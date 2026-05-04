Chau a los problemas: por qué deberías tirar agua caliente en el inodoro una vez por semana
Aprendé cómo este sencillo truco puede ayudarte a preservar la higiene del baño y a que poseas un blanco reluciente sin gastar demasiado dinero
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Mantener limpio el baño es una de las tareas primordiales de cada hogar. Allí se alojan bacterias y hongos que, si no se remueven de forma diaria, pueden acumularse y afectar a la salud de las personas. Entre los sectores con más suciedad se encuentra el inodoro y por ese motivo, el agua caliente es un aliado fundamental que gracias a un sencillo truco podría ayudarte a eliminar cualquier impureza.
El retrete concentra restos orgánicos, mal olor, grasa, sarro y otros componentes que lo desgastan e incluso inciden en la salud humana. Para que no proliferen microorganismos no deseados, implementá la siguiente fórmula sugerida por los expertos en limpieza.
Por qué tirar agua caliente en el inodoro
El agua caliente actúa como un potente removedor de mugre acumulada y pegada, tanto en los laterales del inodoro como en las cañerías. Si está a una temperatura alta, se vuelve un artículo de limpieza extra e inofensivo.
El calor contribuye a reducir la presencia de bacterias o microorganismos. De esta manera, los gérmenes no se desarrollan. Asimismo recordá que el uso de agua caliente debe complementarse con una posterior higienización con lavandina o vinagre blanco para aumentar el poder de acción y protección.
El procedimiento paso a paso:
- Calentá 2 litros de agua en una olla.
- Cuando esté a punto de hervir, retirala del fuego.
- De inmediato, dirigete al inodoro y, con precaución, tirá el agua de forma espaciada para no dañar la porcelana. Así será succionada y limpiará el interior de las cañerías.
- Para finalizar el truco, tirá la cadena.
- Este proceso repetilo una vez por semana.
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