LA NACION

Venden a casi US$6 millones la mansión de una icónica película que fue furor en Hollywood

La casa está ubicada en Los Ángeles, EE.UU., y recibió varias actualizaciones en su diseño desde que se hizo famosa por el cine

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
La mansión que se ve en la película de Karate Kid fue totalmente remodelada y está en venta
La mansión que se ve en la película de Karate Kid fue totalmente remodelada y está en venta

Una mansión ya conocida por el público, y en particular por los fans de Hollywood, entró al mercado. O mejor dicho, era conocida, pero antes de una renovación que le dio un toque contemporáneo.

Es uno de los escenarios de Karate Kid, la película clásica de John G. Avildsen de 1984, protagonizada por Ralph Macchio, William Zabka, Pat Morita y Elisabeth Shue. La residencia se encuentra en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Lo cierto es que la propiedad, tras haber sido utilizada como locación para la película, se había vuelto muy famosa en la región. En 2023, la propiedad se vendió por aproximadamente US$2,9 millones. Sin embargo, tras la renovación completa, finalizada hace pocos meses, el precio de venta casi se duplicó y ahora se cotiza a US$5,85 millones.

Comienza la construcción del “London Eye” de Buenos Aires: cuándo se inaugura y dónde estará
La mansión de la película "Karate Kid" tal como se la ve en la película
La mansión de la película "Karate Kid" tal como se la ve en la película
La renovación terminó el año pasado y cambió absolutamente su imagen
La renovación terminó el año pasado y cambió absolutamente su imagen

La publicación describe la casa como una “residencia impresionante y reinventada” y una “joya arquitectónica moderna que combina a la perfección un elegante diseño contemporáneo con acentos de piedra, ofreciendo un atractivo sorprendente y una sofisticación atemporal”.

Las plantas que los especialistas recomiendan poner en el balcón para “limpiar el aire”

La mansión de “Karate Kid” después de su renovación

Con más de 500 metros cuadrados, la residencia de dos plantas cuenta con amplios ventanales de suelo a techo tras su renovación y un diseño de concepto abierto. Dispone de cinco dormitorios y cinco baños.

A pesar de la renovación, la mansión aún conserva su diseño original de 1974, año de su construcción. Aproximadamente una década después, la propiedad se convirtió en la residencia de Ali Mills, el personaje de Elisabeth Shue, en la película.

La mansión aún conserva rasgos de su diseño original de 1974
La mansión aún conserva rasgos de su diseño original de 1974
Por dentro también la renovación fue total al modernizarse
Por dentro también la renovación fue total al modernizarse
Tiene cinco dormitorios y cinco baños
Tiene cinco dormitorios y cinco baños
El comedor remodelado de la propiedad
El comedor remodelado de la propiedad
Así luce actualmente la cocina
Así luce actualmente la cocina

Otra casa de la saga: la propiedad del protagonista de “Cobra Kai”

¿Alguna vez pensaste en vivir en la casa de Daniel LaRusso, un personaje clásico de la saga Karate Kid interpretado por Ralph Macchio? Ahora eso puede ser una realidad. La casa en cuestión que se ve en la serie está a la venta.

La casa está a la venta por US$2.900.000.
La casa está a la venta por US$2.900.000.Realtor.com

La mansión está ubicada en Marietta, en el estado estadounidense de Georgia, que sirvió de escenario para la serie Cobra Kai y se vende por US$2.900.000.

Ubicada en un terreno de 850 m², la propiedad tiene seis dormitorios y siete baños y es de estilo toscano. Además, la construcción es del año 1968.

La exclusiva avenida con un edificio en construcción cada dos cuadras que defiende los mismos precios que Palermo
La propiedad está en un terreno de 850 m²
La propiedad está en un terreno de 850 m²
La casa de la familia LaRusso en “Cobra Kai” tiene seis dormitorios y seis baños
La casa de la familia LaRusso en “Cobra Kai” tiene seis dormitorios y seis bañosRealtor.com
La comodidad de la cocina comedor
La comodidad de la cocina comedorRealtor.com
Uno de los rincones de la casa
Uno de los rincones de la casaRealtor.com
O Globo/GDA
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Estos son los 8 penthouse más espectaculares del mundo y uno lo construyó el creador uruguayo
    1

    Rafael Viñoly, arquitecto: estos son los 8 penthouse más espectaculares del mundo y uno lo construyó el creador uruguayo

  2. Un desarrollador analiza de qué depende su subsistencia y despegue
    2

    Crédito hipotecario: un desarrollador analiza de qué depende su subsistencia y despegue

  3. Lanzan un nuevo préstamo para la clase media porteña con tasa subsidiada y más baja
    3

    Créditos hipotecarios: lanzan un nuevo préstamo para la clase media porteña con tasa subsidiada y más baja

  4. Créditos hipotecarios: un banco bajó casi 10 puntos la tasa de interés para trabajadores independientes
    4

    Créditos hipotecarios y monotributistas: un banco bajó casi 10 puntos su tasa de interés para trabajadores independientes