir y pasear cerca del mar

Asimismo, están los que eligen la ciudad para estadías más largas e, inclusive, vivienda permanente, “atraídas, por un lado, por la cercanía, la conexión de internet para trabajos remotos, la autovía, colegios, la universidad y una propuesta de mejora en la calidad de vida con más contacto con la naturaleza y vida más calma”.

En este sentido, señala que la oferta también contribuyó con barrios como Bosques con lotes desde los US$125.000 y la consolidación de La Herradura con terrenos desde los US$300.000 y Pioneros en Camino Parque, y todo el sector multifamiliar con distintos tipos de desarrollos como townhouses y departamentos”, enumera, subrayando que el crecimiento responde al fenómeno vivido pospandemia, puntualmente, la llegada de familias.

Efectivamente, Pinamar es uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires con mayor crecimiento en su población estable de los últimos años: un 17,5% sobre los 45.000 habitantes que tenía previo al inicio de la pandemia, según datos difundidos por la Secretaría de Turismo local. De acuerdo a la estadística, se estima que al menos 7650 personas (unas 2000 familias) se radicaron en el distrito durante los últimos años.

La oferta apunta a distintos segmentos. En clave ABC1 se presenta el proyecto Loom Forest Village diseñado por BMA y desarrollado por Pinamar Libertador SA, que apunta al lujo total. Con 143 unidades que van de los 70 m² a los 230 m², el desarrollo combina vistas al mar, amplias áreas verdes y un diseño arquitectónico sostenible. Y amenities.

Federico Barragán, socio de la desarrolladora, explica que la iniciativa, ubicada en avenida Libertador entre los bulevares Alejandro Humboldt y Florentino Ameghino, a pasos del mar y rodeado de bosques, arboleda y una zona comercial, es 100% vacacional y que la demanda respondió de tal manera -”hay más del 60% de unidades vendidas”- que acaba de sumar 18.500m² a través de la adquisición de un terreno lindante, que significarán 120 departamentos incorporados a la oferta, que saldrán en preventa el primer mes de 2026 a US$2800/m².

El proyecto suma la primera laguna en la Argentina con tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons™, se trata de aguas turquesas y playas de arena blanca, que será el amenity premium de nivel internacional en un entorno natural protegido.

Northbeach, un destino en sí mismo

La ley de la oferta y la demanda funciona a pleno en Pinamar-Cariló. Simplemente, casi no hay tierra y no la habrá hasta que se complete el plan Pinamar 2050, que sentará las bases para la expansión y que actualmente se encuentra en la fase de ordenamiento urbano y territorial.

En ese marco, la oferta de emprendimientos inmobiliarios se extiende un poquito más allá. Jonatan Zarate, líder de Proyectos en Toribio Achával, se refiere a Northbeach, “solo” a 14 kilómetros al norte de Pinamar, en el Partido de la Costa, un proyecto en 274 hectáreas que se desarrolla bajo el concepto de “pueblo de mar” en el que todos sus departamentos tienen vista al mar: “Un barrio cerrado con infraestructura completa y espacios que recrean la vida de un pueblo moderno”, define.

El emprendimiento que ocupa desde la ruta hasta el mar tiene seis edificios terminados y entregados de los que solo quedan cinco unidades en venta: un tres ambientes se vende desde los US$300.000. “Son unidades que si se alquilan los dos meses de verano y algunos fines de semana largos del año, dejan una renta bruta del 8% anual”, detalla Martín Boquete, director de Toribio Achával quien resalta la tranquilidad de este emprendimiento en comparación con otras opciones de la zona.

La particularidad es que estos departamentos terminan siendo más “baratos” que los que están en construcción: “Los que dan al mar se venden a US$370.000 que se pagan con un anticipo del 35% y 12 cuotas ajustadas en CAC o en dólares fijos”, agrega Boquete.

El ejecutivo anticipa que en marzo lanzará otros dos edificios en pozo que estarán terminados en tres años. “En estos casos arrancan en los US$250.000 que se pueden abonar con un anticipo del 35% y 36 cuotas ajustadas por CAC”, detalla Boquete.

Por otra parte, el emprendimiento tiene un área destinada a lotes de entre 1000 y 2000 m² que se venden desde los US$70.000. “Hay 10 casas construidas y otras 12 en construcción”, detalla Boquete.

Según informan desde Toribio Achával, los compradores son mayormente familias de zona norte y sur de Buenos Aires que buscan un lugar cercano al mar que combine disfrute e inversión. Asimismo, hay un guiño a los inversores: “Su esquema de rentas está entre sus principales atractivos, porque logra cubrir los gastos de mantenimiento del año”.

También muy cerca, exactamente en Villa Gesell, otra de las novedades es St.Thomas Golf, pensado por los fanáticos del deporte, ya que su máximo atractivo es la cancha junto al mar, con lotes en alrededor de US$70/m². Son 500 hectáreas, que incluirán una zona comercial lindante a la ruta. Hay lotes de 800 m², de 1600 y otros de cinco hectáreas.

La oferta en el centro de Pinamar

En el centro, también hay novedades. Por un lado, XUUM II, un nuevo edificio desarrollado por M100 en Náyades frente al centro comercial Nayades, en el lote lindero al primer proyecto que lleva el mismo nombre. Sebastián Lucero, socio de la empresa, señala que se trata de un edificio modular, flexible y contemporáneo, con módulos más amplios, de entre 40 y 45 m², anexables entre sí con precios que arrancan en los US$70.000

De acuerdo con el desarrollador, la iniciativa apunta a “potenciar lo que ya comprobamos que la gente valora: buena ubicación, flexibilidad de uso, estética moderna y una forma de acceder muy simple”, una planta baja abierta de uso mixto que se combina con el lógico uso comercial que se desarrollará sobre avenida Intermédanos a metros de Bunge”.

Por otro lado, en la esquina clásica en De las Artes y Toninas, a escasos metros del centro neurálgico de Pinamar, la empresa ultima detalles antes de presentar BIU Residences, un edificio premium que, según Lucero “apuesta a la revitalización del centro, de lo más clásico de la ciudad, con vistas al mar, arquitectura limpia y un enfoque muy claro en diseño y terminaciones”.

Se trata de un ubicado en un punto estratégico, a pasos del corazón de Pinamar y buenas vistas, con valores de lanzamiento serán entre los US$2700 y los US$3000 por metro cuadrado con tipologías de dos, dos ambientes y medio, tres y tres con expansiones.

Renta y algo más

¿Y Cariló, un mercado en el que demanda supera ampliamente a la oferta? Pues bien, en Inmobiliaria Celtis tienen 170 unidades en nueve edificios para alquilar, enfocadas, principal y lógicamente, en la temporada primavera-verano. Según informa Joaquín Bustillo, socio de la firma, los alquileres para cuatro personas por una semana en temporada alta oscilan entre los US$2500 y los US$4500 dependiendo, claro está, de la unidad y prestaciones. Ante la pregunta de qué renta le deja a un inversor, el empresario detalla que 2% a 3% anual pero, a diferencia de otras inversiones, aquí el propietario tiene su activo que, además, puede usar”.

De lo nuevo, destaca el mega emprendimiento dado a conocer hace un año, Colline Cariló, a 200 metros del acceso a la playa, conectando bosque y mar. En concreto, la superficie aproximada del proyecto es de 20.000 m² y cuenta con 63 unidades de dos, tres, cuatro y cinco ambientes, con amenities premium. ¿Valores? Oscilan entre los US$4000 y los US$5500/m².

También, indica, hay oferta y demanda de lotes. Menciona Zorzal Chico, a la entrada de Cariló, cuyo valor por metro cuadrado oscila entre los US$80 y los US$100; St.Thomas Cariló,a US$200/m² y Divisadero de Cariló, al mismo valor. “St.Thomas salió hace un año, ya está vendido en un 80%”, comparte Bustillo, cerrando un enero en el que recibieron muchas consultas porque la gente visita, mira y elige, para concretar la compra en marzo/abril.