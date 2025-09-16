Robert Redford, el adiós a un ícono de Hollywood desde su casa en Sundance

El actor falleció este martes a los 89 años en su casa en Sundance, en las montañas de Utah
Robert Redford, uno de los actores y directores más influyentes del cine estadounidense, murió este martes a los 89 años en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah. “Falleció en el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, afirmó su publicista Cindi Berger en un comunicado. No se informó la causa de la muerte.
El actor, nacido en Santa Mónica en 1937 como Charles Robert Redford Jr., se convirtió en una de las máximas estrellas de los años 70 con películas como The Candidate (1972), Todos los hombres del presidente (1976) y Tal como éramos (1973). En 1980 ganó el Oscar como mejor director por Gente como uno (1980), que también obtuvo el premio a mejor película.
El refugio en Sundance
La muerte de Redford se produjo en el sitio que marcó gran parte de su vida: Sundance. Llegó allí en 1961, cuando compró junto a su primera esposa, Lola Van Wagenen, un terreno de dos acres donde construyeron una casa. “Fue la primera cosa importante que logré”, contó en una entrevista con Architectural Digest en 1989.
Lo que comenzó como un rincón privado terminó transformándose en el corazón de la cultura independiente en Estados Unidos. Consciente de que el lugar podía convertirse en un espacio de encuentro para artistas, en 1981 fundó el Instituto Sundance y poco después dio vida al Festival de Cine de Sundance, hoy una cita obligada para el cine independiente mundial.
Redford siempre admitió que al principio se resistió a promocionar la zona para no perder su carácter de refugio, pero terminó entendiendo que podía darle un sentido mayor.
Su última venta
Aunque sus últimos años los repartió entre Utah y Nuevo México (donde su esposa, la artista Sibylle Szaggars, dirige una galería de arte), Redford mantuvo un fuerte vínculo con sus propiedades. En diciembre de 2024, apenas nueve meses antes de su muerte, vendió su casa de campo costera en Tiburon, California, por US$4,65 millones.
La propiedad fue construida en 1968 y dispone de más de 260 m², cuatro habitaciones y vistas privilegiadas a la bahía. Según el Wall Street Journal, la propiedad fue adquirida por Cricket Wardein, el propietario de Mighty Pilates, un estudio de fitness, que tiene varias sucursales en California.
En el momento de la venta, el actor y su esposa dijeron que tomaron la decisión de deshacerse de la propiedad porque pasaban la mayor parte del tiempo en Nuevo México.
En Utah, el actor también fue dueño de Horse Whisper Ranch, un predio de 30 acres en Charleston con cabañas, establos y talleres, que puso a la venta en 2021 por US$4,9 millones. “Durante 25 años fue nuestra base para el programa de caballos, un hogar para nuestros queridos animales”, dijo entonces al Wall Street Journal.
Aun así, su patrimonio en el estado era amplio: cerca de 1800 acres de tierra, incluyendo su rancho en el cañón de Provo, al pie de Sundance, donde pasó sus últimos días.
Redford nunca dejó de replantearse su relación con Hollywood. En 2018, cuando estrenó The Old Man & the Gun, había anunciado que sería su última película, aunque luego se arrepintió de sus palabras: “Fue un error decir que me retiraba porque nunca se sabe”.
