LA NACION

Chau a los problemas: por qué deberías tirar agua caliente en el inodoro una vez por semana

Aprendé cómo este sencillo truco puede ayudarte a preservar la higiene del baño y a que poseas un blanco reluciente sin gastar demasiado dinero

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Por qué utilizar agua caliente para limpiar el inodoro
Por qué utilizar agua caliente para limpiar el inodoro(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Mantener limpio el baño es una de las tareas primordiales de cada hogar. Allí se alojan bacterias y hongos que, si no se remueven de forma diaria, pueden acumularse y afectar a la salud de las personas. Entre los sectores con más suciedad se encuentra el inodoro y por ese motivo, el agua caliente es un aliado fundamental que gracias a un sencillo truco podría ayudarte a eliminar cualquier impureza.

El retrete concentra restos orgánicos, mal olor, grasa, sarro y otros componentes que lo desgastan e incluso inciden en la salud humana. Para que no proliferen microorganismos no deseados, implementá la siguiente fórmula sugerida por los expertos en limpieza.

El agua caliente puede eliminar bacterias y hongos y prevenir que se desarrollen gérmenes
El agua caliente puede eliminar bacterias y hongos y prevenir que se desarrollen gérmenes(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Por qué tirar agua caliente en el inodoro

El agua caliente actúa como un potente removedor de mugre acumulada y pegada, tanto en los laterales del inodoro como en las cañerías. Si está a una temperatura alta, se vuelve un artículo de limpieza extra e inofensivo.

El calor contribuye a reducir la presencia de bacterias o microorganismos. De esta manera, los gérmenes no se desarrollan. Asimismo recordá que el uso de agua caliente debe complementarse con una posterior higienización con lavandina o vinagre blanco para aumentar el poder de acción y protección.

El procedimiento paso a paso:

  • Calentá 2 litros de agua en una olla.
  • Cuando esté a punto de hervir, retirala del fuego.
  • De inmediato, dirigete al inodoro y, con precaución, tirá el agua de forma espaciada para no dañar la porcelana. Así será succionada y limpiará el interior de las cañerías.
  • Para finalizar el truco, tirá la cadena.
  • Este proceso repetilo una vez por semana.
LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Inspiró un clásico de la música universal y, a los 82 años, volvió a desfilar en traje de baño
    1

    Inspiró un clásico de la música universal y, a los 82 años, volvió a desfilar en traje de baño

  2. Los cinco cortes que dominarán este otoño-invierno
    2

    Chau al flequillo recto: los cinco cortes de pelo en tendencia este otoño-invierno 2026

  3. El oso que fue adoptado por una pareja, desayunaba en familia y hasta debutó en la televisión
    3

    “Una relación mágica”: el oso que fue adoptado por una pareja, desayunaba en familia y hasta debutó en la televisión

  4. Por qué recomiendan tirar cubos de hielo en el inodoro y para qué sirve
    4

    Tirar hielo en el inodoro: el truco casero que recomiendan hacer una vez por semana