¿Cuáles son las proyecciones de costos de construcción para febrero 2026?

En un contexto de incertidumbre para el sector de la construcción, algunos especialistas anticipan posibles escenarios para el año: entender cuánto cuesta construir un metro cuadrado es una variable clave en la dinámica de los precios de las propiedades.

Efectivamente, el panorama actual para los desarrolladores inmobiliarios es complejo, ya que la rentabilidad se ubica en números rojos. La cuestión es que, el costo de construcción en dólares subió fuertemente a fines de 2023 e inicios del 2024 y continuó durante el 2025, pero con una marcada desaceleración.

En pesos la suba fue del 1,4%, en diciembre respecto al mes anterior, de acuerdo al índice de costo de construcción que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,6% en materiales, 1,3% en mano de obra y 1,3% en gastos generales.

Otro dato es que el costo de construcción medido en dólares aumentó 4,7% en noviembre respecto a octubre y un 105% desde las elecciones presidenciales de octubre 2023. “Construir cuesta tres veces lo que costaba en octubre 2020 (mínimo de la serie) y un 33% por arriba del promedio 2012-2024”, afirma Leandro Molina, director de Zonaprop, la plataforma que relevó esos números.

¿Qué dicen los expertos?

El costo de US$1000 o US$1200 por metro cuadrado de los últimos años fue producto de valores distorsivos “ridículos” impulsados por desajustes macroeconómicos. “El costo de construcción actual no está mal y se acerca al promedio de las últimas dos décadas”, insiste Carlos Spina, socio de Argencons, la desarrolladora creadora de la marca Quartier.

Issel Kiperszmid, CEO y fundador de DYPSA Group y vicepresidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), reconoce que tras las elecciones nacionales de octubre de 2025 hubo un fuerte cambio positivo de las expectativas. En cuanto a lo que viene, el desarrollador espera estabilidad en los costos. Afirma que hay stocks de insumos importados y que, en general, las plantas argentinas que producen insumos para la construcción tienen capacidad ociosa. “Ninguna está operando a full capacidad”, afirma.

“En mi opinión los costos de construcción no van a bajar y puede que continúen subiendo medidos en dólares”, declara Miguel Ludmer, director de Interwin, y sustenta su teoría por el valor del dólar que está “planchado”. Espera que durante el año, el mayor costo de construcción se traslade al precio de venta.

Durante el último periodo, el Índice de Costo de la Construcción (ICC) creció por encima del valor del m², acotando el margen operativo. De esta manera, se ajustaron los precios, etapas y esquemas contractuales, para evitar los deterioros en los retornos esperados, según el informe de Situación Inmobiliaria y Construcción elaborado por el BBVA.

A su vez, el informe explica que el incentivo económico para iniciar nuevas obras (Q de Tobin) se “neutralizó”, es decir que construir ya no es significativamente más barato que comprar una propiedad terminada. Explican que es necesaria una mayor eficiencia en la gestión de costos para que los proyectos sean atractivos.

Plantean que el desafío del 2026 es: "mantener el atractivo del producto sin comprometer calidad ni sobrecargar al comprador, en un entorno donde los márgenes ya no son tan holgados".

¿Las importaciones podrían impactar en los costos?

Si bien la apertura de la importación generó cambios, la incidencia sobre el costo total de construcción es baja. “Las importaciones solo te impactan en un 5% del valor y si te baja algún material sube la mano de obra”, minimiza Mariano Galeazza, director de Desarrollos Norte que avanza con dos barrios cerrados en zona norte, Verona y Azzurra donde analiza hacer un emprendimiento Casa Living.

Si bien la apertura de la importación generó cambios, la incidencia sobre el costo total de construcción es baja

Algunos desarrolladores prefieren no importar porque “la diferencia en productos de terminación como grifería y porcelanatos es menor y uno prefiere no asumir el riesgo de esos productos cuando los trae de afuera”, explica Martín Piantoni, CEO de la desarrolladora Alton, pero reconoce que sí analiza la compra estandarizada de muebles y aberturas.

Por otra parte, los importadores tradicionales, que solían trabajar con márgenes altos, están ajustando sus valores al ver que el proceso de importación se simplificó para los desarrolladores. “Esto los lleva a acomodar precios para volver a ser competitivos, ya que, si la diferencia con la compra directa ronda el 5%, sigue siendo preferible comprarles a ellos”, explica Darío Balan, socio fundador y director de la desarrolladora Uno en Uno.

En síntesis, el clima del sector parece ser alentador y todo indicaría que se avecina una nueva etapa de dinamismo para el desarrollo inmobiliario.