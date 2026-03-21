Venden a casi US$6 millones la mansión de una icónica película que fue furor en Hollywood

Una mansión ya conocida por el público, y en particular por los fans de Hollywood, entró al mercado. O mejor dicho, era conocida, pero antes de una renovación que le dio un toque contemporáneo.

Es uno de los escenarios de Karate Kid, la película clásica de John G. Avildsen de 1984, protagonizada por Ralph Macchio, William Zabka, Pat Morita y Elisabeth Shue. La residencia se encuentra en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Lo cierto es que la propiedad, tras haber sido utilizada como locación para la película, se había vuelto muy famosa en la región. En 2023, la propiedad se vendió por aproximadamente US$2,9 millones. Sin embargo, tras la renovación completa, finalizada hace pocos meses, el precio de venta casi se duplicó y ahora se cotiza a US$5,85 millones.

La mansión de la película "Karate Kid" tal como se la ve en la película

La renovación terminó el año pasado y cambió absolutamente su imagen

La publicación describe la casa como una “residencia impresionante y reinventada” y una “joya arquitectónica moderna que combina a la perfección un elegante diseño contemporáneo con acentos de piedra, ofreciendo un atractivo sorprendente y una sofisticación atemporal”.

La mansión de “Karate Kid” después de su renovación

Con más de 500 metros cuadrados, la residencia de dos plantas cuenta con amplios ventanales de suelo a techo tras su renovación y un diseño de concepto abierto. Dispone de cinco dormitorios y cinco baños.

A pesar de la renovación, la mansión aún conserva su diseño original de 1974, año de su construcción. Aproximadamente una década después, la propiedad se convirtió en la residencia de Ali Mills, el personaje de Elisabeth Shue, en la película.

La mansión aún conserva rasgos de su diseño original de 1974

Por dentro también la renovación fue total al modernizarse

Tiene cinco dormitorios y cinco baños

El comedor remodelado de la propiedad

Así luce actualmente la cocina

Otra casa de la saga: la propiedad del protagonista de “Cobra Kai”

¿Alguna vez pensaste en vivir en la casa de Daniel LaRusso, un personaje clásico de la saga Karate Kid interpretado por Ralph Macchio? Ahora eso puede ser una realidad. La casa en cuestión que se ve en la serie está a la venta.

La casa está a la venta por US$2.900.000. Realtor.com

La mansión está ubicada en Marietta, en el estado estadounidense de Georgia, que sirvió de escenario para la serie Cobra Kai y se vende por US$2.900.000.

Ubicada en un terreno de 850 m², la propiedad tiene seis dormitorios y siete baños y es de estilo toscano. Además, la construcción es del año 1968.

La propiedad está en un terreno de 850 m²

La casa de la familia LaRusso en “Cobra Kai” tiene seis dormitorios y seis baños Realtor.com

La comodidad de la cocina comedor Realtor.com