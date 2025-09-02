Calendario de remates de propiedades de septiembre 2025

Durante septiembre el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevarán adelante una serie de subastas públicas de inmuebles. Estos incluyen departamentos que están localizados en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

Todas las subastas se realizarán de forma online. Los interesados deberán registrarse previamente en los sitios oficiales: en la página “subastas” del Banco Ciudad o en “venta de bienes inmuebles” de AABE, según la entidad que organiza la venta. A continuación, el detalle de las propiedades que se rematarán:

Subastas del Banco Ciudad

Caballito

En la calle Yerbal 655/57, próximo a la estación Caballito, se subastará un departamento ubicado en el 8° piso al contrafrente. Consta de dos dormitorios, living, cocina lavadero, hall de distribución, baño completo, terraza y balcón. Con una superficie total de 67 m², el inmueble se exhibirá el 8 de septiembre de 9 a 12. El precio base es de US$69.680, con un depósito de US$2.090,40. La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 13:45.

Chacarita

En el barrio “más cool” de la ciudad, se rematará un departamento ubicado en planta baja al frente en Forest 1146/48. Consta de living-comedor con cocina integrada, toilette, dormitorio en suite con vestidor y balcón-terraza delantero semicubierto. Tiene una superficie total de 55,4 m² y un precio base de US$60.044,18, con un depósito en garantía de US$1.801,32. El lugar podrá recorrerse el 4 de septiembre de 9 a 12. La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 12:15.

Almagro

En Mario Bravo 345/49, se subastará un departamento en planta baja al cual se accede por un pasillo común descubierto. Posee living-comedor, desde el cual se accede al patio y al dormitorio, este último a su vez es paso para el ingreso al baño y a la cocina (no cuenta con artefactos). Con una superficie total de 27,85 m², el precio base es de US$20.100 y el precio base de US$603. El inmueble se exhibirá el 5 de septiembre de 9 a 12. La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 13.

Villa del Parque

Por US$57.157,09, se rematará un departamento en calle Concordia 2189/91 implantado al frente del terreno con entrada independiente. Posee un escalón sobreelevado de la vía pública. La unidad se desarrolla en planta baja y primer piso; se ingresa a un living con salida al patio con lavadero bajo escalera y techo rebatible de aluminio, a través del cual se accede a la cocina y a un paso que distribuye y da ingreso al baño completo y dos dormitorios. En el primer piso se encuentra la terraza. Tiene una superficie total de 124,31 m² y se podrá visitar el 3 de septiembre de 9 a 12. La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 12.

Montserrat

En la calle México 1286, se subastará un departamento ubicado en el primer piso con balcón al frente. Consta de estar dormitorio desarrollador en un ambiente, cocina separada y baño completo. Tiene una superficie total de 27,87 m² y un precio base de US$26.130 con depósito en garantía de US$783,90. La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 10:45.

Mataderos

Un departamento ubicado en la calle Bragado 6121 saldrá a subasta con un precio base de US$36.850 con depósito en garantía de US$1105,50. La unidad está implantada al frente del terreno y se desarrolla en planta baja y planta alta. Se ingresa por una apertura en la mampostería que no cuenta con puerta de acceso, patio con lavadero bajo escalera, desde el cual se distribuyen y acceden a los ambientes. No cuenta físicamente con cocina ni artefactos, debido al mal estado de la unidad. El ingreso a la planta alta se efectúa a través de una escalera exterior que se encuentra en el patio. La superficie total es de 122,9 m². La subasta se realizará el 17 de septiembre a las 10.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de AABE

San Nicolás

En una zona que se caracteriza por ser predominantemente de oficinas y comercios, el 17 de septiembre a las 14 se rematará un inmueble ubicado en el segundo piso de un edificio de oficinas en Lavalle 605/33. Consiste en un ambiente único con un mueble divisorio biblioteca, posee dos grandes ventanas al pulmón del edificio y baño completo. Cuenta con un equipo de AA instalado. El estado del inmueble es bueno. Se encuentra desocupado y sin uso. El cierre de inscripción a la subasta se realizará el día 10 de septiembre a las 12. El precio base es de US$35.070 y tiene una superficie total de 30,46 m².

Otro inmueble en el mismo edificio se rematará el 16 de septiembre a las 14 con un precio base de US$66.192,33. Se trata de un departamento/oficina de un ambiente cuya división actual determina dos espacios (uno de ellos con ventana con salida al patio interno del edificio), existiendo asimismo un baño y cocina completos. El cierre de inscripción a la subasta se realizará el 9 de septiembre a las 12.

Balvanera

Sobre la calle Valentín Gómez 2960/62 y 64 se subastará una propiedad compuesta por planta baja, subsuelo, y dos niveles superiores, que cuenta con una superficie cubierta de 938,35 m². La edificación de la Planta Baja ocupa el lote completo, contando con un pequeño patio en el contrafrente. El remate se realizará el jueves 25 de septiembre a las 14 con un precio base de US$748.305.

¡Cómo participar de las subastas de la AABE?

Pre-inscripción al ComprAr

Para participar en una subasta pública es necesario inscribirse como OFERENTE en la página del CompAr, dentro del módulo de subastas públicas (Portal de Compras Públicas de la República Argentina).

Una vez completado el formulario de inscripción el sistema facilitará un usuario y contraseña con la que se puede acceder al portal y participar en los procesos de venta.

Descargar el pliego

El pliego, es el documento donde figuran todos las especificaciones del objeto a vender y los requisitos para participar de la subasta, se podrá descargar desde la página del CompAr y también se encuentra en el sitio web de la AABE.

Consultar

Una vez inscripto como oferente, podés realizar las consultas dentro del mismo sistema, no se aceptan consultas fuera del Comprar. Cada oferta tiene un plazo estimado en el que se pueden realizar las consultas, fuera de este plazo ya no se aceptarán consultas.Se deberá tener en cuenta que hasta un día antes del cierre de inscripción a la subasta puede haber circulares aclaratorias, estas pueden modificar las condiciones del pliego.

Coordinar una visita

Para participar del proceso se deberá coordinar una visita al inmueble con la AABE, solicitando la visita al correo electrónico visitassubastas@bienesdelestado.gob.ar

Inscripción para participar en la subasta

Una vez inscripto como oferente y habiendo leído el pliego de bases y condiciones, se podrá inscribir para participar en la subasta, para participar en las subastas se deberá cumplir con los requisitos publicados en cada pliego de bases y condiciones, es importante tener en cuenta que cada subasta tiene una fecha y horario de cierre de inscripción, pasado este momento ya no se podrá participar de la misma.