Tras dos meses de baja, aumentan las ventas en la Ciudad

Tras dos meses consecutivos de caída de las operaciones de compraventa, junio arrojó números positivos. Así se desprende del informe realizado por el Colegio de Escribanos porteño, que evidencia que el mes cerró con 2439 escrituras, lo que implica un aumento interanual del 73,6%. En el mismo sentido, los datos de la provincia de Buenos Aires ponen de manifiesto que la tendencia a la baja del mercado inmobiliario empieza a revertirse.

La cantidad de operaciones que se realizan cada mes es uno de los indicadores más concretos del momento que atraviesa el sector. En junio, se firmaron en total 2439 escrituras en la Capital Federal, un 28,3% más que en mayo, cuando se hicieron 1901. Se trata del primer indicador positivo luego de dos meses de descenso. En los actos totales, los primeros seis meses del año llevan una recuperación del 100,3%.

Según los datos aportados por el Colegio de Escribanos, el monto involucrado en esas operaciones fue de $23.233 millones, lo que implica que el total trepó un 127,5%. El monto medio de los actos fue de $9.526.021 (US$94.720 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): subió 31% en un año en pesos y descendió 5,6% en moneda estadounidense.

“Este primer semestre habla a las claras de que la recuperación es solo respecto a 2020, con el peor año que se pudo haber tenido”, remarca Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos. “Son 12.000 escrituras, que es casi el doble respecto al año pasado, pero hay que considerar que en buen año tendríamos 15.000 o 20.000 más”, agrega.

El informe precisa, además, que en junio, hubo 130 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria. La cifra implica una suba del 3,2% con respecto a mayo. Los primeros seis meses acumulan un crecimiento de escrituras con crédito del 166,2%. Sin embargo, Allende alerta que el panorama aún no es el deseado: “Al no haber crédito, con controles para el acceso a la moneda que cotizan los inmuebles y con temas macroeconómicos sin resolver, es un escenario en el que no ve salida rápida”.

En Provincia, la compraventa arroja signos positivos

Al igual que en CABA, en junio, los números del mercado inmobiliario bonaerense revirtieron la tendencia a la baja que venían experimentando en los últimos dos meses y mostraron un alza del 16,5% en comparación a mayo en la cantidad de operaciones de compraventa,

Si se comparan las cifras de junio con las del mismo mes del año pasado, el aumento interanual mostró un incremento del 286% en el total de actos. También se detectó un alza del 52,7% en ese lapso en el valor del acto de compraventa promedio, que pasó de representar $3.851.658 en junio de 2020 a $5.882.967 en el mismo mes de 2021. Así, de cara a la pospandemia, el mercado inmobiliario empieza a arrojar los primeros signos positivos.