Qué es una cabaña militar Quonset y cómo convertirla en una vivienda cool

En una cuadra medio vacía a unas pocos kilómetros del centro de Detroit se encuentra una rareza arquitectónica. Con casi 61 metros de largo y siete metros de alto, es un medio cilindro de metal reluciente rodeado de árboles. Construida en una cabaña Quonset de estilo militar y colocada en los menguantes restos de un vecindario residencial, esta estructura de acero arqueada que se asemeja a una nave espacial puede ser el nuevo edificio de departamentos más inesperado del mundo.

Apodada Caterpillar, la estructura de acero es un complejo residencial de ocho unidades lleno de ventanas, con espacios interiores de color blanco brillante que se alquilan por menos que la mayoría de los otros departamentos nuevos en la ciudad. Su arquitectura básica es la cabaña Quonset, la estructura utilitaria prefabricada y rápida de construir desarrollada originalmente por la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, las cabañas se utilizan normalmente para almacenamiento en granjas. En Detroit, sin embargo, la cabaña Quonset de bajo costo se está reinventando como la estructura residencial del futuro.

Caterpillar fue desarrollado por Philip Kafka, un inversor y desarrollador inmobiliario que ahora ha construido varias residencias sencillas basadas en Quonset-hut en Detroit. Las cabañas en sí mismas se obtuvieron directamente de un fabricante, y su facilidad de construcción ayudó a mantener el costo del proyecto mucho más bajo que los edificios tradicionales: cuesta solo US$1,5 millones, ofrece interiores simples y pone énfasis en el espacio al aire libre. Estos proyectos son el intento de Kafka por construir edificios asequibles pero con muy buen diseñado. “Yo llamo a lo que hacemos ´arquitectura Home Depot´”, dice Kafka, que anteriormente dirigía una exitosa empresa de publicidad en Nueva York.

El desarrollador comenzó a visitar Detroit para buscar oportunidades de inversión en 2012. La gran oferta de terrenos libres en la ciudad y el resurgimiento del interés por la vida urbana lo hicieron desembarcar en el mundo del real estate. A través de su empresa, Prince Concepts , Kafka no sólo compró terrenos, sino que construyó proyectos únicos en esa ciudad.

. Gentileza Prince Concepts

Su primera obra fue True North. Y en muy poco tiempo se convirtió en un éxito. Se trataba de una colección de nueve casas de alquiler y dúplex construidos con cabañas Quonset y orientados alrededor de espacios abiertos compartidos, el proyecto se inauguró en 2017 y pronto ganó premios de arquitectura. A medida que Kafka adquirió más tierras en la ciudad, comenzó a buscar otras oportunidades para usar la cabaña Quonset. Al final de la calle de True North, combinó siete lotes residenciales vacíos para crear el escenario de lo que luego se convertiría en Caterpillar.

Cada una de las ocho unidades ocupa una porción de la cabaña, con áreas que van desde 229 a 396 metros cuadrados. Sus interiores son casi idénticos, con dos grandes espacios abiertos en cada extremo que se cruzan con un núcleo central de madera contrachapada que contiene el baño, el armario y el espacio de la cocina. Aislado con espuma en aerosol para soportar los fríos inviernos de Detroit y revestido de blanco brillante, el techo abovedado de siete metros de alto de cada unidad tiene al menos 12 ventanas.

“El diseño y las aberturas permiten tener vistas del amanecer desde la habitación principal hasta del atardecer en la sala de estar. Nada es casual, en este proyecto la luz tiene un papel fundamental. El beneficio real no es que la cabaña Quonset me permita construir un proyecto de manera tan económica, sino que me da la posibilidad de brindar a la gente un espacio de muy alta calidad a un precio razonable”.

Convertir una cabaña de almacenamiento utilitaria en un departamento lleno de luz no fue fácil. Ishtiaq Rafiuddin, el arquitecto del proyecto, dice que tuvo que colaborar con el fabricante de la cabaña, SteelMaster, para descubrir cómo cortar agujeros para ventanas sin comprometer la integridad estructural. Trabajando con los ingenieros de la compañía, Rafiuddin pudo diseñar las ventanas para que ninguno de los departamentos fuese oscuro. “En estas viviendas el ocupante se siente como si estuviera en una catedral. Ofrecer esa calidad de espacio al inquilino residencial promedio, es una idea increíble para mí”, cuenta el ingeniero.

. Gentileza Prince Concepts

Para Kafka, el espacio exterior de calidad es igualmente importante. Contrató a la arquitecta paisajista Julie Bargmann de DIRT Studio para diseñar el espacio que rodea la cabaña, y su diseño incluye un bosque de 150 árboles que están ubicados en torno al edificio, que también está envuelta por una cubierta delantera y trasera comunitaria. Detroit fue una gran oportunidad porque el precio de adquisición de su terreno es muy bajo, tiene espacio para experimentar y para ser muy generoso con las personas que ocupan su propiedad”.

El Caterpillar se completó a principios de este año, y Kafka dice que se alquiló por completo antes de que se terminara la construcción.

Las cabañas de Quonset se presentan como una alternativa económica. Éstas tiene un valor de alquiler que son un 30% más bajas que las viviendas que se comercializan en los barrios más prometedores de la ciudad. En la actualidad el desarrollador tiene otro proyecto de cabaña Quonset en proceso en Texas.

Nate Berg

Fast Company