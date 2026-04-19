Lujo extremo en Nueva York: así se ve la piscina infinita desde el piso 52 de un nuevo rascacielos

Un nuevo rascacielos residencial de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York, la torre 262 Fifth Avenue, tendrá 52 pisos, alcanzará una altura de 860 pies (unos 262 metros) e incorporará una piscina infinita en su punto más alto.

Cómo es la piscina infinita ubicada en la cima de la torre de lujo

Las imágenes difundidas por el estudio Hayes Davidson muestran una piscina ubicada en el punto más alto de la torre 262 Fifth Avenue.

La piscina funcionará como espacio privado de un penthouse y ofrecerá vistas directas al skyline de Manhattan Instagram de hayesdavidson

El espacio ofrece vistas hacia el skyline de Manhattan. Según New York YIMBY, la piscina funcionará como espacio privado de un penthouse.

La torre estará ubicada en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 29, en el barrio de NoMad (North of Madison Square Park), explicó Newsweek.

Qué características tiene el desarrollo 262 Fifth Avenue

El proyecto fue desarrollado por Five Points Development Group y contará con solo 26 residencias .

y contará con . Las unidades estarán distribuidas en plantas completas. Además, tendrán una superficie promedio de 3200 pies cuadrados (unos 297 metros cuadrados).

(unos 297 metros cuadrados). El edificio presenta una estructura de hormigón reforzado con un exoesqueleto que permite que tenga interiores sin columnas y una mayor flexibilidad en la distribución de los espacios.

y una mayor flexibilidad en la distribución de los espacios. Según explicó el arquitecto Bogdan Peric, jefe de arquitectura de Five Points Development Group, a The Architect’s Newspaper, el núcleo estructural del edificio se ubica f uera del espacio principal de las viviendas .

. En otros rascacielos de Manhattan, ese núcleo suele estar en el centro de las plantas y ocupa parte del interior de los departamentos.

La torre se ubicará en la intersección de la Quinta Avenida y la calle 29, en el barrio de NoMad Instagram de hayesdavidson

La torre se apoya sobre una base de 2211 pies cuadrados (unos 205 metros cuadrados), lo que define su perfil extremadamente delgado, característico de las denominadas “pencil towers”.

Además, el diseño incorpora soluciones para adaptarse a las condiciones del viento. Entre ellas, un nivel abierto que permite el paso del aire y reduce la presión sobre la estructura.

A esto se le suma un amortiguador de masa ubicado en la parte superior, que contribuye a estabilizar el edificio.

El edificio fue diseñado por el estudio Meganom, con interiores a cargo de Norm Architects y arquitectura a cargo de SLCE Architects.

Cuánto cuestan las unidades y cuándo comienzan las ventas

El desarrollador Five Points Development Group iniciará el contacto con un grupo seleccionado de compradores a través de presentaciones privadas que comenzarán en mayo de 2026.

Los precios partirán desde US$7,5 millones para las unidades simplex y alcanzarán hasta US$18 millones en el caso de los departamentos dúplex.

Nikki Field, de Sotheby’s International Realty, la firma encargada de la comercialización del proyecto, explicó a Newsweek que el desarrollo se enfoca en la alta calidad de vida de los ocupantes.

En ese sentido, sostuvo que cada elemento fue diseñado para mejorar el bienestar y la habitabilidad a largo plazo. La finalización del edificio está prevista para diciembre de 2026.