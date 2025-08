¿Cuánto cuesta instalar losa radiante por metro cuadrado?

La climatización del hogar es uno de los aspectos más importantes a resolver al momento de buscar confort en una casa. Entre las distintas opciones que existen actualmente, el sistema de calefacción por piso radiante es una de las más elegidas.

Según aseguran el ingeniero Miguel Tepedino y Pablo Zelener, socios de la empresa ZT Clima, si se busca dar una explicación sencilla de su funcionamiento, se puede decir que se basa en una caldera que calienta agua la cual es distribuida a través de una cañería instalada bajo el suelo.

“Este piso recibe la transmisión térmica de la tubería y luego la transfiere al ambiente”, detalla Zelener. Y aclara que se trata de un sistema que puede utilizarse en todos los ambientes que deseen, incluso en cocheras, galerías abiertas, quinchos, entre otros.

Un baño que cuenta con calefacción por losa radiante.

En cuanto a sus beneficios, el socio de ZT Clima, asegura que uno de los principales es la emisión de calor uniforme y confortable, tanto en pequeños como en grandes ambientes, asimismo se puede instalar en cualquier tipo de construcción.

Otra de sus virtudes es que se trata de un equipamiento invisible que no ocupa espacio como si sucede con los equipos de climatización más tradicionales como estufas, aire acondicionado frío calor, radiadores, etc.

Además, explican Tepedino y Zelener que es un sistema limpio y seguro a diferencia de otros. Por ejemplo, las estufas a gas conllevan un riesgo ante una potencial mala evacuación de gases como el monóxido de carbono. Por otro lado, con el tiempo, estas manchan la pintura de la pared ubicada por encima de la estufa lo que provoca suciedad que debe quitarse con frecuencia. En tanto que los radiadores por agua, con el tiempo, también manchan la pared sobre el radiador y, además, ocupan un espacio que limita la distribución del mobiliario. “Si se opta por radiadores eléctricos, según su capacidad hay que estar seguros de que los diámetros de cables instalados en la pared tengan la capacidad de abastecerlos, así como los enchufes. En resumen, tienen un potencial riesgo eléctrico”, advierten. Mientras que destacan que el piso radiante simplemente traslada agua caliente por debajo del piso, sin riesgos, sin ocupar espacio y sin ensuciar nada.

Otro plus es que el piso radiante no requiere de mantenimiento permanente y que una vez realizada la regulación y puesta en funcionamiento no necesita otro tipo manipulación.

El piso radiante es "invisible", no ocupa espacio como una estufa o radiador y no está visible como un aire acondicionado Legendary Productions

¿Cuál es el costo por metro cuadrado?

En cuanto a los costos, desde ZT Clima subrayan que el valor promedio por metro cuadrado es variable según la zona y las características constructivas. Sin embargo, los valores estimados se ubican en $65.000/m² en superficies de hasta 100 m²; $55.000/m² en superficies de entre 100 m² y 200 m²; y de $50.000/m² para más de 200 m².

Otros datos a tener en cuenta sobre la losa radiante es que se trata de un sistema fácil de operar, de manera que la persona puede encenderla cada vez que siente frío Además, cuenta con un termostato de ambiente para mantener la temperatura deseada y poder activarse sola cuando desciende.

Se puede colocar losa radiante en una galería y para para poder mantener la temperatura colocar un cerramiento de paneles de vidrio corredizos que se guardan en un nicho de mampostería con puerta de hierro. Gentileza de Eugenia Hitce y May Cavanagh

“Normalmente se enciende en otoño e invierno, pero se puede utilizar siempre que haga frío. En lugares con bajas temperaturas permanentes se puede mantener en funcionamiento durante todo el año”, aclara Zelener.

En cuanto a la fuente energética que utiliza, los expertos señalan que las calderas pueden funcionar a gas o a electricidad. “En lugares con gas natural se suele emplear gas natural porque resulta más económico que la electricidad o el gas envasado”, dice. Y concluye que, aunque la inversión inicial es más costosa que la que requiere una estufa a gas, el piso radiante se amortiza por el menor consumo de gas o electricidad, la seguridad y la importante diferencia de confortabilidad comparado con otros sistemas.