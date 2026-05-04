Chau a los problemas: por qué deberías tirar agua caliente en el inodoro una vez por semana

Mantener limpio el baño es una de las tareas primordiales de cada hogar. Allí se alojan bacterias y hongos que, si no se remueven de forma diaria, pueden acumularse y afectar a la salud de las personas. Entre los sectores con más suciedad se encuentra el inodoro y por ese motivo, el agua caliente es un aliado fundamental que gracias a un sencillo truco podría ayudarte a eliminar cualquier impureza.

El retrete concentra restos orgánicos, mal olor, grasa, sarro y otros componentes que lo desgastan e incluso inciden en la salud humana. Para que no proliferen microorganismos no deseados, implementá la siguiente fórmula sugerida por los expertos en limpieza.

El agua caliente puede eliminar bacterias y hongos y prevenir que se desarrollen gérmenes (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Por qué tirar agua caliente en el inodoro

El agua caliente actúa como un potente removedor de mugre acumulada y pegada, tanto en los laterales del inodoro como en las cañerías. Si está a una temperatura alta, se vuelve un artículo de limpieza extra e inofensivo.

El calor contribuye a reducir la presencia de bacterias o microorganismos. De esta manera, los gérmenes no se desarrollan. Asimismo recordá que el uso de agua caliente debe complementarse con una posterior higienización con lavandina o vinagre blanco para aumentar el poder de acción y protección.

El procedimiento paso a paso: