Plantas de interiores: consejos para elegirlas y qué especie es mejor según el ambiente

En tiempos de pandemia y trabajo remoto es cuando el estrés manda, qué mejor que sumarse a la tendencia de crear un ambiente selvático dentro de nuestro hogar. Está comprobado que las plantas tienen el poder de transmitirnos serenidad y relajarnos. Aportan color, frescura. Y alegría. Todo más que necesario y bienveido. Los escandinavos y franceses, expertos en deco, dominan como nadie este lenguaje, porque utilizan las plantas como complemento de decoración en cada uno de los ambientes de la casa, incluido el baño.

Esta tendencia decorativa, que se consolidó en nuestro país durante el aislamiento, llegó acompañada de mucha información y asesoramiento. Las cuentas de Instagram de los viveros enseñan a cuidar cada especie con esmero, hablan de sustratos, drenajes, plagas, compostajes. Nuevos viveros se inauguran en los barrios en formato boutique y pueden incluir una lista de servicios como asesoramiento en decoración y visitas a domicilio para realizar un spa de plantas, como el caso de Planta en pleno barrio de Villa Crespo. O bien tomarse un cafecito mientras se hace una compra, como en Sankalpa Café Botánico, en Palermo.

Desde Planta, Victor Ledesma junto a su socio Gabriel Caraballo, le piden a sus clientes que lleven fotos del lugar y que sepan qué tipo de luz tienen para el espacio que quieren decorar, más allá de los gustos. “Es importante saber si les llega un rayo de sol o no, o solamente entrada de luz. Hay plantas que toleran el rayo de sol directo y otras que no. Se habla de plantas de interior, pero está mal dicho, se trata de plantas que viven bien en el interior y se les da las condiciones para que vivan ahí. Son plantas selváticas que viven con luz indirecta y por lo general no toleran el sol. Esas son las que más se usan para decorar en interiores”, explica Ledesma.

Rincones verdes

El tip más importante a la ahora de decorar la casa con plantas: generar rincones verdes, con diferentes alturas de macetas y uso de distintos pies de apoyo. “Lo que siempre queda lindo es tener una planta principal alta con un pie alto, una segunda con un pie medio o bajo y una tercera que vaya directamente al piso o con un pie más bajito, entonces se logran tres alturas y se forman distintos rincones verdes en la casa”, recomienda Ledesma. Y agrega un segundo tip: agrupar variedades que tengan el mismo tipo de requerimientos de cuidados, sol, riego y más. “Muchas de las que viven bien en el interior son plantas selváticas que les gusta tener un pulverizado, humedad en la hoja, por lo general está bueno agruparlas para no solo regarlas al mismo tiempo, sino también hacerles un pulverizado general a todo ese rincón”. Una de las favoritas de Planta que visten bien los espacios son las dracenas, porque son altas, dan verde tanto en la parte alta como en la baja, y permiten formar cascadas de plantas. Para iniciarse, sugieren optar por las sansevierias, muchas de las cuales fueron importadas desde Brasil y ya hay coleccionistas que las exhiben en distintas alturas, colores y formas. ¿Por qué las recomiendan para empezar? Porque toleran muchísimo estar alejadas de la luz, además de poco riego.

Valentina Salazar - Vivero Planta

Las suculentas y otras especies de moda

En el Vivero Agronomía apenas se pone un pie destaca un sector de suculentas. Son tendencia en las redes sociales y no hay quien no pregunte por ellas. Llaman la atención los desiertos de suculentas, armados con piedras y troncos y diferentes especies tales como echeverias, crasas y suculentas en general, sedum, plantas colgantes. Luciano Cristofaro cuenta que los lugares ideales para ubicarlas podrían ser un patio interno, una galería donde reciban algo de sol. “Necesita luz directa. Nosotros las tenemos en el lugar más luminoso del vivero. Se puede tener tanto en interior al resguardo del frío o en el exterior, con algún tipo de reparo”, recomienda.

Algunas de las plantas más solicitadas y que son tendencia para cada ambiente:

Son ideales para un living las de hojas grandes, verdes, sin flores como las monsteras (se destacan en macetas decorativas blancas o con pies nórdicos de madera) y las orejas de elefante . Es muy común verlas en las casas muy cerca de una ventana. Muy pedidas también, las palmeras de gran porte, como la areca , el raphis (palmerita con tronco). Cristófaro indica la importancia de que estén en un ambiente luminoso, cuidar el riego, porque en el caso de las palmeras es importante mantener un ambiente húmedo y que están a salvo del frío (hay que cuidarlas del aire acondicionado durante el verano). Los maceteros de fibrocemento o plástico, con pies nórdicos son los más elegidos.

(se destacan en macetas decorativas blancas o con pies nórdicos de madera) y las . Es muy común verlas en las casas muy cerca de una ventana. Muy pedidas también, las de gran porte, como la , el (palmerita con tronco). Cristófaro indica la importancia de que estén en un ambiente luminoso, cuidar el riego, porque (hay que cuidarlas del aire acondicionado durante el verano). Los maceteros de fibrocemento o plástico, con pies nórdicos son los más elegidos. Para una biblioteca nada mejor que las plantas colgantes, que dan un efecto de llovido, que llena el espacio. Son fáciles de cuidar y tienen pocos requerimientos. A la cabeza, va el potus . O una de sus variedades, el cordatum, con otro patrón en las hojas, en forma de corazón. Tiene que estar bien ventilado en este caso para que no acumule humedad , porque pueden pudrirse las raíces.

. O una de sus variedades, , porque pueden pudrirse las raíces. Si la idea es incorporar plantas en el dormitorio (no hay que asustarse, consumen menos oxígeno que la pareja o mascota), hay algunas que son de bajo requerimientos, no obstante todas necesitan de la luz natural. El Vivero Agronomía sugiere las alocasias amazónicas (de la familia de la oreja de elefante), de hojas pequeñas y colores contrastantes; las calatheas y marantas, que con sus distintas tonalidades pueden ser muy llamativas. Es importante cuidar la temperatura, porque el frío enrolla sus hojas. Cada cual decorará a su gusto con macetitas sobre la mesa de luz, o bien sobre una repisa o en el piso, por qué no.

Valentina Salazar - Vivero Planta

Los cuidados generales

Es fundamental que se cuide la humedad del ambiente porque muchas de las plantas que se recomiendan para interior son selváticas, de origen tropical, de distintos tipos de microclimas formados por especies vegetales, ya que estas plantas crecen bajo la sombra de muchos árboles y les llega una luz muy filtrada y se mantiene la humedad ambiente.

Los suelos en donde predominan son sueltos y ácidos, por eso se usan para las plantas de interiores sustratos ácidos. Generalmente se utiliza turba, que aliviana y airea el suelo, y brinda algo de PH. Periódicamente, una vez por año hay que estar atentos que la tierra no se compacte y que esté bien de drenaje.

Cómo regarlas

Las plantas no necesitan demasiado cuando están en el interior. Es importante cuidar el riego a medida que la tierra se va secando. No sobrepasar de agua. El riego ideal para las plantas de interior es el de inmersión. Con un piso de agua de unos 3 o 4 cm en un plato, sumergir la maceta completa, y que la planta absorba con las raíces la cantidad de agua que necesita, una vez por semana, durante la estación que sea. Ante la imposibilidad de levantar un macetón, es muy importante no sobrepasarse con el riego. La tendencia es regar de más y se pudren las raíces.