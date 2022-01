Una serie recorrerá espacios soñados de la Argentina: esde una cúpula hasta un living con vista al canal de Beagle,

El mirador de una cúpula en el Centro porteño, una habitación en la que se puede ver la Cordillera de los Andes desde la cama o un living en el fin de mundo, son algunos de los ambientes que fueron diseñados y decorados para una nueva serie que se podrá ver por streaming, en la que distintos arquitectos del país mostrarán su trabajo.

No se trata sólo de los espacios sino también de las personas y las historias que hay detrás de cada diseño. Esa fue la visión que tuvo Alberto Robredo -ex CEO de Casa FOA Chile - cuando creó Design L.A.W. Expo + Life and Work, una exposición de interiorismo pionera en contar con su propia serie de TV.

Fue en plena pandemia cuando el empresario comenzó a pensar un nuevo formato para que los arquitectos muestren de forma masiva su trabajo. “Durante la cuarentena estaba en el campo y empecé a escribir y desarrollar cómo me imaginaba que podía funcionar el sector si la pandemia seguía”, cuenta a LA NACION. Entonces dio con la idea de aprovechar esa virtualidad impuesta por el coronavirus. “En los tiempos actuales lo virtual llegó para quedarse. Una de las consecuencias más notables es que podemos acortar distancias de verdad y mostrar con un detalle nunca visto todo aquello que hace mágico al diseño y la ejecución de un espacio arquitectónico. Design L.A.W. Expo + Life And Work Serie propone una nueva forma de experimentar el interiorismo desde sus propios protagonistas y mostrando las últimas tendencias, novedades y aplicaciones reales de los productos más innovadores y vanguardistas de la industria, en un viaje por diferentes lugares de Argentina”, añade.

¿De qué se trata? Life And Work recorre la Argentina para mostrar los espacios proyectados y desarrollados por profesionales del diseño y la arquitectura de Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Uno no decora o diseña igual en Buenos Aires que en Ushuaia”, apunta el creador del proyecto, que ofrecerá al público la posibilidad de ver en 360° el resultado final de cada propuesta a través de la plataforma virtual www.designlaw.com.ar. Cada espacio es un episodio de la serie, en la que la tecnología de última generación permitirá mostrar con lujo de detalle los materiales, colores, texturas y objetos de cada intervención, el “antes y después”, y los actores son los expositores de cada uno de los espacios, relatando la obra y su trayectoria, así como la impronta del diseño y la arquitectura de cada región.

Las 27 espacios de los especialistas, que fueron seleccionados entre 147 propuestas pertenecen a las categorías de living, comedor, cocina, baño, loft, exterior y monoambiente, entre otros. Se trata de intervenciones realizadas en ambientes reales. En cuanto a los materiales que utilizaron para cada ambiente, fueron provistos por las empresas que patrocinan la exposición.

El ex titular de Casa FOA Chile destaca la importancia de mostrar “al humano detrás de a obra”. “Quería mostrar la historia que proyecta cada diseño. Me gusta que cuando vas a Europa cuando visitas un museo o algún sitio histórico te pones un auricular y escuchas que hay detrás de la escultura que estás mirando. Cuando vas y nadie te explica se pierde una experiencia más enriquecedora. Por eso quiero que los profesionales hablen de la identidad de sus obras a partir de su propia vida”.

A continuación, algunos de los ambientes que se podrán ver en las diferentes entregas de la serie.

La cúpula en Buenos Aires

En uno de los edificios más emblemáticos por su arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires, se plantean los espacios en una de las torres con cúpula, del edificio La Inmobiliaria ubicado en avenida de Mayo , esquina San José.

El proyecto fue diseñado por Ricardo Schulz, director del estudio Schulz + Schulz arquitectos junto a su hermano mellizo Fabián Schulz. Se trata de un espacio minimalista donde buscaron “reducir a lo esencial”, haciendo honor a la frase filosófica “menos es más” atribuida al arquitecto moderno Mies Van der Rohe.

El acceso al edificio es oscuro y avejentado. Cruzando el umbral del último piso, la atmósfera es de luz plena y las vistas se expanden a las cúpulas vecinas en todas las direcciones. Ingresando por una escalera secundaria, a la terraza, desde donde se descubre la torre y la cúpula junto al remate del Palacio Barolo.

La escalera por la que se accede a la cupula Jorge Herrero

El Mirador fue uno de los espacios renovados, al que se ingresa por una conexión de la escalera principal donde se balconea a una sala de estar y los espacios superiores están conectados por huecos redondos y escaleras caracol estrechas. Además, el baño y spa ubicado en un octógono sin ventanas al exterior con entradas de luz cenital.

Una casa con una vista soñada al canal de Beagle

Este living de estilo patagónico fue diseñado reflejando la tradición de los antiguos pobladores de estas tierras, utilizado en las casas de campo como en los pueblos de la región, con estilo rústico industrial.

“La vista del living al canal de Beagle es única. Me impresiona en las distintas intervenciones la diferencia en el criterio y la creatividad de una provincia a otra. La conexión de la decoración con el medio ambiente en el que se piensa cada espacio”, apunta Robredo.

El living de esta casa ubicada en Tierra del Fuego con vista al Canal de Beagle Jorge Herrero

La importancia de grandes ventanales para remarcar el paisaje, se acentúa en el proyecto. Una antigua puerta doble de vidrio repartido en madera de pinotea y lenga rescatada de una demolición, permite el ingreso de luz y sol aportando calidez en los días fríos, completando la vista del cerro castor, el ventanal opuesto retrata el canal de Beagle.

La diseñadora Alejandra Godoy Fraser amante del arte y la fotografía, plantea un marco decorado con textiles y distintos objetos y muebles de apoyo, cada uno de ellos diseñado por el Estudio. Detrás de cada uno de ellos hay una historia que dio origen a su creación pero lo más importante es que la unión de todos ellos en el espacio cuente la historia de las personas que viven en él.

El comedor integrado en el fin del mundo Jorge Herrero

Desde su estudio, destacan que más allá de la sostenibilidad, versatilidad, atemporalidad o materialidad lograda por el diseño lo más importante es dar carácter y personalidad para que el lugar “hable” de quienes viven en él, que cuente de quienes son, sus raíces y vivencias. “Sólo así una casa vale la pena de ser vivida”, afirman.

“Alejandra Freire viajó mucho por el mundo y transmite desde los objetos que elije que vuelven calido un espacio diseñado en un medio ambiente muy agreste”, detalla Robredo.

Mendoza: minimalismo en la Cordillera

El proyecto Chozos Wine Houses desarrollado por el estudio Castro Valenzuela tiene la premisa de “mirar a la Cordillera”. Los arquitectos presentaron el baño y la sala, se caracteriza por sus techos abovedados y la utilización de materiales nobles y nativos.

El espacio exterior se integra al paisaje natural Jorge Herrero

“Dan mucha importancia a lo sustentable”, dice Robredo. El espacio se caracteriza por sus techos abovedados y la utilización de materiales nobles y nativos, como calicanto (revestimiento de muros a base de ladrillo y piedra partida) o los pisos de ladrillos horneados con esmaltes y diseño artesanal, por artistas locales.

“La premisa fue considerar la perdurabilidad en el tiempo y excelencia en calidad de los productos elegidos”, detallan.

El baño con colores cálidos Jorge Herrero

El aspecto central en la propuesta, es la cúpula de 4 metros de altura y 5 metros de diámetro fue construida en gajos metálicos, su interior posee una placa aislante y está revocada en hormigón por fuera y yeso por dentro. La sala de estar, imita la circunferencia de la cúpula permitiendo la distinción y diálogo con la naturaleza.

En tanto, el diseño del baño al pie de los Andes, inspirado por las raíces de la arquitectura mendocina.

Fotos de otros espacios de la serie

El Familiy room de una casa ubicada en Pinamar, diseñada por la arquitecta Carolina Fogel Jorge Herrero

Un departamento en Puerto Madero ideado por el diseñador Miguel Caisson Jorge Herrero

La cocina de una propiedad ubicada en Pilar diseñada por el paisajista Lucas Albero Jorge Herrero