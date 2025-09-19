Se subastan seis propiedades a precios irrisorios en la Ciudad

En octubre, como todos los meses, el Banco Ciudad llevará adelante una serie de subastas públicas de inmuebles sin herederos ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en este artículo se concentran los bienes inmuebles, también subastará otro tipo de mercaderías como rodados y alhajas.

Los precios bases de los inmuebles van desde los US$23000 y llegan a los US$170.000, para terrenos ubicados en zonas codiciadas de la Ciudad. Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

La lista de inmuebles que se rematarán el 8 de octubre es la siguiente:

Villa Urquiza

Con un precio base de US$170.000 y un depósito en garantía de US$5100, se subastará un inmueble ubicado en Galvan 3414, en el barrio de Villa Urquiza, sobre un terreno de 224,18 m2. Se trata de una construcción desarrollada en plata baja, destinada a dos viviendas. La primera está ubicada hacia el frente y cuenta con hall de acceso, dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a terraza. Mientras que la segunda está ubicada al contrafrente, y cuenta con dos habitaciones, cocina, baño, patio lateral cubierto y patio al fondo con acceso a terraza.

Agronomía

En la calle Nueva York 2825, se rematará una propiedad de 85,79 m2 totales. Desarrollada en planta baja y terraza, consta de living-comedor, dormitorio, baño completo, cocina y patio. El ingreso a la terraza se efectúa a través de una escalera exterior que se encuentra en el patio. La exhibición presencial se realizará el día 23 de septiembre de 9 a 12. El precio base es de US$65.494,51 y el depósito en garantía de US$1964,83.

Balvanera

En este barrio se encuentra el inmueble a subastar con el valor más bajo: tiene un precio base de US$23.376,97 y un depósito en garantía de US$701,30. Ubicada en Dean Funes 493/97, se trata de un departamento de dos ambientes interno en cuarto piso, que tiene una superficie total de 32 m2. Quienes estén interesados, podrán visitarla el 26 de septiembre de 9 a 12.

Flores

En la calle Lautaro 1547/49, se subastará un departamento al frente del terreno, de dos ambientes que consta de sala, habitación, baño, cocina, garage y patio con lavadero bajo escalera desde el cual se distribuyen y acceden a los ambientes. Tiene una superficie total de 135,86 m2 y se exhibirá el 25 de septiembre de 9 a 12. El precio base es de US$69.158,07 y el depósito en garantía de US$2074,74.

Montserrat

Ubicado en el segundo piso de la calle Salta 348/50/52, se subastará un monoambiente interno que consta de habitación, cocina y baño. Tiene una superficie total de 26 m2 y el precio base es de US$23.437,27, con un depósito en garantía de US$703,11.

Villa Luro

En esta zona, se rematará un departamento de dos ambientes en el séptimo piso al contrafrente, donde todos los ambientes ventilan al exterior. La unidad ubicada en Manzoni 131/33, consta de hall, cocina con lavadero, baño completo, dormitorio y estar-comedor con puerta balcón. Con un precio base de US$35.501,29 y con un depósito en garantía de US$1065,03, se podrá recorrer el 22 de septiembre de 9 a 12.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente: