El lugar de zona norte que promete un boom inmobiliario y estrena un paseo comercial a cielo abierto

La zona norte de la provincia de Buenos Aires sigue creciendo y hoy tiene polos consolidados como Pilar y Escobar. Poco a poco, el noroeste también empieza a crecer y sorprende con desarrollos inmobiliarios, como una mini ciudad de 15 minutos que se está gestando en Bella Vista o un paseo comercial a cielo abierto que en pocos meses abrirá sus puertas en esas mismas latitudes.

“En los últimos años se desarrollaron varias urbanizaciones en la zona y se generó una gran cantidad de nuevos consumidores, que buscan servicios y locales por el lugar, pero que no lo encuentran”, explica Daniel Luparello, director de la desarrolladora Luparello, que construye Bella Vista Plaza, el primer centro comercial a cielo abierto de esa localidad. Explica que, aunque hoy existen algunos paseos como Los Berros, no tienen el concepto de “ir y encontrarte con alguien ahí, sino que son solo lugares de compras”.

Efectivamente, la zona cuenta con varios proyectos inmobiliarios en carpeta, como Nuevo Bella Vista, un emprendimiento que combinará en 25 hectáreas cinco barrios cerrados y una zona de edificios, locales comerciales, oficinas e incluso la nueva sede del reconocido colegio Sagrada Familia de Bella Vista.

Con una inversión de US$400 millones, se levantará frente al Río Reconquista, a metros del camino del Buen Ayre-vía que conecta el Acceso Oeste con el Acceso Norte- y se proyecta que alojará a 2000 familias. “Todo estará a un solo paso de distancia, desde el trabajo, el colegio, servicios, zonas comerciales, los lugares recreativos y hasta la atención médica”, explica Martín Boquete, director de Toribio Achával, inmobiliaria que comercializa Vistana, uno de los edificios que se construirá ahí.

Nuevo Bella Vista combinará en 25 hectáreas cinco barrios cerrados, una zona de edificios con vivienda, locales comerciales, oficinas y un colegio

Por su parte, la desarrolladora EIDICO, que ya había invertido en la zona creando el barrio cerrado Buenos Aires Village, ahora está detrás de otro gran emprendimiento que también se hará en estas latitudes. Mejor conocido como Pueblo Vista, el proyecto combinará dos barrios privados y un sector de desarrollos de media densidad con áreas comerciales, de oficinas y residenciales, además de otro barrio abierto. Todo, a pocas cuadras de Bella Vista Plaza.

Actualmente Village Plaza, el segundo barrio del masterplan de Pueblo Vista (que suma 41 hectáreas y 397 lotes de un promedio de 648 m²), ya tiene 50 casas en obra y cuatro habitadas. Por su parte, Village Joven, (de 368 lotes con un promedio de 625 m²) cuenta con 34 casas en obra y 12 viviendas ya pobladas.

“Vimos en Bella Vista una combinación poderosa de nostalgia, valores familiares, accesibilidad y calidad de vida”, señala José Iribarren, director comercial de EIDICO, y agrega: “Muchos propietarios vivieron su niñez en Bella Vista y regresan buscando revivir esa etapa. Lo que más valoran es la vida tranquila, el juego en la calle, el club, la amistad y las tardes de verano entre amigos”.

EIDICO desarrollará Village Joven en Bella Vista EIDICO

En esa misma ubicación se está construyendo un complejo de edificios, que de hecho forma parte de Pueblo Vista. AORA Bella Vista sumará dos edificios comerciales con locales y oficinas, y seis edificios residenciales con 140 departamentos. Tendrá unidades de dos y tres ambientes, con balcón terraza con parrilla propia y cochera, en un complejo con verde, que empezaron a construir en abril del 2024, y estiman tendrán lista la primera etapa en marzo 2026 y en diciembre de ese mismo año la segunda.

“Bella Vista y sus alrededores necesitaban un desarrollo de estas características, que viene a complementar la zona histórica de quintas y los barrios cerrados generados en adyacencias”, explica Damián Manusovich, director MMCV y Root, quien desarrollará este emprendimiento, y agrega: “El producto está pensado para quienes valoran la comodidad de unidades modernas, rodeadas de verde, ubicadas cerca de todo y de todos”.

AORA Bella Vista combinará oferta comercial, residencial y de oficinas MMCV

¿Cómo será el paseo comercial a cielo abierto?

En el marco de estos y otros nuevos desarrollos, Luparello señala: “Bella Vista es un lugar que crece y se transforma y cada vez más familias eligen vivir acá. Eso trajo una demanda natural de servicios, espacios de trabajo y lugares para disfrutar cerca de casa”.

Y en respuesta a esa demanda, surgió Bella Vista Plaza. Ubicado a unas tres cuadras del corredor Bella Vista -donde los vecinos van a hacer deporte- a pocos pasos de la estación de tren Bella Vista (línea San Martín) y a solo cinco minutos del Camino del Buen Ayre, con acceso directo a la Autopista del Oeste y Panamericana, se levantará un nuevo paseo comercial que combinará comercio, gastronomía y oficinas corporativas.

El paseo comercial a cielo abierto de Bella Vista contará con 16 locales comerciales, 18 oficinas y 3 locales gastronómicos Luparello Desarrollos

Con una inversión de más de US$6 millones, el complejo cuenta 4500 m² de tierra y entre 3500 m² y 3700 m² construidos. Está equipado con 16 locales comerciales (de 114 m² a 125 m²), 18 oficinas (de 35 m² a 85 m²) con recepción compartida, tres locales gastronómicos (de 180 m² a 320 m² cubiertos con terrazas de hasta 200 m²), espacios verdes y estacionamiento propio. La construcción comenzó en agosto del 2023 y la apertura está prevista para fines de octubre de este año.

“Nos dimos cuenta de que Bella Vista no estaba en el radar comercial de las marcas o las empresas, pero empezaron a venir franquicias y se sorprendieron de las urbanizaciones nuevas que se habían hecho”, agrega Luparello.

El complejo está alquilado en un 70% y cuenta con valores que rondan los US$2000/2500 mensuales para los locales y entre US$700 y US$1500 para las oficinas.

Estiman que el local estará listo para abrir sus puertas en octubre del 2025 Luparello Desarrollos y Estudio Belén Astoul Bonorino

Aunque todavía no pueden dar nombres de marcas que se instalarán ahí, detallan que tuvieron una preventa muy buena y hoy están abocados al alquiler de los distintos espacios, tanto de locales como de oficinas. “Hay un alto nivel de ocupación proyectado y ya contamos con varios rubros y marcas confirmadas de gastronomía, decoración, tecnología, estética y servicios profesionales”, concluye Luparello.