Remates judiciales de propiedades en abril 2026: dónde están las oportunidades

Durante abril se llevarán a cabo diversas subastas con oportunidades. El Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una nueva ronda de subastas públicas ubicadas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en las provincias del país.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios base de las propiedades van desde los US$46.900 y llegan a los US$8.600.000, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y la provincia. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Recoleta

Se subastará un lote de 329,30 m² en la avenida Córdoba 2602, esquina avenida Pueyrredón, Recoleta. Lo llamativo no solo es su ubicación estratégica y su tamaño, sino que se encuentra sobre el acceso de la estación Córdoba de la línea H de subterráneos, que ocupa parte de la planta baja y subsuelo.

Se subasta un lote de 329,30 m² en la Av. Córdoba 2602 esquina Av. Pueyrredón, Recoleta CABA

Con un precio base de US$657.652 y un depósito en garantía de US$19.729,56, el terreno se subastará el 29 de abril de 12 a 13, a través del portal https://subastas.bancociudad.com.ar.

El lote tendrá un precio base de US$657.652 y un depósito en garantía de US$19.729,56

Desde el organismo indican que el lote está preparado para construir un edificio de cinco plantas. La planta baja se puede usar de manera parcial, al igual que la quinta planta, ya que comparte espacio con la estación de subte. La planta baja podría tener un local gastronómico para promover el sentido comercial del corredor, ya que la estación produce un flujo asegurado de personas.

San Telmo

En Chacabuco 1248/1252, San Telmo, en el piso nueve hay una oportunidad por US$73.898,30

En Chacabuco 1248/1252, San Telmo, en el piso nueve hay una vivienda disponible por US$73.898,30 con un depósito de US$2216,94. Con tres ambientes y una superficie total de 67,41 m², el departamento consta de hall de ingreso, cocina, living comedor con salida a balcón, dos dormitorios y baño completo. La subasta se realizará el 20 de abril a las 11.

Actualmente, el inmueble no se puede visitar, ya que pasaron los dos días hábiles previos a la fecha del remate en los que se puede contactar a consultassubastas@buenosaires.gob.ar para agendar una visita.

Villa Urquiza

Con un precio base de US$184.250 se subastará un inmueble en Galván 3414, Villa Urquiza Subastas Banco Ciudad

Con un precio base de US$184.250 y un depósito en garantía de US$5527,50, se subastará, el 24 de abril, una construcción desarrollada en planta baja destinada a dos viviendas. La primera está ubicada hacia el frente y tiene hall de acceso, dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a la terraza. La segunda se encuentra en el contrafrente y tiene la misma cantidad de habitaciones.

La propiedad cuenta con 224,18 m² totales, de los cuales 58,80 m² son cubiertos.

Flores

El 24 de abril y con un precio de US$46.900 se subastará un inmueble en Flores Subastas Banco Ciudad

También el 24 de abril y con un precio de US$46.900 y un depósito en garantía de US$1407, se subastará un inmueble de dos plantas con cocina, baño, cuatro habitaciones y lavadero.

La propiedad, descripta en la publicación como “en muy mal estado” está ubicada en Neuquén 2639, en el barrio de Flores.

Balvanera

Se subasta un edificio completo situado en Balvanera, sobre un lote propio Subastas Banco Ciudad

El 22 de abril se subastará un edificio completo situado en Balvanera, sobre un lote propio, en Hipólito Yrigoyen 2625/29, esquina Saavedra 57/65.

Con un precio base de US$8.600.000 y un depósito en garantía de US$258.000, la semitorre —que se encuentra sin finalizar y sin actividad— tiene una estructura de hormigón armado, tres subsuelos, planta baja, entrepiso y 17 pisos.

Gran Buenos Aires

Las subastas en el conurbano se concentran en el parque industrial de Almirante Brown, donde se rematarán seis terrenos el 23 de abril.

Luis María Drago (Almirante Brown)

En la calle Luis María Drago, Almirante Brown, se subastará un terreno de 2509,07 m2 Subastas Banco Ciudad

En la calle Luis María Drago, en el sector industrial planificado de Almirante Brown, se subastará un terreno de 2509,07 m², con un precio base de US$161.280 y un depósito de US$8064.

El lote, que se encuentra sobre una calle pavimentada y es de forma irregular, tiene servicios de alumbrado público, energía eléctrica, gas natural, señal de telefonía móvil, internet, además de desagües pluviales.

José Ingenieros (Almirante Brown)

En terreno se encuentra sobre José Ingenieros, y tiene una superficie de 4637,95 m2 Subastas Banco Ciudad

En la calle José Ingenieros, se subastará un terreno con una superficie de casi el doble que la anterior, 4637,95 m². Posee servicios de energía eléctrica señal de telefonía móvil e internet, pero su entrada está ubicada en una calle de tierra. El precio parte de los US$299.203 y la garantía es de US$14.960.

José Ingenieros entre Juan XXIII y Cafferata norte (Almirante Brown)

El terreno tiene un precio base de US$342.870 Subastas Banco Ciudad

Hay otra oportunidad en la misma calle, entre Juan XXIII y Cafferata norte a 1450 metros de la Ruta Provincial 4. Al igual que en los casos anteriores tiene servicios de energía, internet, señal telefónica y desagües, y una dimensión de más de 5000 m².

El precio base de US$342.870 y el depósito es de US$17.143.

José Ingenieros esquina Núñez (Almirante Brown)

Se subastará un terreno en la calle José Ingenieros, esquina Núñez, a 2000 metros de distancia de la Ruta Provincial Nro. 16 Subastas Banco Ciudad

Con un precio inicial de US$459.758 y un depósito en garantía de US$22.987, se subastará un terreno en la calle José Ingenieros, esquina Núñez, a 2000 metros de distancia de la Ruta Provincial Nro. 16. El lote tiene una superficie total de 6707 m².

Fonrouge y Av. Hipólito Yrigoyen (Almirante Brown)

Sobre la calle Fonrouge, hay un lote de 9536 m2 con un precio base de US$500.774 Subastas Banco Ciudad

Sobre la calle Fonrouge, hay un lote de 9536 m² con forma de polígono irregular con un precio base de US$500.774 y un depósito de US$25.038. Al igual que los anteriores, tiene los servicios básicos incluidos.

Cafferata (Almirante Brown)

El último terreno en la zona- de 1800 m2- se encuentra sobre la calle Cafferata, a 100 metros de la Ruta Provincial 4 Subastas Banco Ciudad

El último terreno en la zona, de 1800 m², se encuentra sobre la calle Cafferata, a 100 metros de la Ruta Provincial 4 en una calle parcialmente pavimentada y tiene el precio más bajo de los seis: US$145.152 y una garantía de US$7257,60. Cuenta con servicios de alumbrado público, energía eléctrica, red de gas natural, recolección de residuos, línea o señal de telefonía móvil e internet.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Caballito

Con un precio base de US$905.890,50 se subastará un inmueble, correspondiente a Petit Hotel en Av. Rivadavia 4615 Subastas Banco Ciudad

Con un precio base de US$905.890,50 se subastará el jueves 30 de abril a las 14 un inmueble, correspondiente a un Petit Hotel, de cuatro niveles ubicado en la avenida Rivadavia 4615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propiedad, que cuenta con una superficie cubierta de 1022,47 m² y una superficie semicubierta de 4,09 m², está abandonada y en un estado de conservación descripto como “regular”.

La inscripción a la subasta cerrará el 23 de abril a las 12.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: